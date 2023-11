Ich bin ins Paradies gereist, um die Zukunft der KI zu sehen, und ich bin verwirrter denn je

Ich bin hier, um die Zukunft der Informatik zu sehen. Aber im Moment versuche ich, einen Schmetterling auf einen in Nektar getauchten Stab zu locken.

Ich habe das Gefühl, dass ich die Insekten belästige, aber die Betreuer der Monarchfalter, die uns in einem drei Meter hohen, abgeschirmten Kasten begleiten, bestehen darauf, dass es in Ordnung ist, also folge ich ihren Anweisungen und stoße sanft die Füße des Schmetterlings an, der mir am nächsten ist, um es zu wollen anhalten.

Während jeder von uns nach und nach daran arbeitet, sich einen Schmetterling zu sichern, fragt einer der Schmetterlingsexperten unsere kleine Gruppe höflich, wie unsere Produkteinführung läuft. Es herrscht kurzes, kollektives Schweigen. Keiner von uns hat die Energie zu erklären, dass dem nicht so ist unser Start; Wir sind nur hier, um es zu behandeln und zu analysieren. Doch anstatt diese zutiefst langweilige Hintergrundgeschichte zu erklären, meldet sich jemand aus unserer Gruppe gnädig zu Wort: „Es läuft großartig.“

Nach vielen gescheiterten Versuchen gelingt es mir endlich, einen der kleinen Kerle festzuhalten. Stolz überkommt mich, als ich mich an den Rest der Gruppe wende und verkünde: „Sehen Sie, ich habe eins!“ Und dann bleibt nichts anderes übrig, als unbeholfen dazustehen und sich zu fragen, was als nächstes kommt.

Cristiano Amon, CEO von Qualcomm, hielt seine Grundsatzrede mit gewohnter Energie.

Der jährliche Snapdragon Summit von Qualcomm ist so seltsam. Jedes Jahr lädt das Unternehmen zahlreiche Industriepartner, Analysten und Pressevertreter nach Hawaii ein, um der Ankündigung seines nächsten Flaggschiff-Chips beizuwohnen. Ich sage Ihnen gleich, dass es sich bei den Industriepartnern, Analysten und Pressevertretern größtenteils um in Innenräumen lebende Menschen handelt, die an tropisches Klima überhaupt nicht gewöhnt sind.

Am Ende des zweiten Tages hatte ich jedes Kleidungsstück, das ich eingepackt hatte, durchgeschwitzt und begann, im Waschbecken meines Hotelzimmers Wäsche zu waschen. Der Vorteil ist, dass die Terrasse meines Zimmers so heiß ist, dass meine Kleidung in ein paar Stunden knochentrocken ist. (Pro Der RandGemäß unserer Ethikrichtlinie akzeptieren wir keine bezahlten Reisen. Mit Ausnahme einiger vorher vereinbarter Gruppenmahlzeiten bezahlte Vox Media meine Reise-, Unterbringungs-, Verpflegungs- und sonstigen Ausgaben.)

Unsere Schmetterlingsbegegnung ist Teil einer Reihe von Demostationen, die die Fähigkeiten der neuesten Technologie des Unternehmens demonstrieren sollen. Die Stationen sind alle draußen in der tropischen Mittagssonne aufgestellt, und als wir das Schmetterlingsgebiet erreichen, sehen wir allgemein unwohl und ziemlich feucht aus. Qualcomm hat gewissenhaft daran gearbeitet, neben seinen Technologiedemos auch Elemente der traditionellen hawaiianischen Kultur in jede Station zu integrieren. Einige sind lose miteinander verbunden; Wir lernen die Geschichte der Slack-Key-Gitarre kennen, während wir eine neue Audio-Umschalttechnologie ausprobieren.

Zu unserem ersten Stopp gehörte eine Vorführung, bei der wir lernten, wie Poi hergestellt wird, ein traditionelles hawaiianisches Grundnahrungsmittel.

