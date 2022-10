„Ich habe diesen Old-Boys-Club satt“

Roy Keanes Kommentare, dass Erik ten Hag bei Manchester United keine gute Arbeit leistet, wurden als „Unsinn“ gebrandmarkt.

Es war eine dramatische Woche für die Red Devils und Mark Goldbridge, Moderator von The United Stand und regelmäßig bei talkSPORT, sagt, er habe es satt, dass die Ex-Spieler des Clubs in kontroversen Momenten nicht für die Fans sprechen und stattdessen ihre ehemaligen Teamkollegen verteidigen.

Getty Goldbridge ist von Keanes Post-Match-Analyse nicht beeindruckt

Die Red Devils erzielten am Samstag beim Tod gegen Chelsea einen Ausgleich zum 1: 1 durch Casemiro, nachdem sie große Teile des Spiels dominiert hatten.

Aber für Ex-Man United-Star Keane war die Auslosung nicht gut genug, und er behauptete auch, dass die Mannschaft von Ten Hag besser abgeschnitten hätte, wenn sein ehemaliger Teamkollege Ronaldo dabei gewesen wäre.

Nachdem Marcus Rashford eine einmalige Gelegenheit verpasst hatte, seiner Mannschaft das Führungstor zu bescheren, sagte Keane: „Ronaldo hätte das erzielt.“

Jetzt hat Man United-Fan und talkSPORT-Moderator Goldbridge die Clublegende dafür gerügt, dass sie Ten Hag nicht unterstützt, da der Niederländer Siege gegen Arsenal, Liverpool und Spurs gesichert hat.

„Sehen Sie, Roy Keane und Cristiano Ronaldo sind Legenden von Manchester United, wir leben jetzt in dieser Welt, in der jeder eine Stimme hat und ich das Gefühl habe, dass ich unseren Manager verteidigen muss [Ten Hag]“, sagte er auf talkSPORT.

„Roy Keane und Paul Scholes wollten Diego Simeone öffentlich. Das ist der Typ, der mit 35 Prozent Ballbesitz spielt.

Talksport Goldbridge äußerte sich zu den Äußerungen seines Vereins nach der Auslosung von Chelsea

„Legenden des Clubs sprechen nicht immer viel darüber, was die Fans wollen. Macht Erik ten Hag bei Manchester United keinen guten Job? Geht Erik ten Hag öffentlich auf Ronaldo ein?

„Erik ten Hag ist der Manager, Roy! Der fünfte Platz für diese Mannschaft von Manchester United ist nicht gut genug? Haben Sie uns die letzten drei Jahre beobachtet? Wir waren ein absoluter Scherbenhaufen.“

Ronaldo sorgte am Mittwoch für Aufsehen, nachdem er das Spiel gegen Tottenham frühzeitig verlassen hatte, nachdem er sich geweigert hatte, eingewechselt zu werden, was dazu führte, dass er für das Spiel seiner Mannschaft bei Chelsea am Samstag aus dem Kader ausgeschlossen wurde.

Keane ist seitdem herausgekommen, um seinen ehemaligen Teamkollegen zu verteidigen, und hat auch Ten Hags Umgang mit der Situation in Frage gestellt.

Rex Keane hat Ronaldo verteidigt und gesagt, er sei nur ein Mensch

Der Ire wurde von den Fans von Man United oft dafür kritisiert, dass er den ehemaligen Manager und Ex-Teamkollegen Ole Gunnar Solskjaer während seiner Amtszeit bei Man United verteidigt hatte.

Während seiner Amtszeit als Manager bei Old Trafford von 2018 bis 2021 sorgte der Norweger für einen 6., einen 3. und einen 2. Platz in der Premier League.

Seine Amtszeit im Old Trafford fiel jedoch zu Beginn der letzten Saison auseinander, als Man United eine 0: 5-Niederlage gegen den Rivalen Liverpool hinnehmen musste, das schlechteste Ergebnis gegen die Roten seit 1925.

Und Goldbridge glaubt, dass Keane Ronaldo jetzt genauso verteidigt, wie er es mit Solskjaer getan hat, aufgrund ihrer Beziehungen außerhalb des Spielfelds.

Getty Goldbridge glaubt, dass Ronaldo von Ex-Spielern von Man United genauso behandelt wird wie Solskjaer

„Ich habe diesen Old-Boys-Club satt. Ich habe es mit gesehen [Ole Gunnar] Solskjaer. Solskjaer war als Manager bei Man United ein absoluter Witz“, sagte er.

„Woche für Woche sitzen diese Ex-Spieler am Telefon und nennen es nicht so, wie es ist, weil es ein Kumpel aus der Umkleidekabine vor 20 Jahren ist.

„Wir kriegen es jetzt mit Ronaldo hin. Anscheinend sollte Ronaldo heute Abend für Man United spielen [at Chelsea]. Ich liebe Ronaldo, aber er weigerte sich, auf den Platz zu kommen. Er ging den Tunnel hinunter, stieg in sein Auto und fuhr nach Hause.

Er fuhr fort: „Warum reden wir über ‚Ronaldo hätte heute Abend anfangen sollen‘? Und warum reden wir im nationalen Fernsehen darüber, dass Erik ten Hag keinen guten Job macht?

„Er hat gerade die faktisch schlechteste Mannschaft von Manchester United übernommen, wir haben nicht einmal 60 Punkte geholt.“

Er fügte hinzu: “Unsinn Roy, Unsinn.”