„Ich danke Gott, dass ich zu Arsenal gekommen bin“

Gabriel Martinelli hat sich auf seiner Reise zu Arsenal geöffnet, nachdem bekannt wurde, dass sowohl Manchester United als auch Barcelona die Chance verpasst haben, ihn zu verpflichten.

Die Gunners haben 2019 6 Millionen Pfund für den 21-Jährigen aus dem brasilianischen Viertligisten Ituano ausgegeben.

Getty Martinelli ist seit seinem Wechsel von Ituano im Jahr 2019 zu einem Schlüsselspieler für Arsenal geworden

Und nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen ist der Youngster nun einer der ersten Namen auf der Mannschaftsliste, nachdem er unter Mikel Arteta zu einem Schlüsselspieler geworden ist.

Er hat dazu beigetragen, das Team aus Nord-London an die Spitze der Premier League-Tabelle zu katapultieren, nachdem er in 14 Spielen fünf Tore und zwei Vorlagen erzielt hat.

Seine gute Form brachte ihm auch einen Platz im brasilianischen WM-Kader für Katar ein.

Aber für Martinelli, der sowohl bei United als auch bei Barcelona vor Gericht stand, hätte es anders kommen können.

Im Gespräch mit der Player’s Tribune sagte er: „Ich danke Gott, dass ich 2019 zu Arsenal gekommen bin.

„Ich glaube wirklich, dass Dinge aus einem bestimmten Grund passieren, und ich bin so glücklich hier. Es ist lustig, jetzt zurückzublicken, denn ich hätte so leicht woanders landen können.

Getty United und Barca werden an ihren Fehler erinnert, wenn sie Brasilien-Spiele veranstalten

„Es gab ein Projekt mit Manchester United. Da habe ich einige Versuche gemacht. Es hat nicht geklappt, aber ich war vier- oder fünfmal dort.

„Manchester United hatte einige Scouts in Brasilien und dann sahen sie mich spielen. Sie hatten ein Treffen mit meinem Vater und dann hat es geklappt.

„Dann war da dieses Mal, als ich mich traf [Paul] Pogba. Ibra [Zlatan Ibrahimovic] war da ein andermal als ich etwas älter war, ich glaube es war der dritte oder vierte versuch.

„Das war ein Projekt, als ich 18 wurde. Wenn sie wirklich wollten, würde ich umziehen. Das haben wir gesehen.

Spielertribüne Fußball Martinelli traf Paul Pogba während eines seiner vielen Prozesse bei Manchester United

„Aber als ich 17 wurde – das war das letzte Mal, dass ich in Manchester war – ging ich zurück nach Brasilien und sie sagten, sie wollten mich nicht, also war es das. Ich würde nach Hause kommen, um zu üben.

„Ich denke, es war sehr wichtig für mich, auch wenn ich ein ‚Nein‘ bekam. Aber es war sehr wichtig zu wissen, wie Fußball funktioniert [in England]wie Dinge sind.

„Als ich also dauerhaft zu Arsenal kam, war ich wohl etwas besser daran gewöhnt. Ich wusste, wie die Dinge hier waren, und ich wusste auch ein wenig über die Kultur.

„Seit ich jung war, hatte ich dieses Projekt mit Manchester United, also dachte ich mir ein bisschen: ‚Hey, ich gehe auf jeden Fall nach Manchester, wenn ich 18 werde.‘

„Wenn du dann das Alter erreichst, in dem Jahr, in dem du 17 bist, sagt der Typ: ‚Hey, wir wollen das nicht mehr.‘ Ich sagte: ‚Hey, was mache ich jetzt?’“

Spielertribüne Fußball Sowohl United als auch Barcelona haben die Gelegenheit verpasst, Martinelli zu verpflichten

Martinelli gab dann bekannt, dass er an Barcelonas berühmter Akademie La Masia zusammen mit Ansu Fati trainiert hat, der als eines der besten Talente Spaniens gilt.

Er fügte hinzu: „Ende des Jahres ging ich zu La Masia in Barcelona.

„Ich habe mit Ansu Fati geübt, als ich dort war. Wir wurden Freunde und ich blieb 15 Tage dort.

„Als es acht mal nicht geklappt hat, wollten sie mich nicht. Das war leichter zu akzeptieren, weil es nur ein Versuch war.

“Aber für oder fünf Monate später hat Arsenal mich unter Vertrag genommen.”