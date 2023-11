Ich habe Angst vor Nvidia-GPUs der nächsten Generation, und Sie sollten auch Angst haben

Nur wenige Dinge sind in der PC-Welt so aufregend wie die Veröffentlichung einer neuen Reihe einiger der besten Grafikkarten. Die Aufregung steigt über Monate hinweg, mit Benchmarks, Leaks, Vorhersagen und schließlich der Einführung der besagten GPUs. Obwohl ich gegen einen solchen Hype alles andere als immun bin, kann ich mich nicht dazu durchringen, von Nvidias RTX-5000-Serie begeistert zu sein. Tatsächlich fürchte ich mich irgendwie davor.

Meine Befürchtungen basieren auf den letzten paar Generationen. Während Nvidia sicherlich weiß, wie es seine Leistung auf ein neues Niveau bringen kann, hat dies alles seinen Preis, den der Mainstream-Markt möglicherweise nicht zu zahlen bereit ist.

Nvidias Aufstieg zur Dominanz

Wenn man sich die letzten Jahre der Nvidia-Grafikkarten anschaut, gab es einige Höhen und Tiefen – aber vor allem Höhen. Nvidia ist gewachsen, hat sich einen klaren Vorsprung vor AMD erarbeitet und diesen jahrelang gehalten. Heutzutage könnte man argumentieren, dass AMD-Grafikkarten in der reinen Rasterung mit Nvidia mithalten können, aber Nvidia hat eine Extratüte voller Extras, die ihm einen Vorteil verschafft.

Wenn man Nvidia mit AMD vergleicht, ist ein Trend leicht zu erkennen: Nvidia strebt nach High-End-Produkten und AMD bleibt dem Mainstream-Markt treu. Schauen Sie sich einfach die Nvidia RTX 4090 an und vergleichen Sie sie mit der AMD RX 7900 XTX. Es gibt keinen Wettbewerb; Nvidia gewinnt diesen Kampf mit einem Erdrutschsieg. Beim Umstieg auf die RTX 4080 ist es ein fairerer Kampf, aber das ist nicht das Beste, was Nvidia zu bieten hat.

Nvidia dominiert einfach den Enthusiasten-Sektor, und das schon seit einiger Zeit. Dennoch waren die Leistungssteigerungen von Generation zu Generation nicht immer so beeindruckend.

Vor der Veröffentlichung der RTX 3090 waren Nvidias GPUs beim xx80 Ti am Limit – es sei denn, man berücksichtigt Titan-Karten. Seit der Maxwell-Generation lieferte jede Halo-Karte einen beträchtlichen Fortschritt gegenüber ihren Gegenstücken der vorherigen Generation, obwohl Nvidia einige Unebenheiten auf dem Weg nicht vermeiden konnte. Während beispielsweise die GTX 1080 Ti bis zu 70 % schneller war als die GTX 980 Ti, war der Sprung zwischen der GTX 1080 Ti und der RTX 2080 Ti bei weitem nicht so groß. Tatsächlich war die RTX 2080 Ti in einigen unserer Tests nur zwischen 8 % und 23 % schneller als ihr Gegenstück der vorherigen Generation. Allerdings wurde Raytracing eingeführt, worauf Nvidia im Konkurrenzkampf mit AMD weiterhin stolz ist.

Mit dem Aufkommen von Ampere stellte Nvidia die RTX 3090 und die RTX 3090 Ti vor und fügte damit eine weitere High-End-Stufe für PC-Gamer und diejenigen hinzu, die eine GPU benötigen, um die Lücke zwischen Consumer- und Workstation-Karten zu schließen. Beide wurden zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen Veröffentlichung als die besten aller Zeiten bezeichnet, aber keines davon war ohne Fehler. Während die RTX 3090 größtenteils rundum beeindruckend war, hatte die RTX 3090 Ti ihre Probleme, sei es der beispiellose Stromverbrauch oder das unbedeutende Upgrade gegenüber der RTX 3090.

Stichwort RTX 4090 – eine Karte, die jede andere GPU um Längen übertrifft. Sie ist größer, verbraucht noch mehr Strom und ist satte 89 % schneller als die RTX 3090, was einen von Nvidias bislang größten Generationssprüngen darstellt. Es scheint kaum zu glauben, dass Nvidia eine solche Leistungssteigerung von einer Generation zur nächsten übertreffen könnte. Wir haben noch nicht einmal die letzte RTX-40-Serie gesehen, da Nvidia möglicherweise noch eine Titan-Karte auf den Markt bringt, also wer weiß, was dort passieren wird.

