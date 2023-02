Für viele Arsenal-Fans war Granit Xhaka während seiner Zeit im Club so etwas wie ein Jekyll-and-Hyde-Charakter.

Im Jahr 2019 schien er Gunners-Fans einmal zu sagen, sie sollten sich verpissen, als er ausgewechselt wurde, und erhielt dafür wenig überraschend eine Gegenreaktion.

AFP Xhaka wurde wegen gewalttätigen Verhaltens gegenüber Burnleys Ashley Westwood vom Platz gestellt

EPA Nach einer VAR-Überprüfung erhielt er vom Schiedsrichter seine Marschbefehle

@IAMFRIMPONG26 Twitter Frimpong twitterte, dass Arsenal Xhaka verkaufen sollte

Insbesondere ein Vorfall löste jedoch eine Reaktion des ehemaligen Gunners-Spielers Emmanuel Frimpong aus, der sagte, dass der Verein den Mittelfeldspieler „verkaufen“ sollte.

Xhaka wurde Ende 2020 wegen gewalttätigen Verhaltens gegen Burnley vom Platz gestellt, und Frimpong twitterte: „Verkaufen Sie Xhaka und holen Sie mich kostenlos.“

Der Schweizer Nationalspieler war in dieser Saison der Schlüssel für die Gunners, aber Frimpong möchte sich nicht für seinen Tweet entschuldigen.

Im Gespräch mit talkSPORT sagte er: „Nein, ich glaube nicht, dass ich ihm eine Entschuldigung schulde, weil ich aus der Sicht eines Fans twitterte. Ich habe nicht als Ex-Spieler getwittert, ich habe als Fan getwittert, ich bin ein Arsenal-Fan.

„Wenn ich Arsenal nicht unterstützen würde und ich Southampton unterstützen würde, würde ich über Southampton-Spieler sprechen. Manchmal, wenn man einen Klub so sehr liebt, ist man so leidenschaftlich und wütend.

„Manchmal, wenn Arsenal verliert, spreche ich zu Hause nicht mit meiner Frau, ich spreche nicht mit meinen Kindern, weil ich wütend bin, dass Arsenal verloren hat.

Getty Der ehemalige Arsenal-Mittelfeldspieler Frimpong war alles andere als beeindruckt

Getty Die Gunners wurden in dieser Saison schließlich Achter

„Bei Xhaka sind wir mal ehrlich, Xhaka hat damals nicht wirklich gut gespielt. Er war nicht einflussreich, er hat nicht wirklich etwas für Arsenal getan. Jetzt, wo er gut spielt, sieht man mich nicht so etwas über Xhaka twittern, oder?“

Frimpong twitterte auch über den damaligen Zustand von Arsenal, wobei das Burnley-Ergebnis in einer Serie von nur einem Ligasieg in 10 Spielen lag.

Er sagte: „Fans verdienen viel Besseres als diesen C***“, und da die Gunners jetzt auf Kurs sind, um einen Premier-League-Titel zu gewinnen, ist klar, dass sich die Dinge verbessert haben.

@IAMFRIMPONG26 Twitter Als Arsenal-Fan war Frimpong alles andere als zufrieden mit der Form des Vereins

Frimpong hat den Wiederaufstieg von Xhaka bemerkt, wobei der 30-Jährige in der aktuellen Saison glänzt.

„Arsenal-Fans haben so viel mehr verdient, weil Arsenal ein Top-Top-Klub ist“, fügte er hinzu.

„Damals hatte ich einfach das Gefühl, dass der Ehrgeiz, den sie damals zeigten, meiner Meinung nach nicht der Größe eines Vereins wie Arsenal entsprach.

Getty Xhaka ist jetzt einer der wichtigsten Spieler von Arsenal

Getty Die Gunners könnten in dieser Saison den Premier League-Titel gewinnen

„Jetzt, wo sie Ehrgeiz zeigen. Natürlich kann Xhaka ein schlechtes Spiel haben, aber jetzt spielt er viel konsequenter mit seinem Fußball, also würde ich nichts Schlechtes über Xhaka sagen.

„Zu der Zeit war ich irgendwie verzweifelt, ich wollte irgendwie wieder da rein, also dachte ich nur, vielleicht mache ich einen kleinen Tweet. Man weiß nie, sie könnten mich wie einen Sol Campbell zurückbringen!“

Frimpong ist auch optimistisch, was Arsenals Titelchancen in dieser Saison angeht: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Liga definitiv in die Emirate zurückkehren wird, wenn Arsenal Everton und City schlagen kann.“

Everton steht als nächstes für Arsenal an, wobei talkSPORT das Spiel am Samstag im Goodison Park live und exklusiv kommentiert.

Sieg für Xhaka und Co. würde sie mit acht Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze bringen, wobei ihr erster Titel in der Premier League seit 2004 nun im Visier wäre.

Die Premier League-Quoten von 7/10 deuten darauf hin, dass Arsenal der Favorit auf den Titel ist, und Frimpong glaubt, dass die Gunners in dieser Saison den Titel sichern werden.

