Basketballtalent Victor Wembanyama hatte in den letzten Wochen viele Ablenkungen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sein Einstieg in das NBA-Team scheiterte. Doch nun geht es dem 19-Jährigen bereits deutlich besser. Er setzt darauf, dass der Aufwärtstrend anhält.

Top-Talent Victor Wembanyama hat sich in seinem zweiten Spiel der NBA Summer League deutlich gesteigert. Bei der 80:85-Niederlage seiner San Antonio Spurs gegen die Portland Trail Blazers kam der Franzose in knapp 27 Spielminuten auf 27 Punkte, zwölf Rebounds und drei Blocks. Er traf neun seiner 14 Würfe vom Feld.

„Es geht nur darum, mich und meinen Körper wohl zu fühlen“, sagte Wembanyama. „Es ist normal, von Spiel zu Spiel besser zu werden. Ich hatte mit dem Draft und dem Spiel viel zu tun, das war zu erwarten.“

Bei seinem Debüt am Freitag gegen die Charlotte Hornets (76:68) hatte der 19-Jährige gerade erst Offensivprobleme gehabt und nur zwei von 13 Würfen getroffen. Am Ende standen neun Punkte, acht Rebounds und starke fünf Blocks. Wembanyama gab daraufhin zu, dass er sich noch an den Spielstil der NBA gewöhnen müsse: „Um ehrlich zu sein, wusste ich heute Abend nicht, was ich auf dem Platz machen sollte, aber ich versuche, für die nächsten Spiele zu lernen. Am meisten.“ Wichtig ist, dass ich für die Saison bereit bin.

Man müsse „Geduld mit ihm haben“, sagte Spurs-General Manager Brian Wright während der ESPN-Übertragung des ersten Spiels: „Er ist extrem altruistisch, ein wirklich guter Passgeber und ihm geht es nur um die Mannschaft.“

Mehr Fokus auf Basketball

Wembanyama freut sich, dass der Trubel um den Youngster langsam nachlässt und es nun mehr um Basketball geht. „Im letzten Monat war Basketball nicht einmal 50 Prozent meines Terminplans. Ich kann es nicht ertragen. Ich weiß, dass es ein besonderer Moment in meiner Karriere ist, aber ich bin froh, dass es vorbei ist“, sagte er. „Ich möchte einfach nur spielen, trainieren, Gewichte heben, denn das ist mein Leben.“

Die NBA-Saison beginnt am 24. Oktober. In der Summer League sammeln Rookies und junge Profis Erfahrungen, anschließend gehen die 30 Teams ins Trainingslager, bevor sie mit ihrer gesamten Mannschaft Vorbereitungsspiele absolvieren. Wembanyama verpasst die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September).