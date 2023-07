„Ich erzähle dir eine Geschichte“

Zum 27. Mal feierten Lesebegeisterte auf der ganzen Welt den UNESCO-Welttag des Buches. Rund um diesen Tag verlosen Buchhandlungen in ganz Deutschland Gutscheine für das Buch „Ich schenke dir eine Geschichte“ an Viert- und Fünftklässler. Nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause machten im Mai auch die fünften Realschulklassen der FLSH Schloss Gaibach einen Ausflug in die Buchhandlung „Bücherblume“ in Volkach. Nach der Ankunft in der Buchhandlung erfuhren die Schüler von der Inhaberin Sabine Kiesel Wissenswertes über den Welttag des Buches, den Buchhandel im Allgemeinen und die Entwicklung der Buchhandlung. Im anschließenden Quiz konnten die Fünftklässler ihr Wissen unter Beweis stellen: Wer bei einer Schnitzeljagd durch die „Bücherblume“ die meisten Punkte erzielte, erhielt ein besonderes Buchgeschenk. Am Ende des Tages erhielt jedes Kind nach Vorlage seines Gutscheins der „Stiftung Lesen“ das Buch mit dem Titel „Volle Reise ins Abenteuer“ als Geschenk.

