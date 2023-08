Ich weiß es, weil ich es als nationaler Pressesprecher von innen gesehen habe.

Mary Anna Mancuso, Autorin des Artikels und ehemalige nationale Pressesprecherin der Forward Party. | Mit freundlicher Genehmigung von Mary Anna Mancuso

Während der Trump-Ära habe ich mich von der GOP losgesagt, als sie sich zu einem Personenkult entwickelte, der die Demokratie und unsere Institutionen bedrohte; Ich fungierte als nationaler Sprecher der republikanischen Organisation Renew America Movement, die sich für die Reduzierung der politischen Polarisierung einsetzte.

Aber Renew America wurde in die Forward Party gespült Juli 2022, eins in eine Reihe von Fusionen und Übernahmen zerfallender republikanischer Reformgruppen, die sich im Zuge der Trump-Präsidentschaft von der GOP abgespalten haben. Als sie sich unter dem Banner der neuen Partei zusammenschlossen, übermittelten die Gruppen ihre Mitgliederlisten, Ressourcen und sogar ihre politischen Fachleute wie mich – obwohl es keine ideologischen Gemeinsamkeiten gab.

Plötzlich arbeiteten Dutzende Mitarbeiter früherer republikanischer Abbruchgruppen mit Anhängern von Andrew Yang, dem ehemaligen demokratischen Präsidentschaftskandidaten und Mitbegründer der Forward Party, zusammen, um die Idee zu verbreiten, dass politische Überzeugungen in einer Partei keine Rolle mehr spielen, solange Jeder setzt sich dafür ein, „Nicht links“ zu bewegen. Nicht in Ordnung. Nach vorne.“

Man hatte uns versprochen, unsere Reformbemühungen fortzusetzen. Stattdessen traf ich auf eine Organisation, die davon überzeugt war, dass sie ihre heterogene Koalition aufrechterhalten und ausbauen könne, indem sie überhaupt keine Positionen einnahm. Ihre Existenz basierte auf der Idee, dass politische Parteien in Zukunft erfolgreich sein werden, wenn sie keine Regierungsphilosophie, keine gemeinsame Vision oder gar eine Plattform haben, hinter der sie sich vereinen könnten.

Dafür habe ich mich nicht angemeldet.

Von Forward wird erwartet, dass er durch die schiere Kraft von Andrew Yangs Persönlichkeit und eine gesunde Portion Hoffnung Veränderungen bewirken wird, schreibt Mancuso. | Rebecca Blackwell/AP Foto

Es schien oft so, als ob Forward erwartete, durch die bloße Kraft von Yangs Persönlichkeit und eine gesunde Portion Hoffnung Veränderungen herbeizuführen. Es stellte sich heraus, dass das Fehlen grundlegender Überzeugungen und Ideen genau das Verkaufsargument war. Wenn alle weiterhin an das Endergebnis glauben würden, würden die Details keine Rolle spielen.

Jede Mitarbeiterbesprechung begann mit der Unterstreichung von Maximen und der ständigen Erinnerung daran, dass wir eine „lebensfähige, dauerhafte und glaubwürdige“ neue Partei aufbauen würden. Trotz des stetigen Trommelschlags dieses Mantras gab es nicht viel inneres Verständnis dafür, was es bedeutete, geschweige denn eine Strategie dafür Wie wir würden es schaffen.

Klingt bekannt? Theranos, das inzwischen geschlossene Unternehmen für Gesundheitstechnologie, versprach ebenfalls, mit seiner Blutprobentechnologie die Gesundheitsbranche zu revolutionieren, und überzeugte einige der führenden Unternehmens-, Regierungs- und Militärführer des Landes, in ein Produkt zu investieren, das es nicht gab. WeWork, ein Anbieter von Shared-Coworking-Spaces, versprach, die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, auf den Kopf zu stellen, und überzeugte einige der anspruchsvollsten Investoren an der Wall Street, ihnen unvorstellbare Summen zu geben, basierend auf einem Geschäftsmodell, das nachweislich nicht funktionierte.

