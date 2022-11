„Ich habe dir gesagt, ich komme wieder“ – UFC-Star Conor McGregor verbirgt weiterhin sein bartloses Gesicht vor Trollen, während er mit einem Affenfilter eine gruselige Comeback-Botschaft überbringt

UFC-Superstar Conor McGregor verkleidet sich als Affe, während er vor seinem Comeback-Kampf eine unheimliche Botschaft überbringt.

„Notorious“ fällt seit Juli 2021 verletzungsbedingt aus, bereitet sich aber derzeit auf eine seiner Meinung nach historische Rückkehr zur Prominenz im Jahr 2023 vor.

getty Conor McGregor hat sich bei UFC 264 Schien- und Wadenbein gebrochen

Nachdem er getrollt wurde, weil er seinen Bart für Halloween abrasiert hatte, versteckte McGregor in letzter Zeit sein Gesicht – größtenteils – wenn er in den sozialen Medien postete.

Der Ire hat zunächst mehrere Fotos hochgeladen, die ihn zeigen, wie er den Feiertag mit seiner Familie feiert, während er in einem Pilotenoutfit gekleidet ist, zusammen mit seiner langjährigen Partnerin Dee Devlin, die ein Flugbegleiterkostüm trägt.

McGregor stellte klar, dass er Frank Abagnale verkörperte, einen verurteilten Betrüger, der 2002 von Leonardo DiCaprio in dem Film Catch Me if You Can dargestellt wurde, bevor die Fans begannen, sich über seinen neuen Look lustig zu machen.

Seitdem hat McGregor sein Gesicht in mehreren Social-Media-Beiträgen versteckt und dies auch am Montagmorgen fortgesetzt, während er eine gruselige Nachricht über sein Comeback übermittelte.

„Ich habe dir gesagt, dass ich zurückkomme. Wach, wach“, sagte McGregor mit seiner schurkischsten Stimme, während er einen Filter benutzte, der ihn wie einen Affen aussehen ließ.

‚Mystic Mac‘ hat in letzter Zeit viele neue Akzente ausprobiert, nachdem er in die Welt der Schauspielerei eingetaucht ist.

@thenotoriousmma – instagram „Notorious“ hat sein Gesicht vor den Trollen versteckt

@sergey_pikulskiy – instagram Kürzlich brach er jedoch aus der Deckung, um seinen neuen massigen Körper zu zeigen

McGregor hat kürzlich sein Filmdebüt an der Seite von Hollywood-Superstar Jake Gyllenhaal in der Dominikanischen Republik gedreht.

Die MMA-Ikone hat 17-Stunden-Tage am Set mit einer rigorosen Trainingsroutine kombiniert, bei der er verletzt sein bisher größtes Gewicht erreicht hat.

McGregor scherzte kürzlich, er wiege 265 Pfund – das gleiche Gewicht, mit dem UFC-Schwergewichts-Champion Francis Ngannou kämpft – nachdem er die Fans mit seinem neuen massigen Körperbau während eines Wrestling-Trainings zwischen Vater und Sohn schockiert hatte.

Während McGregor kaum zu gehen scheint, könnte sich sein Comeback durch die Anti-Doping-Agentur der Vereinigten Staaten verzögern, die ihn 2022 überhaupt nicht auf Drogen getestet hat und dies sechs Monate lang tun muss, bevor er wieder antreten kann.

Dies bedeutet, dass McGregor frühestens im April 2023 kämpfen kann. Vorausgesetzt, er ist wieder in den USADA-Testpool eingetreten.

Jede Verzögerung wird dazu führen, dass Kampffans viel länger warten, um den größten Star der MMA wieder im Octagon zu sehen.