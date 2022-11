Ich bin nüchtern, lebe aber in einer Trinkerstadt. Dating ist kompliziert

Diese Ich-Kolumne ist die Erfahrung von Robyn Schmleihauf, die in Dartmouth, NS, lebt und seit drei Jahren nüchtern ist. Weitere Informationen zu den Ego-Geschichten von CBC finden Sie unter die FAQ .

Als ich als 22-Jähriger von Kingston, Ontario, zu den Maritimes zog, ließ sich das meiste, was ich über mein neues Zuhause wusste, auf ein paar lose Klischees über Küchenpartys und Cèilidhs reduzieren. Ich hatte mit dem einzigen Mann Schluss gemacht, mit dem ich jemals länger als drei Monate zusammen gewesen war, und ich hatte meinen Universitätsabschluss gemacht. Ich wusste, dass ich eine Veränderung brauchte, aber ich war mir nicht sicher, wohin ich gehen sollte. Ich habe mich schließlich für Halifax entschieden, weil ich an der Westküste war, aber nie nach Osten gegangen bin. Ich dachte an dunkle Bars und gute Musik und an Leute, die zusammen trinken wusste, wie man trinkt. Ich hatte nicht den Geruch von verbranntem Kaffee und die schlechte Neonbeleuchtung eines AA-Treffens im Sinn.

Meine ersten Jahre verbrachte ich in Halifax als Barkeeper. Ich bekam meinen ersten Job in einer Bar, weil ich in meinem Lebenslauf erwähnte, dass ich im Queen’s University Beer Appreciation Club gewesen war. Ich passe genau in die Trinkkultur und nippe oft an einem „kleinen Kumpel“ – unser Begriff an der Bar für ein mit Craft-Bier gefülltes Lowball-Glas – während ich arbeitete und mit den Stammgästen plauderte.

Nach Feierabend stürmten Bands herein, die andere Gigs in der Stadt gespielt hatten. Manchmal kamen sie wieder auf die Bühne, um ein paar Songs zu spielen, während wir alle drinnen Zigaretten rauchten, Fünf-Dollar-Scheine in eine Tasse schoben und einen Kratzer markierten auf der Registerkarte, als wir uns ein weiteres einschenkten. Es war einfach genug, Leute kennenzulernen, und es gab so viel Romantik und Herzschmerz, wie man es von Leuten erwarten würde, die sich hauptsächlich zwischen Feierabend und Sonnenaufgang sehen.

Robyn Schleleihauf während ihrer Barkeeper-Tage in Halifax. (Eingereicht von Robyn Schlagauf)

Ich begann mir Sorgen zu machen, dass mich die After-Hour-Party-Szene irgendwann umbringen würde. Also ging ich zur Arbeit in eine Mikrobrauerei, wo wir Pints ​​IPA aus den Zapfhähnen im Fassraum abzapften. Auf diese Weise würde die Menge, die wir während der Arbeit tranken, unbemerkt bleiben – oder zumindest ungezählt. An Freitagabenden nach der Happy Hour brachte uns das Personal des Cafés im Erdgeschoss unserer Bar Espresso, den wir mit Brandy und Amaretto auf Eis schüttelten, um ein Getränk zu erhalten, das wir „Shots in the Dark“ nannten. Wenn ich in einer Tagesschicht arbeitete, war ich oft so verkatert, dass ich neben den Plastikblasen mit Sirupsirup ein Nickerchen im Lagerraum machte. Die Küchenleute machten mir kleine Poutine-Teller, und ich stillte einen Caesar, den ich hinten an der Theke aufbewahrte. Ich musste es nicht verstecken. Ich wurde nicht erwartet. Wenn überhaupt, wurde darüber gelacht, verstanden und ermutigt.

Ich habe mich mit meinen Stammgästen verabredet: einem Ingenieurstudenten, der an seinem Master arbeitet, einem Informatikprofessor, der sein Postdoc macht, sowie anderen Barkeepern und manchmal Musikern. Sie waren die Männer in meiner Umlaufbahn, weil sie gerne tranken.

