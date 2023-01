„Ich habe zumindest keine Feinde“: Wo Santos im Haus GOP wirklich steht

„Meines Wissens spricht kaum eines der New Yorker Mitglieder mit ihm“, sagte der Abgeordnete der ersten Amtszeit, Nick LaLota (RN.Y.), das erste GOP-Mitglied, das den Rücktritt von Santos forderte. „Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Er ist eine völlig unzuverlässige Person, die das Vertrauen der Öffentlichkeit gebrochen hat … Er ist peinlich geworden. Er ist ein Witz geworden.“

Santos selbst widersprach, als POLITICO nach seiner Stellung in der Konferenz fragte: „Ich werde nicht sagen, dass sie alle meine Freunde sind … Ich habe zumindest keine Feinde“, sagte er und fügte hinzu, er habe „Vertraute“, merkte aber an, dass es „auch bald“ in seinem Begriff für „besondere Beziehungen“. Er witzelte, dass er eher in einer „Beziehung“ zur politischen Presse stehe.

Sein Status als Mann auf einer Insel könnte sich als politisch riskant erweisen, insbesondere wenn sich die Folgen seiner offensichtlichen Erfindungen weiter häufen und zu weiteren Rücktrittsforderungen führen. Im Moment könnte der größte Verbündete von Santos der Sprecher sein, der seine Stimme mit knapper Mehrheit benötigt, obwohl Kevin McCarthys berühmter Neuling wenig getan hat, außer PR-Probleme zu verursachen.

Der Abgeordnete Kelly Armstrong (RN.D.) stimmte auf Nachfrage zu, dass die meisten Republikaner des Repräsentantenhauses Abstand zu Santos halten.

„Das Wichtigste in dieser Stadt ist, dass die Leute es nicht mögen, für das, was sie tun, kritisiert zu werden. Sie beantworten wirklich nicht gerne Fragen darüber, was jemand anderes getan hat“, sagte Armstrong. “Wenn nur aus politischer Zweckmäßigkeit, werden die Leute ihn meiden.”

Santos neigt dazu, ein Lächeln aufzusetzen, wenn er durch die Hallen des Kapitols hüpft, oft umgeben von einem aggressiven Sperrfeuer von Nachrichtenkameras und hartnäckigen Pressefragen. Diese Woche hat er die Praxis des Caterings im Rampenlicht ziemlich wörtlich genommen,Chick-fil-A und Dunkin‘ Donuts auslegen für die Reporter, die vor seinem Büro warten.

Nur wenige seiner Kollegen erwarten, dass dieser Glanz schnell nachlässt. Auf die Frage, ob Santos‘ Sitz im House Science, Space, and Technology Committee ein helleres Licht auf ein typisch wackeliges Panel werfen würde, lachte der Vorsitzende Frank Lucas (R-Okla.) und antwortete: „Das Science Committee hat in letzter Zeit einen Ruf für ein eher ruhiges, konzentriertes, manche Leute würden fast sagen, behäbiges Dasein. Wir werden uns beleben.“

Lucas äußerte sich wenig besorgt darüber, dass Santos sein Komitee ablenken könnte, und bemerkte, dass „jedes Mitglied Stärken hat, jedes Mitglied Schwächen“ und fügte hinzu, dass er „in diesem speziellen Fall herausfinden muss, was das ist, und damit arbeiten muss .“

Aber andere Republikaner stehen der Santos-Show, die auf diesem Kongress Gestalt annimmt, weniger entgegen. Diejenigen, die seinen Aufstieg als eklatante Manipulation des Parteiapparats betrachteten, vom National Republican Congressional Committee bis hin zu den Mitarbeitern auf seiner Gehaltsliste, sind besonders beunruhigt darüber, dass er es schafft, trotz fehlender wichtiger Verbündeter durchzuhalten.

Rep. Pete Sessions (R-Texas), ein ehemaliger NRCC-Vorsitzender, sagte, dass „ich nicht weiß, was er gesagt hat“, dem Wahlkampfteam, aber „wenn er sie getäuscht hat, hat er unsere Konferenz getäuscht. … Sie müssen immer sensibel sein, wer Ihre Kandidaten sein werden.“

Zwei Republikaner in der Nähe von Santos‘ Team sagen, dass auch sie über seine Erfindungen völlig im Dunkeln waren, und erinnern sich daran, dass er oft unaufgefordert Geschichten erwähnte, die sich später als ungenau herausstellten, wie zum Beispiel seine Behauptung, für das Baruch College Volleyball gespielt zu haben.

