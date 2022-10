UFC-Federgewichtler Nathaniel Wood sprach offen über seinen persönlichen Kampf mit Angstzuständen und Zwangsstörungen [OCD] am Welttag der psychischen Gesundheit.

Nachdem er Charles Jourdain letzten Monat in Paris geschlagen hatte, erwähnte Wood zum ersten Mal seinen Kampf um die psychische Gesundheit und erklärte, wie dies bedeutet, dass er extrem hart für große Kämpfe trainiert.

UFC Nathaniel Wood erwähnte seine psychischen Probleme nach seinem letzten Kampf

Für Kampffans ist die Tatsache, dass Wood unter diesen Problemen leidet, eine Neuigkeit, aber der 29-Jährige hat sich sein ganzes Leben lang in der einen oder anderen Form damit befasst.

„Ich habe es, seit ich denken kann. Mit sechs Jahren hatte ich wirklich schlimme Zwangsstörungen und Angstzustände. Ich dachte immer, ich wäre nur ein nervöses Kind, weil ich mir immer Sorgen um Sachen machte“, sagte Wood gegenüber talkSPORT.

„Ich hatte Dinge wie, bevor ich ins Bett ging, musste ich alle Ecken des Zimmers eine bestimmte Anzahl von Malen überprüfen, und wenn ich es nicht tat, würde etwas Schlimmes passieren.

„Ich erinnere mich, dass ich wahrscheinlich sechs oder sieben Jahre alt war und dachte: ‚Oh, mein Vater arbeitet in der Nachtschicht, das heißt, ich kann im Bett meiner Mutter schlafen. Wenn ich im Bett meiner Mutter schlafe, bedeutet das, dass ich meine Zwangsstörungen nicht machen muss.“

„Es bricht mir das Herz, daran zu denken, dass ein Kind damit zu tun hatte.“

Jetzt, mit der Hilfe von Familie, Freunden und einem Therapeuten, hat Wood seine geistige Gesundheit besser im Griff und ist in der Lage, auf der größten Bühne im MMA aufzutreten.

@theprospectmma – instagram „The Prospect“ hat begonnen, sich über seine Angst und seine Zwangsstörung zu öffnen

@theprospectmma – instagram Wood ist in der Lage, mit seinen Problemen umzugehen und trotzdem ein Elite-Kämpfer zu sein

„Bis zu dem Moment, in dem ich mit meinem Einzugslied hinausgehe, habe ich keine Angst mehr“, gab Wood zu.

„Ich habe wirklich mit viel Stress zu kämpfen, ich denke, ‚Dieser Typ wird mich k.o. schlagen‘ und ‚Ich werde von der UFC gestrichen‘. All diese verrückten Gedanken, aber wenn ich zum Kampf hinausgehe, ist alles weg.

„Wenn ich in den Käfig steige und meinem Gegner gegenüberstehe, sind alle Sorgen aus meiner Welt verschwunden. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Angst und es ist ein sehr komisches Gefühl.“

„Ich bin in diesem Flow-Zustand. Der beste Weg, wie ich es erklären kann, ist, dass ich in einer Art Meditation bin, weil ich mir keine Sorgen machen kann. Wie kannst du dir Sorgen machen, wenn du deinen Gegner buchstäblich direkt vor dir hast.“

Die meisten UFC-Kämpfer treten nur dreimal im Jahr an, also hat Wood andere Wege gefunden, um seine geistige Gesundheit im Griff zu behalten, und sie scheinen gut für ihn zu funktionieren.

„Ich weiß, dass ich beschäftigt bleiben muss“, fügte er hinzu

@theprospectmma – instagram Ein Nickerchen mit seinem Hund ist etwas, womit Wood dem Stress des Lebens entfliehen kann

@theprospectmma – instagram Der 29-Jährige hat auch die Unterstützung seines Teamkollegen, seiner Familie und seiner Freunde

„Ich mache ein Nickerchen, mein Krafttrainer sagt mir, dass ein Nickerchen anscheinend wirklich zu Ihrer sportlichen Leistung beiträgt. Wenn ich ein Nickerchen mache, weiß ich, dass ich mich entspannen kann.

„Sobald ich ins Bett gehe, kommt mein Hund mit und ich habe das Gefühl, dass ich alles vergessen kann, was mich stresst.

„Ich bin dem Fitnessstudio von David Lloyd beigetreten, weil sie ein wirklich schönes Spa haben. Also, wenn ich ins Spa gehe, habe ich diese kleine Dankbarkeitssache, die ich tue. Ich gehe ins Dampfbad und danke irgendwie in meinem Kopf dem Universum und Gott für alles, was ich habe.

„Dann gehe ich ins Tauchbecken, das wirklich kalt ist, und es gibt nichts anderes, woran ich denken muss, weil ich nur denke: ‚Mann, ich muss mich wirklich aufwärmen, das hier ist eiskalt.‘

„Dann gehe ich in den Whirlpool, der schön warm ist. Dort denke ich über all die Dinge nach, die ich kommen möchte. Ich denke daran, meinen Kampf zu gewinnen, einen netten Gehaltsscheck zu bekommen, all dieses Zeug – das Gesetz der Anziehung – all dieses Zeug.

„Das sind die Routinen, die ich gerade implementiert habe, und ich denke, sie helfen.“