Neubrandenburg. Das Wohngebiet beginnt hinter dem Parkplatz bis zum roten Netz. Einfamilienhäuser, rote Ziegelsteine. Mehrfamilienhäuser, klassische Platte. Dazwischen liegt eine Brachfläche – Schlamm, Pfützen. „Sie haben das Mädchen dort hinten geschlagen“, sagt Heike (47), Ladenbesitzerin in der Ihlenfelder Vorstadt in Neubrandenburg. Sie möchte nicht mit ihrem Nachnamen angesprochen werden. „Ich möchte hier unbehelligt weiterarbeiten“, sagt sie.

Margrit Fischer (75) schiebt ihr Fahrrad vom roten Netz nach Hause. Sie kaufte Kartoffeln und Toast. „Ich hätte eingegriffen“, sagt sie. „Sie waren noch Kinder.“ Aber ansonsten sei es ruhig in ihrem Bezirk gewesen, sagt die Rentnerin.

Rentnerin Margrit Fischer (75) wohnt im Neubrandenburger Stadtteil Ihlenfelder. Sie sagt: „Ich hätte eingegriffen. Sie waren noch Kinder.“ © Quelle: Christian Rödel

Silvio Häse (36) sieht das anders. Er geht mit seinem Rottweiler Archie spazieren. „Hier ist immer etwas los. Früher habe ich am Reitbahnweg gewohnt, dort ist es noch schlimmer.“

Deshalb zog er in den Ihlenfelder Vorort. Aber jetzt schwappt der Stress über, sagt er. „Kürzlich haben sie in Cölpin jemanden erstochen und er ist im Krankenhaus gestorben. Aber ich fühle mich sicher. Ich habe Archie. Wenn ich das Ding mit diesem Mädchen gesehen hätte, wären Archie und ich eingegriffen.“

Zuletzt kam es in der Region Neubrandenburg zu mehreren brutalen Verbrechen

Was meint er mit Cölpiner? Am 6. Oktober wurde ein 21-jähriger Mann in der Cölpiner Straße im Ihlenfelder Vorort mit einem Messer angegriffen. Der Mann starb kurze Zeit später an seinen Stichwunden. Die Polizei sucht weiterhin nach den Tätern.

Am 14. September wurde der sechsjährige Joel in Pragsdorf, wenige Kilometer vor den Toren Neubrandenburgs, erstochen. Der mutmaßliche Täter, ein 14-Jähriger aus der Nachbarschaft, sitzt in Untersuchungshaft.

Rentner Werner Schultz (79), ehemaliger Mathematik- und Physiklehrer in Neubrandenburg, sagt: „Ich hätte eingegriffen. Ich habe bereits zwei kahlköpfige Männer davon abgehalten, einen Mohawk zu verprügeln. © Quelle: Christian Rödel

Jetzt die nächste Gewalttat in Neubrandenburg. Zurück im Ihlenfelder Vorort. Am 22. Oktober wurde ein 13-jähriges Mädchen auf einer Brachfläche zwischen Prenzlauer und Stavener Straße von Jugendlichen schwer misshandelt. Die Täter, drei Mädchen und ein Junge im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, traten und schlugen ihr Opfer.

Die Täter sollen das Mädchen kurzzeitig losgelassen haben, als ein Anwohner drohte, die Polizei zu rufen, das Mädchen dann aber an der nächsten Ecke erneut überfallen. Sie filmten ihren völlig hemmungslosen Auftritt und stellten das Video ins Internet. Obwohl das Mädchen um Hilfe gerufen haben soll, sollen mehrere Passanten unvorsichtig vorbeigegangen sein. Die Eltern des Opfers haben Strafanzeige erstattet.

Bürgermeister Witt: „Das ist nicht Neubrandenburg“

Sind die Ihlenfelder Vorstadt und andere Stadtteile Neubrandenburgs noch sicher? Neubrandenburgs Bürgermeister Silvio Witt (parteilos), der über die Tat schockiert war, sagte: „Das ist nicht Neubrandenburg.“ Ich rufe alle Bürger auf, mehr Zivilcourage zu zeigen! Schauen Sie nicht weg! Rufen Sie die Polizei, machen Sie mit!“

Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos): „Das ist nicht Neubrandenburg!“ Schauen Sie nicht weg! Machen Sie mit!“ © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Witt kündigte an, dass er gerne Gespräche in Schulen führen werde: „Ich möchte von den Schülern wissen, wie sie die Situation empfinden und ob sie sich schon einmal bedroht gefühlt haben.“ Ich denke, Gewalt ist ein Problem, das in der Wortwahl entsteht. Darüber möchte ich sprechen.“

Die Neubrandenburger haben ein ungutes Gefühl

Svenja Müller (38) schaut gerade nach ihrem Neunjährigen im blauen Passat, der mit Freunden unterwegs ist. Sie sagt: „Ich finde die Gewalt gegen Mädchen schrecklich. Du hast schon ein ungutes Gefühl. Aber mein Sohn ist immer mit zwei oder drei Freunden unterwegs.“

Der Verkäufer an der Tankstelle sagt: „Dieser Bezirk ist noch schlimmer als der Ostteil der Stadt.“ Ich fühle mich hier nicht mehr sicher! Wenn ich abends nach der Spätschicht nach Hause gehe, fühle ich mich unwohl.“

„Hier kann man nicht in Frieden leben.“

Auch Student Alexander Schikorr (20) fühlt sich unwohl: „Hier ist in letzter Zeit viel passiert. Aber ich hätte auf jeden Fall in diesen Vorfall eingegriffen.“

Ricarda Grapentin (36), Malerin, lebt nicht mehr im Ihlenfelder Vorort: „Wir sind weggezogen wegen der Gewalt, der Drogenabhängigen, Alkoholiker und den Konflikten mit Flüchtlingen. Hier kann man nicht in Frieden leben. Wir wohnen jetzt in Rossow.“

Ricarda Grapentin (36) mit Mischlingshündin Maylow: „Hier kann man nicht in Frieden leben. Wir sind aufgrund der Gewalt, der Alkoholiker, der Drogenabhängigen und der Konflikte mit Flüchtlingen weggezogen und leben jetzt in Rossow.“ © Quelle: Christian Rödel

Nach der Tat am 22. Oktober sprach die Polizei mit den Eltern und Kindern und informierte sie über die strafrechtliche Bedeutung der Taten. Mit einer tatsächlichen Bestrafung müssen sie aufgrund ihres Alters jedoch nicht rechnen.

