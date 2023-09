Ich habe einen nicht ganz so geheimen Stolz. Android wird jetzt 15 Jahre alt und ich war einer der ersten Menschen auf der ganzen Welt, der es nutzte. Tatsächlich war das allererste Android-Telefon überhaupt auch mein erstes Smartphone. Seitdem bin ich in das Apple-Universum gewandert und auf das iPhone umgestiegen, aber der Gadget-Nerd in mir liebt immer noch dieses klobige, tastenlastige Telefon.

Heutzutage sind Android-Telefone buchstäblich überall. Wie meine Kollegin Jessica Dolcourt in ihrer Android-Retrospektive feststellt, verwenden 70 % der Telefone weltweit die Software von Google, nicht die von Apple. Aber im Jahr 2008, als die T-Mobile G1 herauskam (es war in einigen Teilen der Welt als HTC Dream bekannt), waren sowohl das G1 als auch die mobile Plattform von Google ein verrückt aussehende Alternative zur neuen iPhone-Weltordnung.

Damals war die Verwendung eines T-Mobile G1 der Unterschied zwischen mir und meinem Telefon. Das iPhone, das gerade erst 2007 auf den Markt kam, war das erste moderne Smartphone, und jeder wollte eines haben. Es war ein Statussymbol. Es wurde in Scharen verkauft. Ein Jahr und eine Veränderung nach der Veröffentlichung verspürte ich den unausweichlichen Drang, mir ein Smartphone zu kaufen. Aber nicht das „magische“ iPhone. Auf keinen Fall.

Apple steht auf „Walled Gardens“ und Android versprach Freiheit zum Basteln, so wie ich es auf meinem Windows-PC getan habe. AT&T hatte das iPhone exklusiv und ich war ein langjähriger T-Mobile-Abonnent, damals, als Telefonverträge noch wichtig waren. Unter Berücksichtigung der Kosten für den erforderlichen Zweijahresvertrag jedes Mobilfunkanbieters war das G1 bei T-Mobile viel günstiger als das iPhone bei AT&T.

Das ursprüngliche Anti-iPhone war seltsam, aber liebenswert

Von dem Moment an, als ich das bronzefarbene G1 im T-Mobile-Store in Greenpoint, Brooklyn, abholte, war ich begeistert.

Dieses Ding war äußerst geekig, in vielerlei Hinsicht das Gegenteil des schlanken iPhone: klobig und dick, mit einem seltsamen (für mich liebenswerten) „Kinn“, das das typische rechteckige Profil unterbrach. Es hatte alle Extras: einen microSD-Steckplatz für erweiterbaren Speicher, einen kleinen klickbaren Trackball in der Mitte des Kinns zum Navigieren und Auswählen, echte Tasten für Home, Zurück und Menü und noch mehr Tasten zum Tätigen und Annehmen von Anrufen ein Foto. Und auf der Rückseite stand „Google“.

Natürlich hatte das G1 auch einen Touchscreen, aber das Beste war die ausziehbare physische Tastatur. Ich fühlte mich den iPhone-Nutzern mit diesem Ding wirklich überlegen. Diese winzig kleinen virtuellen Tastaturen, die die Hälfte des Bildschirms einnahmen, schienen unglaublich langsam und fehleranfällig im Vergleich zu dem herrlichen, vollständig beleuchteten, fünfreihigen taktilen QWERTZ-Kraftpaket (mit speziellen Zifferntasten!), das sich zeigte, als ich die G1 beiseite schob Bildschirm.

Mir gefiel, wie der Bildschirm beim Öffnen der Tastatur automatisch in den Querformatmodus wechselte. Ich liebte das kräftige, befriedigende „Knatschen“, wenn es in Aktion trat. Mir gefiel sogar, wie das Telefon dadurch physisch größer wurde, wie ein Miniaturcomputer. Damals schien es das ultimative Gadget zu sein, und in vielerlei Hinsicht war es das auch. Da ich noch nie zuvor ein Smartphone besessen hatte, war ich erstaunt über seinen Nutzen, die Kamera, die GPS-Funktionen und die Turn-by-Turn-Navigation – all die wunderbare Komplexität in einem winzigen, tragbaren Paket.

Klobig? Überprüfen. Kinn? Überprüfen. Geek-Gütesiegel? Überprüfen. Sarah Tew/CNET

Gmail funktionierte auf meinem Telefon wunderbar, mit allen Funktionen wie Beschriftung und Archivierung, die ich auch auf dem PC hatte. Ich mochte auch die Widgets auf dem Startbildschirm wie die Google-Suchleiste und die Möglichkeit, den oberen Bildschirmrand nach unten zu ziehen, um Benachrichtigungen wie neue Texte und E-Mails zu erhalten, war großartig.

