„Ich gehe nirgendwo hin“ – Herdman bekennt sich zu Kanada

John Herdman bestritt jüngste Berichte, dass er Kanada vor dem bevorstehenden WM-Zyklus verlassen würde. Mike Hewitt/Getty Images

John Herdman, der die kanadische Männermannschaft zu ihrem ersten WM-Auftritt seit 36 ​​Jahren trainierte, sagte am Mittwoch, er habe andere Angebote erhalten, habe aber nicht vor, seine Position aufzugeben.

Der 47-jährige Engländer, der zuvor angekündigt hatte, Kanadas Trainer bis 2026 zu bleiben, bekräftigte seine Loyalität gegenüber dem Programm, nachdem kürzlich berichtet wurde, er habe zugestimmt, die neuseeländische Nationalmannschaft zu übernehmen.

„Erfolg auf diesem Niveau wird immer Gelegenheit bieten. Ich habe in den letzten Monaten mehrere Angebote erhalten, die ich alle abgelehnt habe, einschließlich eines Angebots von New Zealand Football“, sagte Herdman in einer von Canada Soccer veröffentlichten Erklärung.

„Ich möchte unseren kanadischen Spielern und unseren Fans mein Engagement für Canada Soccer und das Wachstum dieses Programms noch einmal bekräftigen.“

Herdman führte Kanada zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar, wo die Nationalmannschaft zum ersten Mal seit 1986 bei dem globalen Vorzeigeturnier auftrat.

Kanada schied nach drei Niederlagen in der Gruppenphase aus, aber sie erzielten zwei Tore und spielten mit einem stolzen Stil und Selbstvertrauen, das ein Zugehörigkeitsgefühl zeigte.

Mit höheren Erwartungen als je zuvor an die Weltmeisterschaft 2026, die Kanada gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und Mexiko ausrichten wird, machte Herdman deutlich, dass er auf dieser Reise dabei sein möchte.

„Bei der Weltmeisterschaft in Katar haben unsere Männer der Welt gezeigt, dass sie auf dieses Niveau gehören“, sagte Herdman. „Ich gehe nirgendwo hin. Wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen, und das Ziel ist es, dieses Team 2026 auf die nächste Stufe zu bringen.“

Nach einem Trainerjob bei den neuseeländischen Frauen übernahm Herdman 2011 die kanadische Frauenmannschaft und führte sie bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 auf den dritten Platz.

Im Jahr 2018 unternahm Canada Soccer den mutigen Schritt, die Aufgabe des Wiederaufbaus der Männermannschaft an Herdman zu übergeben, der Kanada zum zweiten Mal zurück in die Weltmeisterschaft brachte, nachdem er die CONCACAF-Qualifikation vor den regionalen Kraftpaketen USA und Mexiko gewonnen hatte.

„Es besteht kein Zweifel, wie viel Leidenschaft und Engagement John und sein Trainerteam in das Programm unserer Männer-Nationalmannschaft gesteckt haben, indem sie unsere Männer von Außenseitern zu unserer ersten Weltmeisterschaft seit 36 ​​Jahren geführt haben“, sagte Earl Cochrane, Generalsekretär von Canada Soccer, in einer Erklärung.

„Jeder in unserer Organisation fühlt sich John und seinem Trainerteam verpflichtet und er ist die richtige Person, um unser Land zu neuen Höhen zu führen.“