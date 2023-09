In mehr als 30 Jahren Champions League hat die Königsklasse viel erlebt – doch ein Tor eines Keepers bleibt eine absolute Rarität. Im Spiel Lazio Rom gegen Atlético Madrid springt Ivan Provedel höher als alle anderen und kann es später nicht mehr glauben. Er dankt einem ehemaligen BVB-Spieler.

Der italienische Torhüter Ivan Provedel war erst der vierte Torhüter überhaupt und erst der zweite Torhüter, der in mehr als 30 Jahren in der Champions League ein Tor im Spiel erzielte. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf der 29-Jährige per Kopf zum 1:1-Ausgleich für Lazio Rom gegen Atlético Madrid.

„Ich werde mich für den Rest meines Lebens an diesen Abend erinnern“, sagte Provedel nach dem Spiel. Der Torwart stürmte nach einer Lazio-Ecke nicht in sein Tor zurück, sondern blieb in der gegnerischen Hälfte stehen. Der frei am linken Strafraumrand stehende Luis Alberto brachte den Ball nicht in Richtung Tor, sondern schickte ihn in Richtung Fünfmeterraum.

In diesem Moment startete Provedel eine Übermacht aus sechs Atlético-Spielern und drängte direkt in die Lücke. Mit seinem wuchtigen Kopfball aus kurzer Distanz konnte er Atleti-Torhüter Jan Oblak besiegen. Der Held des Abends erklärte, dass er es wie sein Teamkollege Ciro Immobile gemacht habe. „Ich freue mich besonders“, sagte er, „weil wir das Spiel ausgleichen konnten. Eine Niederlage wäre nicht verdient gewesen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Irgendwann wird es auch mir klar: Ich habe getroffen.“ in der Champions League.“

Vor Provedel erzielte nur ein anderer Torwart ein Tor

Vor Provedel hatte in der Königsklasse nur der Türke Sinan Bolat ein Tor ohne Strafstoß erzielt. Im Dezember 2009 traf Bolat für Standard Lüttich gegen AZ Alkmaar – ebenfalls per Kopf, ebenfalls in der fünften Minute der Nachspielzeit, ebenfalls zum 1:1-Endstand.

Provedel, der 2022 zweimal Teil der italienischen Nationalmannschaft war, aber nicht zum Einsatz kam, ist ein Wiederholungstäter: Bereits 2020 hatte er aus dem Spiel gepunktet. Damals sicherte er seinem Klub Juve Stabia ebenfalls einen Punkt mit dem Kopf ein 2:2-Unentschieden bei Ascoli Calcio in der Serie B.

Rekordtorschütze in der Champions League ist der ehemalige deutsche Nationaltorhüter Hans-Jörg Butt, der drei Elfmeter schoss – alle drei gegen Juventus Turin, allerdings jeweils für unterschiedliche Vereine: Hamburger SV (2000), Bayer Leverkusen (2002) und FC Bayern (2009). ). . Der Nigerianer Vincent Enyeama traf 2010 für Hapoel Tel Aviv gegen Olympique Lyon einmal per Elfmeter zum 1:1 (Endstand 1:3).