Die ukrainische Armee macht im Süden und Osten Fortschritte. Präsident Selenskyj verbringt einen Tag mitten im Kampfgebiet. Auch um herauszufinden, was den Soldaten an der Front fehlt.

Inmitten der andauernden Gegenoffensive besuchte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Regionen Donezk und Saporischschja unweit der Front. Er lobte den Kampf der Soldaten um die Befreiung des Landes als „heroisch“. Er habe den ganzen Tag mit Soldaten verbracht, sagte Selenskyj in einer am späten Abend im Zug aufgezeichneten Videobotschaft. Dementsprechend besuchte er verschiedene Einheiten. „Jeder ist stark. Ich bin stolz auf sie alle.“ Zu den genauen Standorten machte er keine Angaben. Dementsprechend wollte sich Selenskyj einen Überblick über den Zustand der Einheiten und die Lage an der Front verschaffen.

Er hat von Problemen gehört. Auch die unzureichende personelle Ausstattung einiger Kampfeinheiten und der Mangel an bestimmten Munitionsarten wurden thematisiert. In den Gesprächen wurde auch der Bedarf an Drohnen und Waffen zur Abwehr feindlicher Drohnen sowie logistische Aspekte erörtert. „Unsere oberste Priorität ist es, ihre Bedürfnisse zu erfüllen“, sagte er an diesem Abend auf Plattform X (ehemals Twitter). Zuvor waren auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte Videos zu sehen, wie der Präsident Soldaten mit Medaillen ehrte und Flaggen signierte. Selenskyj besuchte auch Militärärzte.

Treffen mit Brigadegeneral Tarnavskyi

In der Region Saporischschja traf er die Kommandeure der Truppen, die kürzlich die russischen Verteidigungsanlagen durchbrochen hatten, darunter Brigadegeneral Oleksander Tarnavskyi. Der Offizier hatte in einem Interview gesagt, dass die Streitkräfte die erste und am stärksten gesicherte russische Verteidigungslinie durchbrochen hätten und nun auf die zweite Linie zusteuerten. Selenskyj sagte: „Danke für jeden Schritt auf dem Weg zum Sieg der Ukraine.“

Die Ukraine kämpft in dem Krieg, den Russland am 24. Februar 2022 begonnen hat, mit westlicher Militärhilfe um ihre Unabhängigkeit. Kiew will in der Gegenoffensive die teilweise von Moskau kontrollierten Gebiete Saporischschja, Donezk, Luhansk und Cherson von der Ukraine befreien Russische Besetzung. Ein weiteres Ziel der Ukraine ist die Rückeroberung der Schwarzmeerhalbinsel Krim, die Moskau 2014 völkerrechtswidrig annektierte.