Andere fügen sich nicht so gut ein, und eine Stunde nach Beginn der Sitzung ist mir nicht klar, was die Monarchfalter mit der nächsten Generation des mobilen Computings zu tun haben, aber ich bin zu heiß, um mich darum zu kümmern. Nach einer Weile zeigen uns unsere Schmetterlingsführer, wie wir einen Schmetterling sanft greifen, indem wir seine geschlossenen Flügel zwischen zwei Fingern halten, und wir werden angewiesen, einen aus dem Gehege zu nehmen und ihn massenhaft freizulassen, wenn jeder von uns einen Wunsch äußert. Meine Gedanken blättern schnell durch etwa ein halbes Dutzend, von Gedanken an Frieden und Heilung für die Menschen auf Maui, wo wir zu Besuch sind, bis hin zu „Ich möchte so schnell wie möglich der Sonne entkommen.“

Nachdem wir unsere Schmetterlinge frei haben, gehen wir zur Technik-Demo-Station und sehen uns eine der Funktionen an, auf die ich gewartet habe: generative Fotoerweiterung. Es handelt sich um eine Funktion, die vom Snapdragon 8 Gen 3 unterstützt wird, dem mobilen Chipsatz, den Qualcomm gerade angekündigt hat. Sie kneifen und zoomen aus einem Bild heraus und beobachten, wie die generative KI die Ränder in Sekundenschnelle ausfüllt.

Das Konzept ist ordentlich; Die Demo selbst ist eine gemischte Mischung. Einige vorinstallierte Szenen wurden recht gut gemeistert. Aber wenn man herausgefordert wird, einen Teil eines Bildes eines Gesichts auszufüllen, läuft es nicht so gut. Später sah ich ähnliche Ergebnisse – manchmal ist es unglaublich beeindruckend, aber einmal fügt es neben einer Landschaft ein körperloses sexy Bein hinzu. Andere Demos während des Gipfels sind eine ähnliche Mischung aus beeindruckend und nicht ganz richtig. Bei einigen Bühnendemonstrationen zur Textgenerierung auf dem Gerät geht es etwas schief: Was mit der Aufforderung beginnt, eine Reise von San Diego nach Seattle zu planen, verschiebt sich mitten in der Demo zu einer Reise von Maui nach Seattle. Beeindruckend, bis es nicht mehr so ​​ist.

Und das fasst meine Gefühle bezüglich der Vision einer generativen KI-Zukunft, die mir im Laufe der Woche gezeigt wurde, auf den Punkt. Das optimistischste Szenario ist das Bild, das mir die Qualcomm-Führungskräfte in ihren Keynotes und einer Reihe von Interviews vermittelt haben: dass On-Device-KI tatsächlich die nächste Wende im mobilen Computing darstellt – unsere Telefone werden nicht mehr die lästigen kleinen App-Kisten sein, die sie haben. habe mich verwandelt. KI wird als natürlichere, zugänglichere Schnittstelle und als Werkzeug für all die Dinge fungieren, die wir von unseren Geräten erwarten. Wir werden den mentalen und emotionalen Aufwand wiedergewinnen, den wir jeden Tag damit verbringen, auf kleine Kästchen zu tippen und uns daran zu erinnern, was wir überhaupt getan haben, während wir uns in einem Meer von unplanmäßigem Scrollen verlieren.

Beeindruckend, bis es nicht mehr so ​​ist

KI könnte auch ein echter Müllcontainerbrand sein. Es besteht die Möglichkeit eines Missbrauchs, der das Gefüge unserer Gesellschaft zerstören könnte. Deepfakes, Fehlinformationen, wissen Sie, das wirklich Schlimme. Aber die KI, der wir wahrscheinlich am häufigsten begegnen werden, scheint einfach nur nervig zu sein. In einer der Demos, die uns gezeigt werden, spricht ein Mann mit einem KI-Chatbot des Kundendienstes über die Upgrade-Optionen für seinen Mobilfunkplan. Das ist ein absolut angenehmer Austausch, der aber auch wie ein lebender Albtraum klingt. Sie können davon ausgehen, dass KI-Chatbots bald an vielen Orten auftauchen werden, an denen wir es gewohnt sind, mit einer echten Person zu sprechen, während die Hürden, Sie einfach nur „MIT EINEM VERTRETER SPRECHEN“ zu lassen, immer höher werden.

Für jemanden, der nicht ständig in den wirbelnden Whirlpool des Nachrichtenzyklus der Verbrauchertechnologie eintaucht, mag dieses jüngste Erscheinen der KI völlig unscheinbar klingen. Gibt es KI nicht schon seit einiger Zeit? Was ist mit der KI in unseren Telefonkameras, unseren Assistenten und ChatGPT? Man muss wissen – und Qualcomm gibt sich im Laufe einer Woche große Mühe, es zu betonen –, dass es anders ist, wenn die KI-Modelle auf Ihrem Gerät und nicht in der Cloud laufen.

Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie Google auffordern, einen Timer einzustellen, 15 oder 20 Sekunden auf die Bestätigung warten müssten, würden Sie ihn nie wieder verwenden

Die beiden Schlüsselwörter in dieser Runde der KI-Updates sind „generativ“ und „on-device“. Ihr Telefon verwendet bereits eine auf maschinellem Lernen geschulte Software, um zu entscheiden, welcher Teil Ihres Fotos der Himmel ist und wie blau er sein soll. Das Die KI-Version führt die maschinellen Lernmodelle direkt auf Ihrem Telefon aus und nutzt sie, um etwas Neues zu erschaffen – einen stürmischen Himmel statt eines blauen.

Ebenso hat ChatGPT die Welt mit generativer KI bekannt gemacht, seine umfangreichen Modelle werden jedoch in der Cloud ausgeführt. Wenn Sie kleinere, komprimierte Modelle lokal ausführen, kann Ihr Gerät Anfragen viel schneller verarbeiten – und Geschwindigkeit ist entscheidend. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie Google auffordern, einen Timer einzustellen, 15 oder 20 Sekunden auf die Bestätigung warten müssten, würden Sie ihn nie wieder verwenden. Wenn Sie den Weg in die Cloud einsparen, können Sie die KI vernünftigerweise damit beauftragen, Dinge zu tun, die oft mehrere Folgeanfragen erfordern, wie zum Beispiel die immer wieder neue Generierung von Bildoptionen aus Text. Es ist auch privat, da nichts Ihr Telefon verlässt. Wenn Sie ein Tool wie die aktuelle Implementierung des Magic Editors von Google verwenden, müssen Sie Ihr Bild zunächst in die Cloud hochladen.

Generative KI ist als Werkzeug angekommen, aber was ich auf meiner Reise in die Tropen versuche zu verstehen, ist, wie sie als Werkzeug auf Ihrem Telefon aussieht. Durga Malladi, Senior Vice President für Technologieplanung bei Qualcomm, liefert den überzeugendsten und optimistischsten Pitch für KI auf unseren Telefonen. Zum einen kann es persönlicher sein. Wenn ich nach empfohlenen Aktivitäten für eine Woche auf Maui frage, kann die KI auf dem Gerät meine Vorlieben und Fähigkeiten berücksichtigen und diese Informationen mit aus der Cloud abgerufenen Daten synthetisieren.

Darüber hinaus sieht Malladi KI als ein Werkzeug, das uns helfen kann, einen Teil der Zeit und Energie einzusparen, die wir dafür aufwenden, mit unseren Telefonen das zu erreichen, was wir wollen. „Man muss oft darüber nachdenken und lernen, wie man das Gerät bedient.“ Mit der verfügbaren KI sei es „umgekehrt“, sagt er. Groß, wenn wahr!

Die erweiterte Spracherkennung, die mit geräteinternen Sprachmodellen möglich ist, bedeutet, dass Sie viel mehr tun können, indem Sie einfach mit Ihrem Telefon sprechen – und Sprache ist eine sehr natürliche, zugängliche Benutzeroberfläche. „Die KI bietet jetzt eine viel intuitivere und einfachere Möglichkeit, zu kommunizieren, was Sie wirklich brauchen“, sagt Malladi. Es kann mobiles Computing für diejenigen zugänglich machen, die in der Vergangenheit mehr oder weniger davon ausgeschlossen waren.

Es ist eine schöne Vision, und um ehrlich zu sein, würde ich mich gerne darauf einlassen. Ich möchte weniger Zeit damit verbringen, von App zu App zu springen, wenn ich etwas erledigen muss. Ich würde meine Fragen am Telefon gerne komplexer stellen als „Wie ist das Wetter heute?“ und bin von der Antwort, die ich bekomme, überzeugt. Die langweiligen Dinge, die wir Tag für Tag auf unseren Handys erledigen, an KI auslagern? Das ist der Traum.

George Zhao, CEO von Honor, gab einen Einblick, wie die KI auf dem Gerät aussehen wird, wenn sie, Sie wissen schon, tatsächliche Geräte erreicht.

Aber wie ich auf meiner Reise oft daran erinnert werde, ist Qualcomm ein Anbieter horizontaler Lösungen, was bedeutet, dass sie einfach das Zeug herstellen, auf dem alle anderen aufbauen. Wie die KI auf unseren Telefonen aussehen wird, liegt letztendlich nicht bei diesem Unternehmen. Deshalb habe ich mich später in der Woche mit George Zhao, CEO von Honor, zusammengesetzt, um die Sichtweise des Telefonherstellers einzuholen. Seiner Ansicht nach wird und sollte die KI auf dem Gerät Hand in Hand mit Sprachmodellen in der Cloud zusammenarbeiten. Sie alle weisen technische Einschränkungen auf: Modelle wie Chat-GPTs sind umfangreich und basieren auf einem weitreichenden Datensatz. Umgekehrt müssen die kleineren KI-Modelle, die auf Ihr Telefon passen, kein Experte für die gesamte Menschheit sein – sie müssen nur ein Experte für Sie sein.

