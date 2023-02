„Ich bin sehr glücklich“ – Fedor Emelianenko tritt umgeben von MMA-Legenden nach einer weiteren KO-Niederlage in der ersten Runde gegen Ryan Bader bei Bellator 290 zurück

Fedor Emelianenko hielt an seinem Rücktrittsversprechen fest, nachdem er in einem Kampf, der als der letzte seiner Karriere gilt, in der ersten Runde eine KO-Niederlage erlitten hatte.

Der 46-Jährige trat bei Bellator 290 gegen Ryan Bader um den Schwergewichts-Titel an, konnte sich aber nicht mit einem märchenhaften Sieg gegen den Mann abfinden, der ihn bei seinem ersten Kampf im Jahr 2019 besiegt hatte.

Lucas Noonan/Bellator MMA. Bader erzielte einen frühen Knockdown bei Bellator 290

Am Samstag war es eine ähnliche Geschichte wie bei ihrem ersten Kampf, als Bader früh einen großen Schuss landete, um Emelianenko auf die Leinwand zu stürzen, bevor er mit bösem Boden und Pfund nachkam.

Der Kampf wurde Mitte der ersten Runde abgebrochen, als klar wurde, dass Emelianenko unnötig Schaden nahm und niemals aus der gefährlichen Position, in der er sich befand, entkommen würde.

„Darth“ behielt seinen Titel im Schwergewicht, trat aber während der Feierlichkeiten nach dem Kampf in den Hintergrund, als Emelianenko seine Handschuhe niederlegte, um das Ende seiner Kampfkarriere in der Hall of Fame einzuläuten.

Der Russe wurde im Käfig von den MMA-Legenden Josh Barnett, Mark Coleman, Randy Couture, Renzo Gracie, Royce Gracie, Dan Henderson, Matt Hughes, Quinton „Rampage“ Jackson, Chuck Liddell, Frank Shamrock und Chael Sonnen begleitet.

Sie alle jubelten und applaudierten – zusammen mit der Menge – als Emelianenko während seines Interviews nach dem Kampf bestätigte, dass er mit dem Sport fertig war.

Er sagte: „Einerseits bin ich natürlich traurig, dass ich im Kampf nicht so geliefert habe, wie ich es wollte.

Lucas Noonan/Bellator MMA. Fedor versuchte, im Kampf zu bleiben, aber er wurde in der Mitte der ersten Runde abgewunken

Lucas Noonan/Bellator MMA. Der 46-Jährige bestätigte seinen Rücktritt nach dem Kampf

Derrick Lewis wurde von seiner Frau nach dem legendären Anruf von 2017 aus Ronda Rousey mit einem Sexverbot belegt UFC-Zeitplan 2023: Jeder bevorstehende Kampf, einschließlich UFC 284 in Perth, Jon Jones gegen Ciryl Gane Derrick Lewis gegen Sergey Spivak LIVE: UK-Startzeit, Kampfkarte und wie man zuschaut McGregors Comeback BESTÄTIGT: UFC-Chef White gibt bekannt, dass Notorious 2023 gegen Chandler antreten wird Nate Diaz schlägt den UFC-Star „dumbf***“ dafür, dass er Dana Whites Slap-Fighting-Promotion gelobt hat Conor McGregor wird vorgeworfen, die Kämpfe zweier ehemaliger UFC-Champions handverlesen zu haben





„Aber andererseits bin ich so glücklich, dass all diese Leute hier sind, um mich anzufeuern, und all diese erfahrenen Kämpfer, die in den letzten 20 Jahren mit mir gegangen sind, sind hier, um mich zu begrüßen. Ich bin sehr glücklich.

„Ich bin so glücklich, all die Kämpfer zu sehen, die hier sind, um mich zu unterstützen. Vielen Dank.“

Auf dem Höhepunkt seiner Kräfte wurde Emelianenko mit PRIDE zum Champion und schlug während seiner legendären Siegesserie von 27 Kämpfen eine ganze Reihe von Schwergewichts-Ikonen.

Minotauro Nogueira, Mirko Cro Cop, Mark Coleman, Mark Hunt, Tim Sylvia und Andrei Arlovski sind nur einige der Kämpfer, die „The Last Emperor“ während seiner epischen Siegesserie zum Opfer fielen.

Emelianenko verlässt MMA als wohl bester Schwergewichtskämpfer aller Zeiten und als eine der wenigen Legenden des Sports, die noch nie im UFC-Octagon angetreten sind.