„Das war kein Insider-Job. Wir wurden hier alle hinters Licht geführt“, sagte einer der Republikaner, die dem Team von Santos nahe stehen, bevor er sich auf eine berühmte Betrügerin bezog, die eine Netflix-Fernsehserie inspirierte: „Wir haben Anna Delvey getäuscht.“

Laut diesen beiden Republikanern, die beide über den Inhalt informiert wurden, hatte die Kampagne von Santos ihre eigene Oppositionsakte zusammengestellt, um die Schwachstellen des Kandidaten zu überprüfen. Sie sagten, die Akte enthielt Parkscheine, Details zu seiner Ex-Frau und Fragen zu seiner Ausbildung – aber Santos erklärte die Fragen zu seiner Schulbildung schnell und führte sie manchmal auf Aufzeichnungsfehler zurück, die auf mehreren Namen beruhten, die er verwendet hatte und zu seine häufigen Umzüge.

An einem hektischen Punkt im Wahlkampf erklärte Santos laut den beiden Republikanern vor einem Raum von Helfern, dass er einen Moment brauche, um sich zu sammeln, weil er gerade erfahren habe, dass sein Krebs zurückgekehrt sei – er ist es behauptete in der Vergangenheit gelegentlich einen Hirntumor vermied jedoch Folgefragen dazu. Sein Team zog seine Forderung nach Unterstützung sofort zurück und unterstrich, was beide Republikaner, die seinem Team nahe standen, als ein wirklich hohes Maß an Freundlichkeit zwischen dem Kandidaten und seinen Mitarbeitern bezeichneten.

Aber das Thema seines Krebses verschwand fast so schnell aus dem Gespräch auf der Spur, wie es sich materialisierte.

Einer der Republikaner in der Nähe seines Teams sagte, dass einige Spender Santos aufgefordert hätten, angesichts der dünnen Margen der GOP und der Realität, dass sein Bezirk für einen anderen Republikaner schwer zu gewinnen sei, im Amt zu bleiben.

Das Büro von Santos antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu seinen gesundheitsbezogenen Angaben oder Fragen zur internen Widerspruchsakte.

Wochen bevor die ersten Berichte Santos falsche Angaben ans Licht brachten, war sich die GOP des Repräsentantenhauses bereits über seinen zukünftigen Paria-Status im Klaren. Nach dem damaligen Rep. Nachdem Rodney Davis (R-Ill.) im November den gewählten GOP-Mitgliedern eine Kapitol-Tournee gegeben hatte, bemerkte Davis in einem Interview, dass Santos die ersten Sonderwahlen des nächsten Kongresses auslösen würde.

Jetzt, da Santos ein vollwertiges Mitglied der GOP-Konferenz des Hauses ist, sind andere republikanische Gesetzgeber an seine Unwahrheiten gebunden, wenn sie auf Rechenschaftspflicht und Transparenz bei ihrer anstehenden Aufsicht über die Biden-Administration drängen. Und sie sind sich nicht sicher, ob er einen Weg zur Erlösung innerhalb der Partei hat.

„Ich kenne die Antwort auf diese Frage nicht“, sagte ein Republikaner des Repräsentantenhauses und sprach offen über Santos‘ Ansehen unter der Bedingung der Anonymität. „Ich denke, es wird nur davon abhängen, was [the] Ethik [committee] und [the Justice Department] finden.“

Gaetz und Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), die während McCarthys Kampf um die Sprecherschaft selbst uneins waren, haben sich öffentlich für Santos eingesetzt, indem sie argumentierten, dass er Ausschussaufträge erhalten sollte. Der Floridianer, der während einer bundesstaatlichen Untersuchung des Sexhandels, die ihn verführte, bevor er letztes Jahr freigesprochen wurde, einen Vorgeschmack auf Ächtung bekam, sagte CNN Anfang dieses Monats, dass Santos von seinen Kollegen nicht „gemieden“ werden sollte.

Auf die Frage, warum er Santos verteidigen würde, sagte Gaetz aus Prinzip, dass sein Kollege „mehr als 700.000 Menschen vertritt … wenn sie für ihn gestimmt und ihn hierher geschickt haben, verdienen sie es nicht, dass ihr Vertreter im Grunde ignoriert wird.“

Das bedeutet nicht ganz, dass Santos als Freund angesehen wird. Als diese Frage aufkam, antwortete Gaetz frech: „Wir nehmen alle Sünder auf meine Reihe.“

Santos seinerseits wies die Rücktrittsforderungen zurück und argumentierte, dass „jeder das Recht auf seine Meinung und sein Vorrecht hat, aber am Ende des Tages arbeiten wir alle hier in diesem Gremium.“ Aber selbst wenn er seine Amtszeit beenden kann, könnte seine Amtszeit auf zwei Jahre begrenzt sein: Ihm würde ein unglaublich steiler Aufstieg zur Wiederwahl bevorstehen, da die GOP von Nassau County und die New York Conservative Party bereits auf seinen Rücktritt drängen.

Vorerst könnte Washington ihn also als nächstes auf der Suche nach Beziehungen auf der anderen Seite des Ganges finden. Santos sagte in einem Interview auch, dass er „es kaum erwarten kann, mit den Demokraten zu sprechen“.