Unter Bezugnahme auf ein Beispiel, das er früher am Tag auf der Bühne demonstriert hatte, sagte Zhao, dass ein KI-Assistent auf dem Gerät mit Zugriff auf Ihre Kamerarolle dabei helfen kann, die Videos Ihres Kindes zu sortieren und die richtigen für ein Highlight-Reel auszuwählen – das ist nicht nötig Gewähren Sie einem Cloud-Server Zugriff auf jedes Video in Ihrer Bibliothek. Danach greift die Cloud ein und kompiliert das endgültige Video. Er bekräftigt auch den Datenschutzvorteil der On-Device-KI und dass ihre Rolle in unserem Leben nicht darin bestehen wird, unsere persönlichen Daten mit wilder Hingabe zu durchforsten – sie wird ein Werkzeug sein, das uns zur Verfügung steht. „Persönliche KI sollte Ihr Assistent sein, der Sie bei der Bewältigung der Zukunft – der KI-Welt – unterstützt“, sagt er.

Es ist eine schöne Vision, und ich denke, dass die Realität der KI in naher Zukunft irgendwo zwischen „Müllcontainerfeuer“ und „einem neuen goldenen Zeitalter der Datenverarbeitung“ liegt. Oder vielleicht wird es beides in kleinen Portionen geben, aber der Großteil davon landet irgendwo in der Mitte. Einiges davon wird wirklich revolutionär sein, anderes wird für schreckliche Dinge verwendet. Aber meistens wird es darum gehen, Chatbots anzuschreien, sie sollen Ihr Rezept nachfüllen oder einen Flug buchen oder nachfragen dein Assistent zur Koordination eines Abends mit Freunden durch Kontaktaufnahme ihre KI-Assistenten.

Es fällt mir auf, dass die Momente, die ich auf meiner Reise nach Maui am meisten geschätzt habe, nicht die Tech-Demos oder Keynotes waren. Sie befanden sich in den menschlichen Interaktionen, von denen viele unerwartet waren, am Rande meines Tages. Ich spreche mit Joseph, meinem Uber-Fahrer, über unerbittliche Stürme an der Küste von Oregon. Die Witze und der Humor im Schützengraben, den ich mit meinen Technologiejournalistenkollegen geteilt habe. Die völlige Freude und Überraschung, die man mit anderen Schwimmern teilte, als eine riesige Meeresschildkröte direkt unter den Wellen vorbeizog. (Das ist wirklich passiert!) Die Alohas und Mahalos, während ich meine Einkäufe bezahle und meinen Kaffee bestelle.

Nur ein glücklicher Monarchfalter, der ein Leckerli isst.

Sandra, eine weitere Uber-Fahrerin, hat in ihrem Auto Listen mit empfohlenen Restaurants und Aktivitäten ausgedruckt. Einer enthält den Hinweis: „Sagen Sie ihnen, Sandy hat Sie geschickt“, und es gibt die Anweisung, unter dem Beifahrersitz nach einem Notizbuch mit weiteren Vorschlägen zu suchen. Ich gehe lieber in ein Restaurant und sage „Sandy hat mich geschickt“ als „Mein persönlicher KI-Assistent hat mich geschickt.“

Ich glaube nicht, dass wir auf eine Zukunft zusteuern, in der KI alle unsere geschätzten menschlichen Interaktionen ersetzt, aber ich glaube, dass eine Zukunft, in der wir alle über ein hochgradig personalisiertes Tool zum Kuratieren und Filtern unserer Erfahrungen verfügen, etwas weniger dieser zufälligen Begegnungen birgt. Qualcomm kann die Bühne bereiten und rosige Bilder einer inklusiven KI-Zukunft zeichnen, aber das ist die Aufgabe eines Technologieunternehmens, das jedes Jahr eine Aufmunterungsveranstaltung in den Tropen organisiert, um über seine neuesten Chips zu sprechen. Was als nächstes passiert, wird wahrscheinlich chaotisch und manchmal hässlich sein und wird von den Unternehmen bestimmt, die die Software herstellen, die auf diesen Chips läuft.

Qualcomm hat den Schmetterling auf den Punkt gebracht. Was jetzt?