Könnte Nvidia mit der RTX 5090, die Gerüchten zufolge im Jahr 2025 auf den Markt kommen soll, ihre eigenen Rekorde übertreffen? Möglicherweise. Basierend auf ersten Leaks rechnen wir mit einer Steigerung der CUDA-Kerne um über 30 %, ganz zu schweigen von der Verdoppelung des VRAM und einem 512-Bit-Speicherbus. Es ist nur eine Generation von dem entfernt, wo wir jetzt sind, und es klingt immer noch wie ein Wunschtraum – so verrückt sind diese Spezifikationen –, aber ich würde es Nvidia nicht zutrauen.

Nvidia hat den High-End-Markt tatsächlich fest im Griff. AMD hatte in den letzten paar Generationen kein Apple-to-Apple-Äquivalent mehr; Es war immer ein paar Schritte zurück, wenn auch immer noch konkurrenzfähig. Es wird auch gemunkelt, dass man sich in der nächsten Generation aus dem High-End-Bereich zurückziehen wird. Während das für AMD eine gute Sache ist, bedeutet es, dass Nvidia wieder einmal ungebremst agieren darf.

Und genau das macht mir Sorgen.

Preiserhöhungen für alle

Wie ich festgestellt habe, befinden sich die High-End-Karten von Nvidia im Aufwärtstrend – wie es sein sollte. Mittelklasse-GPUs haben jedoch nicht den gleichen Schub erfahren, den die RTX 4090 gegenüber ihrem Vorgänger erhalten hat. Es gibt viel zu viele Modelle, um genaue Vergleiche anzustellen, aber um Ihnen ein Beispiel zu geben: Die RTX 4060 ist nur etwa 15 bis 20 % schneller als die RTX 3060 und tatsächlich langsamer als die RTX 3060 Ti.

Da gibt es Verbesserungen, die aber nur eine verhaltene Reaktion rechtfertigen. Ohne Nvidias Deep Learning Super Sampling 3 (DLSS 3) gäbe es wohl praktisch keinen Grund, von der RTX 3060 auf die RTX 4060 umzusteigen. Natürlich stellen einige GPUs immer noch ein ordentliches Upgrade dar, wie die RTX 4070.

Diese Generation stellte einen besorgniserregenden Präzedenzfall für die Zukunft der Grafikkarten dar.

Leider bedeuten diese Zuwächse nicht, dass die Preise bei allen Modellreihen gleich geblieben sind, und die letzten beiden Generationen setzen wirklich neue Trends dafür, wie weit Nvidias unverschämte Preisstrategie gehen kann. Fangen wir ganz oben an.

Die RTX 3090 wurde auf dem Höhepunkt der GPU-Knappheit für 1.500 US-Dollar auf den Markt gebracht, ist also nur 100 US-Dollar günstiger als die RTX 4090. Wenn man bedenkt, dass man bis zu 90 % schnellere Leistung erhält, ist die RTX 4090 teuer, aber ihren Preis tatsächlich wert. Aber dann gibt es noch die RTX 3090 Ti mit einem Preis von 2.000 US-Dollar.

Der Vergleich der RTX 4080 mit ihrem Vorgänger zeigt, dass sich Nvidia in dieser Generation überhaupt nicht zurückgehalten hat. Die RTX 3080 wurde für 700 US-Dollar auf den Markt gebracht, die RTX 4080 war jedoch mit 1.200 US-Dollar 500 US-Dollar teurer. Andererseits bietet es eine Leistungssteigerung von 42 % gegenüber der RTX 3080 Ti, die bei der Markteinführung ebenfalls 1.200 US-Dollar kostete. Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Wert ziemlich schrecklich ist, und stellt einen besorgniserregenden Präzedenzfall für die Zukunft der xx80-Grafikkarten dar.

Die Preiserhöhungen setzen sich in der gesamten Produktpalette fort, wobei für die meisten GPUs zusätzlich 100 US-Dollar zum Preis der letzten Generation hinzukommen (die RTX 4060 stellt eine bemerkenswerte Ausnahme dar). Ein Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch, dass die Preise von Nvidia stetig gestiegen sind.

Die GeForce GTX Titan Die GTX 1000-Serie von Nvidia war mit einigen Titans ein umfangreiches Angebot, das jedoch nie über 1.200 US-Dollar brach. Tatsächlich kostete die GTX 1080 Ti bei der Markteinführung nur 700 US-Dollar.