Wie sie hat auch die Forward Party versprochen, im politischen Raum für Unruhe zu sorgen. Spendern und Freiwilligen wird nichts anderes gesagt, als dass es „von Natur aus neu“ sei. In Wirklichkeit besteht das Ziel darin, im Newsfeed zu bleiben und entrechtete Wähler mit leeren Versprechungen, das Duopol zu brechen, zu umwerben, ihnen aber keine bessere Alternative anzubieten.

Ein CNN-Beitrag weniger als einen Monat nach der Fusion sorgte versehentlich für eine gewisse Perspektive. Wir wussten damals, dass in jedem Interview die Skepsis zum Ausdruck kommen würde, dass Forward nichts anderes als ein Yang-Eitelkeitsprojekt sei, mit dem er 2024 für das Präsidentenamt kandidieren würde. Also lieferten wir Yang Gesprächsthemen und boten an, diese vorab mit ihm durchzugehen seines Interviews mit Jim Acosta von CNN.

Die Dinge verliefen wie erwartet: Acosta sagte zu Yang ausdrücklich: „Wenn Sie Präsident werden wollen, kandidieren Sie erneut als Demokrat.“ Aber anstatt diese Idee zu verwerfen, weigerte sich Yang zu sagen, dass er 2024 nicht für das Präsidentenamt kandidieren würde, obwohl dies im Gespräch war.

Stattdessen sagte er zu Acosta: „Also, Jim, weißt du, ich habe keine Schlussfolgerungen für 2024 gezogen, außer der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten eine einigende, positive Bewegung Dritter brauchen, weil wir zunehmend polarisiert werden.“ Aufgrund dieser Weigerung, eine Bewerbung auszuschließen, musste Forward seine Mission klarstellen, indem er die Frage hinzufügte: „Stellen Sie im Jahr 2024 einen Präsidentschaftskandidaten auf?“ zum FAQ-Bereich auf der Forward-Website. (Die Antwort war nein.)

Yang spricht beim Start der Forward Party in Texas. | Evin Ashley Erdogdu

Das Interview war jedoch nicht das eigentliche Problem. Während die Partei Wahlreformen wie Ranglistenwahl, unabhängige Umverteilungskommissionen und offene Vorwahlen unterstützt, ist sie agnostisch, wenn es um politische Standpunkte geht, und glaubt, dass es besser ist, zu Wahlfragen keine Stellung zu beziehen, als eine Flagge zu hissen und die Menschen zu entfremden.

Das ist richtig – keine Plattform Darlegung von Parteiprinzipien und -positionen, keine Richtlinien, kein Plan. Nur Effekthascherei.

Infolgedessen herrschte unter den Anhängern – und auch unter den Pressevertretern – große Verwirrung darüber, wo Forward zu einigen der umstrittensten Themen wie Abtreibung und Waffenkontrolle stand.

Gemäß den Nachrichtenrichtlinien, die wir als Antwort auf Fragen zur offiziellen Haltung von Forward zu wichtigen Themen erhielten, sollten wir erklären, dass Kandidaten und Parteimitglieder die Freiheit haben sollten, ihre Gemeinschaften zu vertreten und ihre Ansichten frei zu vertreten. Mit anderen Worten: Die Art und Weise, wie in Kalifornien mit der Waffenkontrolle umgegangen wird, unterscheidet sich möglicherweise von der Art und Weise, wie Florida mit der Waffenkontrolle umgeht. Kandidaten der Forward Party sollten in der Lage sein, Probleme so zu behandeln, wie es für ihren Bundesstaat am besten ist.

Das klingt alles großartig in der Presse und in den sozialen Medien. In einer Zeit, in der die politische Arena von Wut, Hass und tiefer Polarisierung geprägt ist, sind die Stärkung lokaler Führungskräfte und die Bevorzugung von Transparenz und vernünftigen Lösungen über Ideologie besonders attraktive Konzepte.

Aber in der Praxis ist das nicht passiert. Wenn das Texas Während das Exekutivkomitee des Chapters (bestehend aus lokalen Gemeindevorstehern) im Februar eine Resolution verabschiedete, die eine Ausnahme für Vergewaltigung/Inzest vom texanischen Abtreibungsverbot unterstützte, änderte die nationale Führung von Forward diese ab und teilte dem Exekutivkomitee mit, dass sie Prioritäten setzen solle, die Kandidaten aber selbst festlegen sollten ihre eigenen Richtlinien. Aufgrund der Meinungsverschiedenheit traten der Vorsitzende und mehrere Mitglieder des Exekutivkomitees von Texas zurück.

