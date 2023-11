„Ich habe einen schrecklichen, schrecklichen Fehler gemacht“

„Ich bin unglaublich dankbar, dass es niemandem geschadet hat“, sagte der 59-jährige Beador dem Publikum auf der BravoCon am Freitag laut Variety

Der Star aus „The Real Housewife of Orange County“ erfuhr am Donnerstag, dass sie nach ihrer Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss im September in Newport Beach keine Gefängnisstrafe verbüßen wird

Stattdessen wurde sie zu drei Jahren Bewährung sowie einem obligatorischen neunmonatigen Alkoholbehandlungsprogramm verurteilt







Shannon Beador sagte, ihre Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss sei ein „schrecklicher Fehler“ gewesen, als sie auf der BravoCon 2023, die am Freitag im Caesars Forum stattfand, über ihre Verhaftung sprach.

„Es waren harte sechs Wochen, aber ich sage Ihnen, dass ich einen schrecklichen, schrecklichen Fehler gemacht habe und ich bin unglaublich dankbar, dass es niemandem geschadet hat“, sagte Beador, 59, laut Variety dem Publikum.

Beador sagte auch, dass sie eine „28-tägige Verhaltensberatung“ bei einem Alkoholspezialisten absolviert habe und fügte hinzu, dass sie sich „auf Elemente meines Lebens konzentrieren konnte, die ungesund und giftig sind“. „Ich bewege mich in eine gute und positive Richtung.“

Der Star „The Real Housewife of Orange County“ äußerte sich zu der Verhaftung, die im September stattfand, nachdem sie einer Gefängnisstrafe entgangen war und während ihrer Verurteilung drei Jahre auf Bewährung erhalten hatte.

Berichten zufolge blieb Beador während seines Aufenthalts in Vegas am Donnerstag auch nüchtern und „trank nur Wasser“, wie auf Seite Sechs zu lesen ist.

„Fehler“: Shannon Beador sagte, ihre Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss sei ein „schrecklicher Fehler“ gewesen, als sie auf der BravoCon 2023, die am Freitag im Caesars Forum stattfand, über ihre Verhaftung sprach; abgebildet auf der BravoCon am Freitag

Die Veröffentlichung berichtete, dass der Star mit Freunden zum Beauty & Essex im The Cosmopolitan Hotel ging, sich aber keine Getränke gönnte.

Die Fans waren sich angesichts ihrer rechtlichen Probleme nicht sicher, ob Shannon an der Veranstaltung teilnehmen würde, doch am Freitagmorgen teilte sie einen Ausschnitt ihres Outfits mit der Überschrift: „Guten Morgen.“ ❤️ Bereit für #BravoCon…‘

Sie teilte auch einen weiteren Schnappschuss mit ihren Co-Stars Tamra Judge (56) und Vicki Gunvalson (61) und schrieb: „Wir übernehmen die #BravoCon. Haben Sie schon an unserem Stand vorbeigeschaut?“

Gestern wurde berichtet, dass Beador in ihrem Fahrerfluchtfall wegen Trunkenheit am Steuer einer Gefängnisstrafe entgangen ist, nachdem ein kalifornischer Richter eine dreijährige Bewährungsstrafe beschlossen hatte.

Der verstörten Reality-Star wurde am Donnerstag ihre Strafe zugestellt. Ihr wurden 36 Monate informelle Bewährung zuzüglich Geldstrafen und Gebühren auferlegt.

Außerdem muss sie 40 Stunden Zivildienst und ein neunmonatiges Alkoholprogramm absolvieren.

Die Bravo-Kämpferin erschien nicht selbst vor Gericht, sondern ließ ihren Anwalt in ihrem Namen erscheinen, um ihr Plädoyer für die Unbestreitbarkeit einer Anklage wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und einer Anklage wegen Fahrens mit einem Blutalkoholgehalt von 0,08 Prozent oder mehr einzureichen.

Der Richter wies den einzigen Anklagepunkt wegen Fahrerflucht mit Sachbeschädigung zurück.

Eine Shannon nahestehende Quelle sagte: „Man kann mit Sicherheit sagen, dass sie erleichtert und dankbar ist, dass sie nicht ins Gefängnis muss.“ Diese Erfahrung hat ihr so ​​viel gelehrt und ihr den Weg zu einem besseren Leben gezeigt. „Sie ist nüchtern und es geht ihr sehr gut.“

Ursprünglich von TMZ erhaltene Rechtsdokumente enthüllten, dass der Bezirksstaatsanwalt von Orange County, Todd Spitzer, versuchte, den Richter davon zu überzeugen, eine Haftstrafe von 30 Tagen zu verhängen.

