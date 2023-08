Jeff Jarrett hat enthüllt, dass er den Intercontinental-Titel während seines chaotischen WWE-Ausstiegs im Jahr 1999 immer an Chyna abgegeben hätte.

In einer der berüchtigtsten Backstage-Geschichten des Wrestlings überfiel Jarrett einmal Vince McMahon, um mehr Geld zu bekommen, bevor er zu WCW wechselte.

4 Jeff Jarrett gab seinen Titel an Chyna ab Bildnachweis: WWE

4 Jarrett konnte Tausende von Dollar für das spontane Match einstreichen Bildnachweis: WWE

Als sein Vertrag im Oktober 1999 auslief, war der 56-Jährige noch WWE-Intercontinental-Champion.

Eigentlich sollte er seinen Titel beim No Mercy Pay-per-View gegen Chyna verteidigen, aber das war einen Tag nach Ablauf seines Vertrages.

Jarrett hatte einem lukrativen Angebot zugestimmt, zum Rivalen WCW zu wechseln, aber der Mann selbst gab zu, dass er eigentlich nie gehen wollte.

Gegenüber talkSPORT sagte er exklusiv: „Ich wollte nicht gehen. Ich war in Vertragsverhandlungen – die Politik hat sich engagiert, wie überall.“

„Ich hatte das Gefühl, dass ich unter Druck gesetzt wurde, ich dachte, meine Figur sei brandheiß, mir gefiel das Angebot, das sie mir machten, nicht, also wusste ich, dass ich es kaufen musste.“

„Ich wusste, dass mein Vertrag an einem Samstagabend auslaufen würde, der Pay-per-View fand am Sonntag statt. Ich wusste erst zwei Wochen später, dass WCW mir ein Angebot gemacht hat, das ich nicht ablehnen konnte.“

„Ironischerweise reiste Vince um die Welt, weil er kurz davor stand, sein Unternehmen an die Börse zu bringen, also war er nicht im Fernsehen. Er war nicht so zugänglich.“

„Er hatte seinem Team gesagt, es solle die Arbeit erledigen, aber sie haben die Arbeit nicht erledigt. Die wahre Geschichte ist, dass ich nicht wirklich gehen wollte, wenn sie dem Angebot gefolgt wären. Sie sind dem Angebot nicht nachgekommen.“

4 AEW-Legende Jarrett enthüllte auf talkSPORT seinen WWE-Ausstieg Bildnachweis: talkSPORT

Als No Mercy auftauchte, war Jarretts Vertrag bereits ausgelaufen, was die WWE in eine schwierige Lage brachte, da er weiterhin Champion blieb.

Nur vier Jahre zuvor hatte Madusa, früher bekannt als Alundra Blayze, das Unternehmen gedemütigt, als sie als amtierende Frauenmeisterin die WWE verließ und zu WCW wechselte, und den Gürtel dann im Live-Fernsehen in einen Mülleimer warf.

Jarrett wurde gebeten, Chyna auf dem Weg nach draußen zu überwältigen, um Schlagzeilen zu machen, da sie die erste Frau werden würde, die einen männlichen Titel innehat.

Aber die Gitarrenlegende nutzte in den Stunden vor der Veranstaltung seinen Einfluss als Free Agent, um einen Deal auszuhandeln, der ihm 300.000 Dollar statt 150.000 Dollar für das Ringen vorsah.

Die folgenden Berichte besagten, dass es zu einer heftigen Fehde zwischen Jarrett und McMahon kam, da letzterer gezwungen war, das Geld aufzustocken, um nicht dumm auszusehen.

Allerdings hat Jarrett inzwischen versucht, die Angelegenheit aufzuklären, indem er darauf bestand, dass sie einvernehmlich gelöst wurde und dass er immer das Richtige tun würde, indem er den Titel aufgab.

Er sagte gegenüber talkSPORT: „Als es darauf ankam, hatte ich eine Entscheidung – sie ahnten es nicht – ich glaube nicht, dass ich gegangen wäre, ohne mir die Ehre zu erweisen.“

„Meine Großmutter hätte mich von ihrem Grab aus verprügelt.

4 McMahon hat Jarrett im Fernsehen gefeuert, nachdem er WCW gekauft hatte Bildnachweis: WWE

„Es ist geschmacklos, das wäre wahrscheinlich nicht passiert, aber ich wusste auch, dass ich Einfluss hatte.“

„Sie brauchten ein Geschäft, ich brauchte ein Geschäft, wir kamen zusammen.“

„Die gesamte Essenz der Geschichte ist salzig und großartiges Boulevardfutter, aber die Person, die mir diesen Scheck überbrachte, hatte das breiteste Lächeln im Gesicht … sie gab mir einen Scheck, drückte mich fest … war Vince.“

„Das ist also die wahre Geschichte: ‚Hey Mann, wir haben heute Abend Geschäfte gemacht, danke, dass du den Titel verloren hast‘, Chyna hat Geschichte geschrieben – sie wurde zum ersten Mal IC-Meisterin der Frauen – ich bekam mein Geld, wir gingen getrennte Wege und machten uns auf den Weg.“

Was dann geschah, ist jedoch immer noch legendär, da McMahon sich weigerte, Jarretts Deal anzunehmen, nachdem er WCW zwei Jahre später gekauft hatte.

Der Milliardär entließ ihn dann brutal öffentlich in einem Backstage-Segment im Live-Fernsehen, was Jarrett ursprünglich für eine Handlung hielt.

Das war nicht der Fall … und er kehrte erst zurück, als er 2018 in die Hall of Fame aufgenommen wurde.

