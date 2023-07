Der Kanadier Michael Woods lieferte am Sonntag einen beeindruckenden Alleingang ab und holte sich den größten Erfolg seiner Karriere auf dem Gipfel eines legendären Tour-de-France-Anstiegs, während der zweifache Champion Tadej Pogacar den Rückstand auf den Gesamtführenden Jonas Vingegaard weiter verkürzte.

„Ich habe noch nie eine Etappe der Tour gewonnen. Es ist etwas, worüber ich gesprochen habe und was ich tun wollte, aber ich konnte es nie erreichen und habe es schließlich geschafft“, sagte Woods.

„Ich habe immer noch den Moment, in dem ich mich zwicke. Ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Ich bin wirklich stolz auf mich, wirklich stolz auf mein Team. Es ist etwas Besonderes.“

ANSEHEN | Woods schreibt kanadische Radsportgeschichte:

Ottawas Woods holt sich den Sieg der 9. Etappe der Tour de France Michael Woods holte sich am Sonntag einen Sieg auf der neunten Etappe der 110. Auflage der Tour de France in der Vulkangebirgsregion des Zentralmassivs.

Woods, der für das Team Israel-Premier Tech fährt, hegt keine Ambitionen in der Gesamtwertung und war Teil einer frühen Ausreißergruppe, die die Hauptkonkurrenten zu Beginn der neunten Etappe formieren ließen. Es gelang ihm, den Amerikaner Matteo Jorgenson nur 500 Meter vor dem Gipfel einzuholen, nachdem sein 24-jähriger Rivale weniger als 50 Kilometer vor dem Ziel von der Spitzengruppe abgesprungen war.

Der 36-jährige Woods, der in Toronto geboren und in Ottawa aufgewachsen ist, ließ Jorgenson dann entspannt ab und erreichte den Gipfel des Puy de Dome, eines berühmten Vulkankraters in der Region Zentralmassiv im Süden Frankreichs, der zuletzt Gastgeber war eine Bühne vor 35 Jahren.

„Da Jorgenson so stark ist … wusste ich, dass es sehr, sehr schwierig werden würde, zurückzukommen, und ich bezweifelte es“, sagte Woods nach dem Rennen. „Aber ich habe mir darüber keine wirklichen Sorgen gemacht. Ich habe mich nur auf mich selbst konzentriert und weiter geglaubt. Unabhängig vom Ergebnis habe ich bis ganz nach oben mein Bestes gegeben.“

Einer Gruppe von 14 erfahrenen Fahrern gelang es, sich kurz nach dem Start des Rennens abzusetzen. Auf den hügeligen Straßen der Limousin-Region hielt das Peloton sie zunächst an der engen Leine. Schließlich erhielten sie die Erlaubnis zum Abzug und bauten einen Vorsprung von mehr als 16 Minuten auf.

In der Pause gab es viele Angriffe und Jorgenson schaffte es, sich 47 Kilometer vor Schluss durchzusetzen. Der junge Amerikaner machte auf den Straßen, die zum Fuß des letzten Anstiegs führten, weiter Druck und baute einen Rückstand von einer Minute auf, der jedoch nicht von Dauer war.

„Einen Kilometer vor dem Ziel begann ich mich leer zu fühlen, und bevor ich mich versah, war Mike da und überholte mich. Es war eine Überraschung, aber ich konnte absolut nichts tun“, sagte Jorgenson.

Sein kanadischer Landsmann Hugo Houle, Woods‘ Israel-Premier Tech-Teamkollege, gewann letztes Jahr die 16. Etappe der Tour. Woods wurde an diesem Tag Dritter.

Houles Sieg war Kanadas erster Etappensieg bei dem historischen Rennen, seit Steve Bauer 1988 die Eröffnungsetappe der Tour eroberte.

Bauer ist jetzt Sportdirektor bei Israel-Premier Tech.

„Mike hat uns erneut gezeigt, dass er einer der besten Kletterer der Welt ist … Aufgrund meiner persönlichen Beziehung zu Mike und den anderen Kanadiern in unserem Team könnte ich nicht stolzer sein“, sagte der Besitzer des Israel Premier-Tech-Teams Sylvan Adams, ein kanadisch-israelischer Unternehmer.

Woods und Houle werden von ihrem kanadischen Landsmann Guillaume Boivin im Tour de France-Kader von Israel Premier-Tech unterstützt.

„Ich bin 36 Jahre alt und werde dieses Jahr 37, ich werde nicht jünger“, sagte Woods, der auch zwei Etappensiege bei der spanischen Vuelta vorweisen kann. „Eine Tour de France-Etappe zu gewinnen war mein ultimatives Ziel und ich konnte sehen, wie sich das Fenster schloss.“

Pogacar und Vingegaard lagen deutlich hinter der Ausreißergruppe und waren in der Gruppe der Konkurrenten erneut eine Klasse für sich. Nach einer weiteren großartigen gemeinsamen Leistung von Vingegaards Jumbo-Visma-Teamkollegen auf der letzten Rampe, die das Feld zerstörte, startete Pogacar 1,5 Kilometer vor Schluss seinen Angriff und beschleunigte auf den steilsten Steigungen erneut.

Vingegaard verlor an Boden, geriet aber nicht in Panik und schaffte es, den Rückstand auf acht Sekunden zu begrenzen, um das Gelbe Trikot zu behalten.

Vor dem ersten Ruhetag am Montag hat Vingegaard in der Gesamtwertung einen Vorsprung von 17 Sekunden vor Pogacar, während Jai Hindley mit 2 Minuten und 40 Sekunden Rückstand auf dem dritten Platz liegt.

Der Franzose Pierre Latour beendete die 182,5 Kilometer lange Etappe auf dem zweiten Platz, Matej Mohoric komplettierte das Podium. Jorgenson wurde Vierter.