Dankbar: „Es waren harte sechs Wochen, aber ich sage Ihnen, dass ich einen schrecklichen, schrecklichen Fehler gemacht habe und ich bin unglaublich dankbar, dass es niemandem geschadet hat“, sagte Beador, 59, dem Publikum laut Variety

Positive Richtung: Beador sagte auch, sie habe eine „28-tägige Verhaltens-Wellness“-Beratung bei einem Alkoholspezialisten absolviert

Hat es geschafft: Die Fans waren sich angesichts ihrer rechtlichen Probleme nicht sicher, ob Shannon an der Veranstaltung teilnehmen würde, doch am Freitagmorgen teilte sie einen Ausschnitt ihres Outfits mit der Überschrift: „Bereit für #BravoCon¿“

Co-Stars: Sie teilte auch einen weiteren Schnappschuss mit den Co-Stars Tamra Judge, 56, und Vicki Gunvalson, 61, und schrieb: „Wir übernehmen die #BravoCon. Sind Sie an unserem Stand vorbeigekommen?“

Beador wurde im September verhaftet, nachdem sie mit ihrem Auto gegen ein Haus in Newport Beach gekracht war.

Videoüberwachungsaufnahmen zeigen, wie Beador durch ein Wohngebiet rast, bevor sie mit ihrem Auto gegen die Seite eines Hauses prallt.

In den juristischen Dokumenten schrieb DA Spitzer, dass Beador vor dem Unfall einen Blutalkoholgehalt von 0,24 Prozent hatte – das Dreifache des gesetzlichen Grenzwerts.

Beador verließ den Unfall mit einem gebrochenen linken Handgelenk sowie Schnittwunden und Blutergüssen am linken Auge.

Sie hat inzwischen für den Sachschaden an dem Haus aufgekommen, das sie angefahren hat.

Nach ihrer Verhaftung im September sagte Beadors Anwalt Michael Fell gegenüber DailyMail.com: „Shannon ist äußerst entschuldigend und reuig.“ Wir werden auf die offiziellen Informationen zu diesem Fall warten, sobald sie verfügbar sind, und Shannon ist bereit, die volle Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.“

Nach der Urteilsverkündung sagte Fell Folgendes: „Shannon hat heute Morgen keinen Contest/nolo contendere wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahren mit einem Blutalkoholspiegel von 0,08 oder mehr geltend gemacht.“ Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Orange County argumentierte, dass Shannon zu einer Gefängnisstrafe und wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht verurteilt werden sollte.

„Nachdem der Richter jedoch rechtliche Argumente von beiden Seiten erhalten hatte, lehnte er den Antrag des Staatsanwalts ab und wies die Fahrerflucht ab. In diesem Urteil erkannte der Richter an, dass Shannon dem Hausbesitzer in dieser Angelegenheit, der keine strafrechtliche Verfolgung wünschte, volle Entschädigung geleistet hatte, und räumte ihr Fehlverhalten in einem frühen Stadium des Verfahrens ein.

„Wie wir zum ersten Mal berichteten, übernahm Shannon die volle Verantwortung für ihre Taten und akzeptierte das Urteil des Richters zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit, 9 Monaten Alkoholunterricht und den üblichen drei Jahren unbeaufsichtigter/informeller Bewährung.“

Urteil: Beador wurde zu einer Haftstrafe von drei Jahren auf Bewährung plus Geldstrafen, gemeinnütziger Arbeit und der obligatorischen Absolvierung eines Alkoholmissbrauchsprogramms verurteilt; im Jahr 2020 gesehen

Rechtliche Probleme: Beador wurde im September verhaftet, nachdem sie mit ihrem Auto in ein Haus in Newport Beach gefahren war

Grundnahrungsmittel: Beador ist seit 2014 ein Grundnahrungsmittel der Hausfrauenfiliale in Orange County; (LR) Emily Simpson, Shannon und Tamra

Beador selbst sagte: „Ich bin dankbar, dass außer mir bei diesem Vorfall niemand verletzt wurde.“ „Ich habe aus meinem schrecklichen Fehler in dieser Nacht so viel gelernt und erkannte, dass es zu weit ist, jede Strecke mit Behinderung zurückzulegen.“

Nach dem Unfall teilte Beador ihren Fans und Followern mit, dass sie „sich darauf konzentriert, gesund zu werden, wieder zu mir selbst zu kommen und mit Archie (ihrem Hund) spazieren zu gehen“.

Es war ein hartes Jahr für Beador, dessen Freund John Janssen sie überraschte, als er sich im November 2022 nach fast vier Jahren Beziehung trennte.

John trennte sich von Shannon, kurz nachdem die Dreharbeiten zur 17. Staffel von RHOC zu Ende waren, aber sie machte ihre Trennung erst im Januar öffentlich.

Shannon machte ihre Beziehung zu John im Juli 2019 auf Instagram offiziell, nachdem sie ihre turbulente Ehe mit David Beador beendet hatte.

Der Reality-Star hat Tochter Sophie, 21, und die Zwillingstöchter Stella und Adeline, 19, mit Ex-Mann David.