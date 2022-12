„Ich brauche diese Zeit zum Nachdenken“

Gareth Southgate ist in Bezug auf seine Zukunft als England-Trainer schüchtern geblieben, indem er erklärte, er werde nach der Niederlage gegen Frankreich Gespräche mit dem FA führen.

Der 52-Jährige besteht darauf, dass er nach der herzzerreißenden 1:2-Niederlage im WM-Viertelfinale „Zeit zum Nachdenken braucht“, ob er weitermachen soll.

Getty Southgate hat zugegeben, dass er Zeit braucht, um über seine Zukunft in England nachzudenken

Harry Kane glich den frühen Führungstreffer von Aurelien Tchouameni per Elfmeter in der 54. Minute aus und wurde gemeinsamer Torschützenkönig der Three Lions.

Und ihm wurde dann ein zweiter Elfmeter zum Ausgleich zugesprochen, nachdem Olivier Giroud den Titelverteidiger in Führung gebracht hatte.

Aber er schaffte es nicht, Englands bester Torschütze direkt vor Wayne Rooney zu werden, nachdem er seinen Versuch aus 12 Metern über die Latte geschossen hatte.

Die Aufmerksamkeit richtete sich sofort auf Southgates Zukunft in England, obwohl sein Vertrag Ende 2024 auslief.

Unter der Leitung von Southgate hat England das Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018, das Finale der Euro 2020 und nun das Viertelfinale in Katar erreicht.

Aber der Ex-Manager von Middlesbrough hat der England-Korrespondentin von talkSPORT, Faye Carruthers, gesagt, dass schmerzhafte Niederlagen bei großen Turnieren Auswirkungen auf ihn haben.

Getty England ist nach einer 1:2-Niederlage gegen Frankreich aus dem Viertelfinale ausgeschieden

Zu seiner Zukunft sagte Southgate: „Ich habe mich immer voll und ganz auf dieses Turnier konzentriert, und nach jedem Turnier brauchten wir etwas Zeit zum Nachdenken.

„Diese Turniere nehmen einem eine Menge Energie und ich denke, es ist richtig, sich nach jedem Turnier mit dem FA zusammenzusetzen und die Dinge durchzusprechen und zu sehen, wo alles steht.

„Weil es wichtig ist, für alle die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Auf die Frage, ob Emotionen bei seiner Entscheidung eine Rolle spielen werden: „Ich denke, deshalb muss man sich Zeit nehmen, denn heute Abend ist nicht die Zeit, um die Entscheidungen zu treffen.

Getty Für die Three Lions war es wieder einmal ein Elfmeterschmerz bei einem großen Turnier

„Es tut also weh, Sie arbeiten vier Jahre lang daran, eine Weltmeisterschaft zu erreichen, und Sie glauben, dass Sie ein Team haben, das wirklich mithalten und gewinnen kann.

„Und natürlich ist es im Moment schwer zu ertragen, wenn Sie in diesem Stadium so nahe kommen, also brauche ich diese Zeit zum Nachdenken.“

Über seine Spieler, die erneut tapfer spielten, bemerkte er: „Sie waren die ganze Zeit über ein absoluter Verdienst, und sie waren es auch heute Abend.

„Natürlich haben wir einige Schlüsselchancen verpasst. Wir haben Tore kassiert, die wir nicht kassieren sollten, aber das passiert in jedem Fußballspiel.

„Aber ich bin stolz, sie durch dieses Turnier geführt zu haben. Ich denke, sie haben sich durch die ganze Zeit verbessert.

„Junge Spieler haben sich auf der Weltbühne angekündigt, ältere Spieler waren fantastisch darin, die Gruppe zu binden.

„Heute Abend fühlen sich Worte ein bisschen hohl an, weil ich nicht viel sagen kann, um jemanden hochzuheben.“