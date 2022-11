Ich habe einen TikTok-Hack ausprobiert, um das beste Kartoffelpüree zuzubereiten, und ich werde nie wieder einfaches Salzwasser verwenden

Eine TikTokerin teilte ihren Trick für die Herstellung von köstlichem Kartoffelpüree: Kochen Sie sie in Hühnerbrühe.

Ich habe es ausprobiert und zwei Chargen gemacht: eine aus in Brühe gekochten Kartoffeln und eine in Wasser.

Die in Brühe gekochten Kartoffeln waren viel schmackhafter und etwas cremiger.

Weitere Geschichten finden Sie unter www.BusinessInsider.co.za.

Es gibt viele, viele Gerichte auf meiner Liste der Hausmannskost, aber Kartoffelpüree steht ganz oben. Nur eine Gabel voll der cremigen, geschmackvollen Peitsche reicht aus, um mich in die Zeit der Abendessen in meiner Kindheit zurückzuversetzen und mich mitten in ein schickes Steakhouse zu hauen.

Wie die meisten Kartoffelliebhaber habe ich meine eigene bewährte Kartoffelpüree-Methode. Normalerweise verwende ich Yukon Gold-Kartoffeln und koche sie in Salzwasser. Ich lasse das Wasser ab und füge etwas Butter, Sahne und Kräuter hinzu, bevor ich einen Stampfer zum Stärkehaufen nehme.

Aber ich fing an, an meinem Kartoffelpüree zu zweifeln, nachdem ich im Dezember 2020 auf einen würzigen Kartoffelpüree-Hack gestoßen war, den der Komiker Jourdyn Parks geteilt hatte. Das Video machte Anfang 2021 im Internet die Runde und hat seit November 2022 fast 7.000 Likes und mehr als 300 Aktien.

„Ich weiß, dass du kann Kochen Sie Ihre Kartoffeln in Wasser“, sagte Parks zu BuzzFeed, nachdem ihr Hack viral geworden war. „Tatsächlich ist es wahrscheinlich die gebräuchlichste Methode. Ich kann einfach nicht – beim besten Willen – herausfinden, warum du das getan hast wählen wenn Brühe und Brühe Optionen sind.“

Laut Parks kocht man Kartoffeln am besten in einer schmackhaften Brühe.

Als erstes wäscht sie die Kartoffeln und reibt sie mit Avocadoöl ein. Wenn Sie die Haut nicht darauf lassen möchten, sagt Parks, dass Sie sie schälen können, aber ich persönlich liebe die Textur, die sie hinzufügen.

Nachdem Sie die Kartoffeln halbiert haben, sagt Parks, dass Sie sie in einen Topf mit einer Tasse Wasser, einer Prise Meersalz und einer Art Fleischbrühe geben sollen, „je nachdem, womit Sie Ihren Kartoffelbrei servieren“. sagte sie in ihrem Video und fügte später hinzu: „Sie sollten ihnen ein Fleisch servieren.“

Parks erzählte BuzzFeed, dass sie diesen Tipp von ihrer Großmutter gelernt habe. In ihrem Video erklärte sie, dass das Kochen der Kartoffeln auf Vorrat den Geschmack festigt und dazu beiträgt, den Brei cremiger zu machen, sobald Sie Ihre Milchprodukte oder Gewürze hinzufügen.

Tun Sie dies, sagt sie, und „sie werden köstlich sein.“

Und Leser, sie hatte recht.

Ich habe diesen Hack getestet, indem ich eine Charge Kartoffeln in Hühnerbrühe und eine andere in Wasser gekocht habe, bevor ich sie pürierte

Ich habe zwei nahezu identische Chargen hergestellt, mit dem einzigen Unterschied, dass eine hauptsächlich in Hühnerbrühe (gemäß den Anweisungen von Parks) anstelle von Wasser gekocht wurde. Beide Chargen hatten auch Salz im Sieden, und ich fügte jeder Charge gekochter Kartoffeln vor dem Pürieren die gleiche Menge Butter und Sahne hinzu.

Auf Anhieb bemerkte ich einen kleinen Unterschied in der Textur.

Der mit Brühe zubereitete Brei war etwas cremiger, als Parks vorgeschlagen hatte. Es war nicht besonders offensichtlich, und ich musste zurückgehen und jedes Mal mehrmals probieren (es tut mir leid), um sicherzugehen, aber die in Wasser gekochten Kartoffeln hatten eine etwas körnigere Textur, die ich bemerkte, als ich sie auf das Dach schob meines Mundes mit meiner Zunge.

Der Kartoffelpüree mit Hühnerbrühe schmeckte so viel besser

Ich habe die beiden Chargen ohne weitere Zugaben nebeneinander ausprobiert und konnte sofort den Unterschied erkennen. Der Geschmack von Kartoffelpüree war viel reichhaltiger und robuster als sein Konkurrent.

Tatsächlich gab es wirklich keine Konkurrenz. Die mit Wasser gekochte Charge war im Vergleich mild. Es hatte überhaupt keinen Geschmack, was gut sein könnte, wenn Sie eine Menge Kräuter und spezifische Aromen durch Gewürze hinzufügen möchten.

Wenn ich jedoch an die Kartoffeln als eigenständige Beilage oder als Basis für ein freches Hähnchen denke, denke ich, dass Brühe gekocht der naheliegende Weg ist. Es hat die beiden Mahlzeitenkomponenten miteinander verbunden, sodass sich das ganze Gericht zusammenhängend anfühlt.

Es genügt zu sagen, dass ich nie wieder in Wasser gekochte Kartoffelpüree servieren werde.