Motiviert durch ein Ethos der Technologiebranche, das Störung um der Störung willen als eine Tugend betrachtet, folgt Forward einem Weg, der durch einige der größten Debakel im Silicon Valley geebnet wurde – Theranos (oben) und WeWork (unten), schreibt Mancuso. | Kristoffer Tripplaar/Sipa/AP Foto; Claudio Cruz/AFP/Getty Images

Wenn es einen roten Faden zwischen Forward, Theranos und WeWork gibt, dann ist es, dass sie alle danach strebten, Institutionen durch Innovation radikal zu verändern, aber ohne einen Weg zum Erfolg zu haben. Die Forward Party glaubt, dass ihr Vorzug darin besteht, dass sie nicht der Parteiideologie verpflichtet ist und lehnt einen Lackmustest derjenigen ab, die beitreten wollen.

Die bloße Vorstellung davon ein besseres Morgen, Seiner Ansicht nach reicht es aus, die älteste Demokratie der Erde zu reformieren. Tatsächlich ist es eine Partei, die Unterstützung sucht, indem sie für nichts anderes als Störung steht – nennen Sie sie die Seinfeld-Partei.

Dies ist ein außerordentlich gefährlicher Ansatz in einer Demokratie, in der Stabilität und langsame, methodische und bewusste Entscheidungsfindung eine Tugend sind. Die Veränderung der Demokratie sollte nicht so angegangen werden, als würde man eine App entwickeln, bei der es in erster Linie darum geht, Klicks und Aufmerksamkeit zu erregen und dann herauszufinden, wie man sie später monetarisiert. Es geht nicht darum, dass Uber die Taxibranche auf den Kopf stellt oder dass Airbnb versucht, die Art und Weise, wie wir leben und reisen, zu verändern. Das ist unsere Republik.

Die Regierung beeinflusst das Leben realer Menschen, und die Gründer haben ein elegantes, aber fragiles System der gegenseitigen Kontrolle aufgebaut, um zu verhindern, dass soziale Unruhen es verschlingen. Wie Technologen oft feststellen, ist es einfach, Branchen und Unternehmen auseinanderzubrechen. Es ist schwierig, aus der Störung einen Mehrwert zu schaffen.

Es ist sicherlich wahr, dass Republikaner und Demokraten in letzter Zeit ein Chaos angerichtet haben. Auch wenn das Zweiparteiensystem veraltet erscheinen mag, können wir nicht leugnen, dass es auch für die langlebigste und stabilste Demokratie in der Geschichte der Menschheit verantwortlich ist. Bevor wir den sprichwörtlichen Zaun niederreißen, möchten wir vielleicht fragen, warum wir den Zaun überhaupt gebaut haben. Das Zweiparteiensystem als Institution hat sich das Recht verdient, von seinen Kritikern nicht nur Argumente dafür zu verlangen, warum es abgebaut werden sollte, sondern auch, ob das, was an seine Stelle tritt, eine Verbesserung darstellt.

Eine Partei, die auf einer Plattform des Nichts steht, spiegelt eine aufstrebende Kultur wider, in der Effekthascherei wichtiger ist als Substanz, und die fehlgeleitete Überzeugung, dass es wahr ist, wenn man genügend Menschen davon überzeugt, an etwas zu glauben.

Unsere Gründerväter haben ein raffiniertes System geschaffen, um die Demokratie vor Fraktionen und Interessen zu schützen, die sich organisieren könnten, um sie zu stürzen. Sie hätten nie gedacht, dass ein System, das um nichts herum organisiert ist, eine Bedrohung darstellen könnte. Da viele Amerikaner das Land in eine Zeit vor dem Trumpismus und vor der vorherrschenden negativen Parteilichkeit zurückversetzen wollen, besteht die einzige Möglichkeit, dies zurückzuverfolgen, darin, wichtige Reformen durchzuführen, um den Teufelskreis zu beenden und das Wahlsystem zu reparieren.

Denn wenn politische Parteien das Problem sind, trägt die Gründung einer weiteren Partei nur zur derzeitigen Dysfunktion des amerikanischen politischen Systems bei.