Lesen Sie auch: Das T-Mobile G1 sah fast aus wie ein BlackBerry

Wenn ich mein klobiges Telefon zückte, um Anrufe zu tätigen oder SMS zu schreiben, erntete ich gelegentlich neugierige Blicke von Leuten, aber es war New York und jeder war mit iPhones und BlackBerrys vertraut. Die meisten Leute schienen es nicht zu bemerken oder sich darum zu kümmern.

Ich habe viele Spiele auf dem G1 gespielt, von Bonsai Blast über Doom bis hin zu Chrono Trigger, und bei vielen davon war die Tastatur tatsächlich nützlich. Bei reinen Bildschirmspielen waren damals umständliche Bedienelemente vorhanden, die den Bildschirm überlagerten, aber einige Spiele für den G1 ordneten die Bedienelemente den Tasten zu, genau wie bei einer Computertastatur, wodurch der gesamte Bildschirm für das Spiel selbst übrig blieb. Ich könnte mit der Leertaste schießen und mich mit WASD bewegen.

Ich erinnere mich, dass das Android-App-Universum vor allem am Anfang immer das Gefühl hatte, einen Schritt hinter dem von Apple zurückgeblieben zu sein. Apps für das System gab es damals nur spärlich, und meine iPhone-Freunde hatten Apps und Spiele (wie Angry Birds), die ich nicht hatte. Ich rechtfertigte den Mangel damit, dass ich mir sagte, dass ich die meisten Dinge, die nichts mit Spielen zu tun hatten, wie das Lesen von Nachrichtenartikeln und Foren, über den Browser des Telefons erledigen konnte. Wenn ich heute auf eine Welt zurückblicke, in der Apps herrschen und browserbasierte Funktionen auf Telefonen sabbern, lache ich über mein dummes junges Ich.

Meine Handys vor 15 und vor fünf Jahren: das T-Mobile G1 (links) neben einem Galaxy Note 8, Tastaturen im Einsatz. Sarah Tew/CNET

Irgendwann bin ich dem T-Mobile G1 entwachsen und bin zu einem anderen, größeren Android-Handy übergegangen, dem Samsung Vibrant. Dies war T-Mobiles Variante des allerersten Galaxy S-Telefons und übertraf das mittlerweile alte G1 mit einem größeren, viel schöneren OLED-Bildschirm – aber ohne Tastatur. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Coolness der virtuellen Tastatur auf einem All-Touch-Display erkannt, und dank Autofill und Textvorschlägen mit automatischer Texterkennung war das Tippen tatsächlich schneller als auf meinem alten G1.

Und viel, viel später, etwa zu Beginn der Pandemie, als ich von zu Hause aus arbeiten musste – was bedeutete, dass ich alle meine eigenen TV-Rezensionsvideos in meinem Keller drehen musste –, verzichtete ich auf Android und kaufte ein iPhone 12 Pro Max. Ich habe eine Reihe von Rezensionen gelesen (danke, Patrick) und bin überzeugt, dass das iPhone besser für Fotos und Videos geeignet ist. Ich spürte auch die Verlockung der Menschenmenge, die ich in meiner Jugend verschmäht hatte. Technikbegeisterte Freunde und Kollegen bei CNET schwörten auf die Bequemlichkeit und Eleganz des iPhones und lobten beispielsweise, wie gut sie mit Macs funktionierten (die ich jahrelang bei der Arbeit verwendet hatte).

Ich habe immer noch mein 12 Pro Max und um ehrlich zu sein, es ist heute ein tolles Telefon. Und vor 15 Jahren war Googles erstes Android-Telefon für seine Zeit ein großartiges Telefon. Es entfachte meine dauerhafte, wenn nicht ewige Treue zu Android und ebnete den Weg für noch größere, bessere Telefone wie das Vibrant. Es ist die Offenheit von Google, die Samsung den Spielraum gegeben hat, geekige, leistungsfähige Telefone wie die Note-Serie und faltbare Geräte wie das Galaxy Z Fold 5 zu entwickeln.

Ich werde wahrscheinlich nie wieder eine physische Telefontastatur haben wollen, aber dank des T-Mobile G1 werde ich immer ein gewisses Maß an Anti-Apple-Freak-Glaubwürdigkeit haben.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2018 veröffentlicht, als der Autor noch Android nutzte, und wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.