Bei der RTX 20-Serie kostete die RTX 2080 zusammen mit der Aktualisierung (RTX 2080 Super) 700 US-Dollar, während die RTX 2080 Ti den Preis auf 1.000 US-Dollar erhöhte. Die Titan RTX-GPU (die ich in meinen Augen bis heute „T-Rex“ nenne) hatte einen monströsen Preis von 2.500 US-Dollar, was sie eher zu einer Workstation-GPU machte als zu etwas, das für begeisterte Gamer geeignet ist.

Zugegebenermaßen waren die ständig steigenden Preise im Mainstream-Bereich weniger schmerzhaft. Die RTX 2070 wurde für 500 US-Dollar auf den Markt gebracht, also ist es nicht schlecht, wenn man sie mit der RTX 4070 für 600 US-Dollar vergleicht. Wenn Sie jedoch weiter in die Vergangenheit blicken, werden Sie feststellen, dass die GTX 970 bei der Markteinführung nur 330 US-Dollar gekostet hat. Die Mainstream-GPUs wurden nicht verschont; es ist nur ein langsamerer Aufstieg.

„Eine Geschichte der Vergangenheit“, in der Tat

Die Preiserhöhungen von Generation zu Generation sind unbestreitbar, aber ich erwarte nichts Geringeres. Die Preise wären so oder so gestiegen, egal ob AMD, Intel oder Nvidia – das ist einfach so. Das Problem besteht darin, dass die Art und Weise, wie Nvidia seine GPUs bepreist, den natürlichen Anstieg, den wir alle erwartet hatten, tatsächlich beschleunigt. Schauen Sie sich nur die RTX 3080 bis zur RTX 4080 an – 500 US-Dollar pro Generation sind viel.

Was noch schlimmer ist, ist, dass Nvidia möglicherweise keinen Grund hat, dies jemals zu ändern. Jensen Huang, CEO von Nvidia, brachte es vor einiger Zeit auf den Punkt: „Die Vorstellung, dass der Preis des Chips sinken wird, gehört der Vergangenheit an.“ Dies ist eine sehr aussagekräftige Antwort auf eine Frage zu den GPU-Preisen und ich frage mich, wie weit Nvidia wohl bereit sein wird, damit umzugehen.

Für den Preis einer Nvidia-Grafikkarte kann man bereits einen ganzen PC bauen, und ich meine hier nicht einmal die RTX 4090. Da die Preise für High-End-Karten steigen, wird leider langsam aber sicher auch das Mainstream-Segment nachziehen. In ein paar Jahren könnte eine RTX xx70-Karte zu diesem Preis 1.000 US-Dollar kosten, was eine ziemlich verrückte Vorstellung ist.

Nvidia verlangt hohe Preise, liefert aber auch Leistung.

Die gemunkelten Spezifikationen der RTX 5090 sind spannend, sollten uns aber auch Anlass zur Sorge geben. Bei einem solchen Generationssprung würde ich es Nvidia nicht zutrauen, den Preis für die GPU in der Größenordnung von 1.800 bis 2.000 US-Dollar zu beziffern. Bleibt die RTX 5080 genauso teuer, läge sie bei etwa 1.300 bis 1.500 US-Dollar. Wo steht damit die RTX 5070? Was ist mit dem 5060?

Ohne AMD könnten diese Preise über alle Maßen steigen. Glücklicherweise ist Team Red immer noch im Spiel, und obwohl es sich die Strategie von Nvidia zunutze macht, indem es auch die Preise erhöht, trägt es dazu bei, das Unternehmen in gewissem Maße unter Kontrolle zu halten.

Natürlich könnten alle meine Bedenken unbegründet sein – und ich hoffe, dass sie es auch sind. Nvidia kann die von Generation zu Generation steigenden Preise nicht für immer aufrechterhalten, also haben wir hoffentlich den Endpunkt erreicht.

Und außerdem muss ich Kredit geben, wo Kredit gebührt. Nvidia erzielt hohe Preise, bietet aber auch die entsprechende Leistung und Software mit überlegenem Raytracing und DLSS 3-Frame-Generierung. Dennoch ist es eine Schande, dass wir nie zu einer Zeit zurückkehren werden, in der eine GPU für Enthusiasten 700 US-Dollar kostete und gleichzeitig eine deutliche Leistungsverbesserung gegenüber der vorherigen Generation bot. Heutzutage ist es meist das eine oder das andere, und ich befürchte, dass Nvidia das mit Blackwell-GPUs im Jahr 2025 auf die nächste Stufe bringen könnte.

