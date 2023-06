Auf dem Papier bin ich genau die Art von Person, die sich Disney im Rahmen seiner neuen Zusammenarbeit mit den Alexa-fähigen Geräten von Amazon wünschen würde. Ich habe überall in meinem Haus intelligente Lautsprecher von Amazon, die ich täglich nutze. Ich besuche regelmäßig Disneys US-Themenparks an der Ost- und Westküste und Disney Plus ist mit Abstand meine am häufigsten genutzte Streaming-App. Als Disney mich also aufforderte, 6 US-Dollar für ein ganzes Jahr Zugang zu einer speziellen Version des Alexa-Erlebnisses zu zahlen, die mit dem Aussprechen des Satzes „Hey, Disney“ statt „Alexa“ beginnt, tippte ich fröhlich auf die Schaltfläche „Kaufen“ und begann herumzuspielen .

Es ist etwas mehr als 72 Stunden her, seit ich den Knopf gedrückt habe, und obwohl es an diesem Erlebnis viel zu lieben gibt, wünsche ich mir, dass es noch viel mehr tun würde, um dem Benutzer gerecht zu werden.

Der neue Hey Disney-Dienst war ursprünglich nur für Disney Resorts gedacht, ist aber auf den meisten Amazon Echo-Geräten verfügbar. Es wurde entwickelt, um viele der Funktionen, die Sie normalerweise von Alexa ausführen lassen würden, durch eine Disney-Version des Erlebnisses zu ersetzen. Natürlich könnte man Alexa nach dem Wetter fragen, aber wie toll wäre es für Tiana aus „Die Prinzessin und der Frosch“, die heutige Luftfeuchtigkeit in Maryland mit der Erfahrung in ihrem Restaurant zu vergleichen? Sie können Alexa bitten, einen Timer einzustellen, oder C-3PO bestätigen lassen, dass das Abendessen in 34 Minuten aus dem Ofen kommt.

Bisher habe ich das zu etwa 70 % genutzt, um diesen kleinen Hauch von Disney-Magie bei einer ansonsten alltäglichen Aufgabe zu genießen und mir etwas zum Lächeln zu geben. Und wenn der Disney-Dienst keine Antwort hat, teilt er Ihnen schnell mit, dass er Alexa nach Ihnen fragen wird, und die vertraute Stimme übernimmt. Dies ist keine vollständige Übernahme des Alexa-Erlebnisses, aber wenn es funktioniert, ist es niedlich.

Russell Holly/CNET

Es gibt auch einige einzigartige Disney-Erlebnisse, die Sie sich wünschen können. Während ich dies schreibe, spielt der Sprecher in meinem Büro eine von vielen verfügbaren Soundscapes. Ich fragte nach der Star Wars Soundscape und mein Zimmer füllte sich sofort mit dem Geräusch zwitschernder Insekten, leicht stimmungsvoller Musik und dem Geräusch zweier Ewoks, die über etwas uneinig waren. Ich wurde zum Waldmond Endor transportiert, und ich vermute, dass ich bald mit ebenso vertrauten, aber friedlichen Geräuschen auf einen anderen Planeten entführt werde. Es ist eine angenehme Atmosphäre für eine ruhige Zeit, ähnlich wie jemand Jüngeres die Storybook-Funktion nutzen würde, um sich vor dem Schlafengehen sanft vorlesen zu lassen, oder nach einem bestimmten Charakter fragen würde, der ihn auf ein Minispiel-Abenteuer mitnimmt. Mein persönlicher Favorit war bisher, dass Rocket und Groot mich gebeten haben, ihnen bei der Auswahl der richtigen Drähte zu helfen, um ein potenziell explosives Gerät zu entschärfen.

Was diese Funktionen von den anderen unterscheidet, ist die Auswahl. Ich kann darum bitten, dass ein Star Wars Soundscape oder eine bestimmte Geschichte vorgelesen wird, aber ich kann nicht verlangen, dass ein bestimmter Charakter antwortet, wenn ich nach einem Timer oder etwas anderem frage. Es gibt im Wesentlichen keine Steuerelemente für dieses Erlebnis innerhalb der Alexa-App, wie Sie es vielleicht bei anderen Diensten sehen; Es ist alles von Disney zufällig ausgewählt. Das Gesamterlebnis ist durchaus angenehm, aber die Möglichkeit, Ihre Lieblingsstimmen hervorzuheben, würde viel dazu beitragen, dass sich das Ganze etwas persönlicher anfühlt.

Es ist erwähnenswert, dass der Hey Disney-Dienst auch nicht die in Alexa integrierte Mehrbenutzerfunktion nutzt. Es weiß nicht, welche Stimme fragt, und versucht nicht, zwischen mehreren Stimmen zu unterscheiden. Dies ist am deutlichsten in der Trivia-Funktion zu sehen, die zu Beginn ausdrücklich sagt, dass es „alles verwirrend wird, wenn alle gleichzeitig sprechen, also versuchen Sie bitte, immer nur einen nach dem anderen zu sprechen.“ Daher gibt es für die App keine Möglichkeit, den Punktestand zwischen den Benutzern, die das Spiel spielen, aufzuzeichnen, was heutzutage in Quiz-Apps auf Alexa eine recht häufige Funktion ist. Es ist ein lustiges Quiz-Erlebnis, könnte aber mit etwas Personalisierung noch viel besser sein.

Insgesamt bekommt man von Hey Disney sofort eine Menge mit. Es besteht kein Zweifel, dass viele Kinder viel Spaß mit diesen neuen Funktionen haben werden, und auch für Erwachsene gibt es hier viel zu lieben. Ich bin mir sicher, dass ich für 6 $ im nächsten Jahr viel Spaß haben werde, wenn ich mit all den verschiedenen Stimmen und Erfahrungen spiele. Wenn es für mich an der Zeit ist, mich zu entscheiden, ob ich zu einem reinen Alexa-Erlebnis zurückkehren oder weiterhin für dieses Disney-basierte Upgrade bezahlen möchte, hoffe ich, dass es einige Personalisierungsfunktionen gibt, die mich davon überzeugen können, dabei zu bleiben.