Langsam wurde dieses Leben des Trinkens und Arbeitens an der Bar deprimierend eintönig. Ich fing an, einige meiner anderen Stammgäste zum Mittagessen einzuladen – diejenigen, die schienen, als würden sie ihre Arbeit mögen. Ich musste raus aus der Barservice-Branche, aber ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ich begann, mich freiwillig als ESL-Tutor für Neuankömmlinge in Kanada zu melden. Irgendwann habe ich mich entschieden, Jura zu studieren. Mein Alkoholkonsum ließ ein wenig nach, während ich auf dieses Ziel hinarbeitete, Unterricht nahm und nachts an der Bar arbeitete, zweimal für die LSAT studierte und die LSAT schrieb.

Als ich in Toronto auf die juristische Fakultät kam, stieg mein Alkoholkonsum sofort wieder an. Trotzdem tranken die Leute, die ich in Toronto kannte, nicht so wie die Maritimers, die ich kannte. Es ist nicht so, dass es im ganzen Land keine starke Trinkkultur gibt – es gibt sie. Es ist nur so, dass die Barszene, an die ich gewöhnt war – mit freundlichen Stammgästen, die sich mit jedem unterhalten, der hereinkommt – nicht wirklich da war.

Ich hasste meinen ersten Job als Anwalt und überraschte die meisten Leute, die ich kannte, als ich einen anderen Vertrag ablehnte, einen 1999er Honda Civic kaufte und mich in einer Art umgekehrter Migration zurück in die Maritimes begab. Ich habe einen Job. Ich richtete mich wieder ein. Meine Rückkehr war geprägt von Alkoholexzessen mit meinen Freunden und meiner Familie. Wir trafen uns in Bars und wir trafen uns auf Shows.

Ich bin in Bars auf Dates gegangen, weil du das tust. Ich traf Leute, die ich kannte, weil sie alle auch da waren. Ich habe kürzlich zwei Freunde gebeten, die Trinkkultur in den Maritimes zu beschreiben. Einer antwortete: „Allgegenwärtig.“ Der andere sagte: „Ich würde annehmen, dass jemand Alkohol getrunken hat, bevor ich davon ausgegangen bin, dass er Kaffee getrunken hat.“

Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben lang alkoholisch getrunken, vor aller Augen verborgen. Ich kämpfte allein und beschämt, bevor ich schließlich akzeptierte, dass das Leben, das ich wollte – wo ich am Samstagmorgen Scones backte, Yoga machte und Bücher zum Spaß las – nur passieren würde, wenn ich die Flasche abstellte. Mit 36 ​​wurde ich nüchtern.

HÖREN | Der Moment, in dem Robyn Schleichauf beschloss, nüchtern zu werden

CBC-Radionachrichten0:55Warum sich Robyn Schleleihauf nach ihrem 36. Geburtstag entschieden hat, nüchtern zu werden Nachdem sie jahrelang versucht hatte aufzuhören, bekennt sich Robyn Schleiauf zur Nüchternheit.

Immer noch Single, aber jetzt hatte ich keine Ahnung, wie ich auf ein Date gehen sollte. Wie lernten sich Menschen kennen, ohne sich auf einen Drink zu treffen? Wie sollte ich jemals einen ersten Kuss mit jemandem haben, der neu ist, ohne ein bisschen flüssigen Mut? Es wirkte alles entsetzlich peinlich und erinnerte ein wenig an die Junior High.

Ich war auch besorgt. Ich hatte bereits das Gefühl, zu viele Parameter für einen zukünftigen Partner zu haben, wie jemanden zu wollen, der lustig und nett zu mir ist und der einen Job und ein Bettgestell und ein Waschbecken hat, das nicht mit Stoppeln gesprenkelt ist und nie abgewischt wird ein Weg. Jetzt musste ich plötzlich diese zusätzliche Anforderung hinzufügen, und ich war mir nicht einmal sicher, was es war. Könnte ich jemanden tolerieren, der trank? Wenn ja, wie viel würden sie trinken können, bevor es mich störte?

