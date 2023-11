Ich habe es satt, dass Leute sagen, ich sei mutig, weil ich meine Haare ergrauen lasse

Diese First-Person-Kolumne wurde von Tracey Schaeffer geschrieben, die in Port Moody, BC, lebt. Weitere Informationen zu den First-Person-Geschichten von CBC finden Sie unter die FAQ.

Ich habe mich nie dazu entschlossen, meine Haare grau werden zu lassen. Es hat einfach funktioniert.

In meinen Zwanzigern habe ich meinen Freunden dabei zugesehen, wie sie mit verschiedenen Haarfarben experimentierten. Es sah lustig aus. Obwohl ich versucht war, etwas Neues auszuprobieren, habe ich den Schritt nie gewagt. Ich hatte immer das Gefühl, dass meine Haare mein bestes Merkmal sind, und ich hatte nicht das Bedürfnis, sie zu ändern. Allmählich, in meinen 30ern und 40ern, begannen kleine Spuren von Grau durch das Braun zu sickern, aber ich dachte, dass es mein Aussehen verbesserte. Ich habe immer gesagt, dass ich meine Haare färben würde, wenn ich das Gefühl habe, dass ich die ganzen Grautöne nicht ertragen kann, aber dazu kam es nie.

Kurz gesagt, ich mag die Farbe meiner Haare, auch mit den grauen Strähnen.

Deshalb war ich eines Tages überrascht, als ein Fremder im Bus einen Kommentar dazu abgab.

„Du bist so mutig, dein Grau einfach so wachsen zu lassen“, sagte sie.

Sie hatte ein aufrichtiges Lächeln im Gesicht und ich bin sicher, dass sie mich nicht beleidigen wollte. Trotzdem war ich fassungslos, als sie den Bus verließ. Hätte ich geschmeichelt sein sollen? Und warum hielt sie es für in Ordnung, sich in der Öffentlichkeit über die Haarfarbe einer Person zu äußern, die sie nicht kannte?

Als im Jahr 2022 die renommierte kanadische Fernsehjournalistin Lisa LaFlamme entlassen wurde, hieß es in der offiziellen Stellungnahme von CTV News, die Entscheidung sei auf veränderte Zuschauergewohnheiten zurückzuführen. Es wurde jedoch spekuliert, dass LaFlammes silbernes Haar bei ihrer Entlassung eine Rolle gespielt habe. Berichten zufolge fragte ein leitender Angestellter, wer die Entscheidung genehmigt habe ihre Haare grau werden zu lassen. Als ich das las, war ich empört! Ich habe den Verrat gespürt, den sie meiner Meinung nach empfunden haben muss. Ich hatte das Gefühl, dass ihr Wert aufgrund der Sache, die es ihr ermöglichte, ihre Weisheit zu erlangen, trivialisiert wurde: Zeit.

Manchmal scheint es, als wäre mein Körper eine öffentliche Zurschaustellung, und jederzeit kann jemand dazu Stellung nehmen. Aber es ist schwer zu wissen, wie ein Kompliment ankommen wird.

Wenn jemand sagt: „Wow, du siehst aus, als hättest du viel abgenommen“, heißt das dann, dass ich vorher riesig aussah? Oder wenn jemand sagt: „Ich habe dich noch nie mit Make-up gesehen. Du siehst großartig aus“, heißt das dann, dass ich das vorher nicht getan habe?

Vor ein paar Wochen fragte mich meine Tochter, wann sie hatte um ihren ersten BH zu bekommen. Meine anfängliche Sorge war: Warum sollte ein 10-Jähriger denken, dass sie hat einen BH kaufen? Und dann dachte ich, Warum muss jemand einen tragen??

Schaeffer (oben rechts) möchte, dass ihre Tochter (unten rechts) mit dem Wissen aufwächst, dass die Entscheidung, Make-up zu tragen, einen BH zu tragen oder ihre Haare zu färben, ganz bei ihr liegt. (Mazeleen Fotografie)

Meine Antwort an meine Tochter war einfach. Ich bat sie, einen BH als Accessoire und nicht als Grundkleidungsstück zu betrachten. Ob sie einen BH aus modischen oder bequemen Gründen tragen möchte, ist ihre Entscheidung. Make-up sollte auf die gleiche Weise betrachtet werden. Die Entscheidung einer Frau, einen BH zu tragen, Make-up zu verwenden oder ihre Haare zu färben, ist ihre eigene.

Der Vorfall im Bus erinnert mich an meine frühen Dreißiger, als meine Freunde versuchten, mich dazu zu überreden, mir die Augenbrauen zupfen, meine Bikinizone wachsen zu lassen oder meine Haare in dem teuren Salon machen zu lassen, der für Frauen mehr verlangt. Sie verwendeten Worte wie: „Du wärst so schön, wenn du das tun würdest.“

Aber war ich so abscheulich, wenn ich es nicht getan hätte?

Schließlich funktionierte die Überredung. Wann immer ich zu meinem zweimonatlichen Schnitt erschien, sagte der Stylist, dass ich großartig aussehe, aber dass ein wenig Farbe meinen Look „auffrischen“ würde. Ihr Upsell gab mir das Gefühl, dass ich ihre Zeit verschwendete, als ich sie ablehnte. Ich habe mich immer dafür entschuldigt, dass ich Nein gesagt habe. Ich entschuldigte mich damit, dass ich es schaffen würde, mein ergrautes Haar zu bedecken, wenn es nötig wäre, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, das zu glauben. Irgendwann lernte ich, mich nicht mehr zu entschuldigen.

Schaeffer, 2004 links zu sehen, hatte früher braune Haare. Jetzt in ihren 50ern, rechts zu sehen, hat sie graue Haare. (Eingereicht von Tracey Schaeffer)

Ist das Haarefärben ein Übergangsritual für Frauen? Bin ich ein Rebell, der die Erwartungen einer Kultur meidet, die mir mein Recht auf natürliches und würdevolles Altern verweigern will? Und warum habe ich das Gefühl, dass ich meine Wahl verteidigen muss?

Ich wünschte, ich hätte das alles der Dame im Bus sagen können. Aber als mir klar wurde, dass ich das Recht hatte zuzugeben, dass meine Gefühle verletzt waren, war mein unbeabsichtigter Peiniger verschwunden und ich fühlte mich machtlos, weil ich nichts sagte. Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, wie beleidigend es ist, als mutig bezeichnet zu werden, weil ich mein natürliches Haar mit zunehmendem Alter nicht verstecke.

Also bleibt mir nur noch, authentisch zu sein und nichts zu ändern. Ich bin nicht mutig. Ich bin selbst nur ein Mensch und stolz darauf.

