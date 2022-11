„Ich habe noch nie so niedrige Preise gesehen“: Einige der besten Fernseher, um die Weltmeisterschaft 2022 zu sehen, sind jetzt im Black Friday-Angebot

Die Weltmeisterschaft 2022 zu sehen, ist ein Erlebnis wie kein anderes, mit vier Spielen, die den ganzen Tag über live im terrestrischen Fernsehen übertragen werden. Daher ist es unerlässlich, einen Fernseher zu haben, der dem Elite-Fußball würdig ist, der gerade in Katar stattfindet.

Glücklicherweise gibt es im Moment einige außergewöhnliche Black Friday-Angebote für Fernseher, und wir bei VierVierZwei haben die besten Sparangebote durchforstet, damit Sie es nicht tun müssen.

Glücklicherweise sind viele der besten Fernseher zum Anschauen von Fußball derzeit im Angebot – einige von ihnen haben Hunderte von Pfund über ihren regulären Einzelhandelspreisen. Wir haben mit Technikexperten unter gesprochen TechRadar (öffnet in neuem Tab) und Toms Leitfaden (öffnet in neuem Tab)die uns sagen, dass sie im Fernsehen „noch nie so niedrige Preise gesehen“ haben

Es gibt eine Reihe von Fernsehern in verschiedenen Preisklassen, die alle über spezifische Eigenschaften verfügen, die die Qualität der Fußballübertragungen verbessern, die live von der Weltmeisterschaft übertragen werden. Und was gibt es Schöneres, als die verbleibenden Spiele des Turniers auf einem brandneuen Bildschirm zu sehen, der für eine riesige Ersparnis aufgeschnappt wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass Fernseher, die sich hervorragend zum Ansehen von Sport eignen, oft auch hervorragend zum Spielen geeignet sind – also schauen Sie sich unsere besten Black Friday FIFA 23-Angebote an, einschließlich dieses PS5- und FIFA 23-Pakets, das jetzt bei einigen Einzelhändlern auf Lager ist.

Lehnen Sie sich also zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die Action, sobald Sie einen dieser in den Black Friday-Angeboten verfügbaren Fernseher abgeholt haben.

Black Friday UK TV-Angebote

Black Friday US-TV-Angebote

Wir haben Louis Ramirez, Group Senior Editor, Deals bei Tom’s Guide, gefragt (öffnet in neuem Tab) ob sie Empfehlungen hätten

„Wenn Sie jemals einen neuen Fernseher kaufen wollten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. In meiner 15-jährigen Suche nach Angeboten habe ich noch nie so niedrige Preise gesehen.

„Im Moment können Sie zum Beispiel einen 48-Zoll-LG-OLED-Fernseher für 569 US-Dollar bekommen (öffnet in neuem Tab) oder ein 55-Zoll-OLED für 799 US-Dollar (öffnet in neuem Tab) bei BestBuy. Noch letztes Jahr hätten diese Modelle 1.000 Dollar oder mehr gekostet. Wenn Sie jetzt kaufen – gehen Sie groß raus. Niemand hat sich jemals über den Kauf eines Großbildfernsehers beschwert.

„Sie möchten mindestens eine 4K-Auflösung und suchen nach einem 120-Hz-Panel. Letzteres eignet sich hervorragend für Sport und Spiele. Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, haben Sie keine Angst vor kleineren Marken wie Hisense und TCL. Einige davon Fernseher wie der Hisense U8H (öffnet in neuem Tab) und der TCL S546 (öffnet in neuem Tab) bieten ein enormes Preis-Leistungs-Verhältnis zum halben Preis von Sonys und LGs.“

Worauf ist bei einem Fernseher zu achten?

Was macht einen guten Fernseher für die WM 2022 aus?

Nur für den Fall, dass Sie nicht vertrauen VierVierZwei Für Ihre TV-Empfehlungen haben wir mit unseren Bürokollegen drüben gesprochen TechRadar. Hier ist was TechRadarMatt Bolton, Chefredakteur für Unterhaltung bei , erzählte uns, wie sie ihre TV-Guides zum Schwarzen Freitag angehen (öffnet in neuem Tab): „Für den idealen WM-Fernseher brauchen Sie etwas mit großartiger Bewegungsverarbeitung, das hilft, schnelle Action aufzuklären – holen Sie sich einen 120-Hz-Fernseher, wenn Sie das Budget haben.

„Sony-Fernseher sind darin besonders gut. OLED-Fernseher sind in der Regel großartig bei Bewegung, obwohl ein Mini-LED-Fernseher (wie die Neo-QLED-Modelle von Samsung) für das Fernsehen tagsüber in einem sonnenbeschienenen Raum am besten geeignet ist, Reflexionen zu unterdrücken.“