Zuerst hatte ich ein bisschen Angst davor, mich mit jemandem zu verabreden, der überhaupt trank, also war es praktisch, als mich bei meinem zweiten AA-Treffen ein Mann anmachte. Er war für meine zwei Wochen fünf Jahre nüchtern, und ich war so erleichtert, dass ich nicht an die Sache mit dem Trinken denken musste, dass ich die Tatsache glücklich ignorierte, dass er polyamourös war, wo ich es entschieden nicht war. Er verbrachte Stunden damit, mir jedes Detail seiner Ehe und Scheidung zu erzählen, ohne mir auch nur eine Frage zu meiner Person zu stellen. Das war offensichtlich nicht nachhaltig, und ich musste mich sowieso darauf konzentrieren, alle neuen Gewohnheiten zu entwickeln, also machte ich eine Pause vom Dating.

Etwa 11 Monate nach meiner Nüchternheit fühlte ich mich wieder bereit. Ich habe mehrere Dating-Apps heruntergeladen und einfach versucht, bei jedem Mann, der auf seinen Fotos ein Pintglas hält oder der sichtlich betrunken war, nach links zu wischen (für die Glücklichen, die es nicht wissen, nach links zu wischen bedeutet nein danke). Es gab viele von ihnen. Am Ende traf ich mich mit Männern, die nicht wirklich gerne tranken – geschiedene Väter, die in den Vororten lebten und viel Gras rauchten, oder kinderlose Männer, die in Wohnungen in der Stadt lebten und viel Gras rauchten.

Schließlich fügte ich meinem Profil hinzu, dass ich nüchtern bin, was den unbeabsichtigten Effekt hatte, Männer mit Alkoholproblemen anzuziehen. Ich stelle mir vor, wie sie Tinder im Bett klauen und von einem Kater in ihren ungewaschenen Laken schwitzen – Ich muss aufhören zu trinken, denken sie – und da bin ich, gehe mit meinem Hund bei Sonnenaufgang am Atlantik spazieren wie ein nüchternes Leuchtfeuer, das bereit ist, sie ins Licht zu führen. Diese Dates fühlten sich an wie Interventionen, in die ich überfallen wurde.

Robyn Schleleihauf ist seit drei Jahren nüchtern. Statt lange Nächte an der Bar genießt sie jetzt Sonnenaufgangsspaziergänge mit ihrem Hund am Strand. (Eingereicht von Robyn Schlagauf)

Das Hinzufügen von „nüchtern“ zu meinem Profil zog auch viele zutiefst persönliche Fragen zu meiner Sucht nach sich. Ein Mann fragte, bevor wir uns trafen, was genau ich tue, um meine Nüchternheit zu bewahren, weil er keinen unzuverlässigen Süchtigen um seine Tochter bringen wollte. Es ließ mich an all die Leute denken, die nicht in Genesung waren und auch in der App, die herumschleichen und bereit sind, seine Tochter zu treffen, während sie an ihrem vierten oder fünften Glas Pinot Grigio nippen. Ich sagte ihm, dass es vielleicht etwas früh sei, mich für die Rolle der Stiefmutter zu interviewen, wenn wir uns noch nicht einmal gesehen hätten. Ein seltsamer Teil der Genesung besteht darin, dass ein höherer Standard als jemals zuvor auf andere Menschen angewendet wird, selbst auf diejenigen, die möglicherweise in aktiver Sucht sind. Tatsächlich hatte praktisch niemand (außer meiner eigenen Mutter) jemals etwas über mein Trinken gesagt, bis ich nüchtern wurde.

Es ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich bin der Frage, was meine Parameter rund um das Thema Trinken sind, nicht wirklich näher gekommen, wenn es ums Dating geht. Was ich weiß, ist, dass der mit Abstand einfachste Mann bisher derjenige war, der einfach nicht in meiner Nähe trinken wollte. Indem ich die Frage beseitigte, wann und ob und wie viel er in meiner Nähe trinken könnte oder sollte, konnte ich eine Pause einlegen von der fast ständigen Bewertung, die ich oft über die Stärke meiner eigenen Nüchternheit machen muss. Und das half mir, mich auf die anderen Dinge zu konzentrieren – zum Beispiel, ob er lustig war und sein Badezimmer sauber hielt.

CBC-Radionachrichten4:01Die Geschichte einer Frau, wie sie nach Alkoholkonsum mit dem Trinken aufhört und sich verabredet Dating ist kompliziert für Robyn Schleyauf, die seit drei Jahren nüchtern ist, aber feststellt, dass sie auf einem höheren Niveau gehalten wird.

