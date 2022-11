„Ich bin froh, dass ich so viele Platten machen konnte“ (nd-aktuell.de)

Buspreise vergleichen will nicht mehr: Jens Friebe. Foto: imago/Votos-Roland Owsnitzki

Herr Friebe, Sie waren fast 20 Jahre Solomusiker und haben sich nun entschieden, Ihre Solotätigkeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen?

Naja, „Solo-Aktivitäten sofort einstellen“ ist bei dieser Brutalität nicht ganz richtig. Ich habe geschrieben, dass es durchaus möglich ist, dass ich noch Songs veröffentliche und als Jens Friebe auf der Bühne stehe. Das einzige, was ich in Zukunft nicht machen werde, ist das ganze Protokoll, das zu einer professionellen Veröffentlichung gehört, und ein reines Jens-Friebe-Konzert in dieser Größenordnung wie jetzt im Festsaal wird es so schnell nicht geben. Ich wollte darauf hinweisen, damit sich hinterher niemand beschweren kann. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Aufmerksamkeit für meine Musik ist seit 18 Jahren ziemlich konstant auf niedrigem Niveau. Das klingt jetzt komisch, aber ich meine es ernst, wenn ich sage, dass es eine Leistung ist, auf die ich auch ein bisschen stolz bin. Aber es wird auch jedes Mal mehr Arbeit, dieses Niveau zu halten. Und nur weil ich mit meiner neuen Platte sehr glücklich bin, dachte ich, es könnte ein guter Weg sein, meine offizielle Solokarriere zu beenden, oder wie auch immer man es nennen will.

Der Vorverkauf Ihrer mittlerweile vergangenen Tour war vielerorts dürftig, deshalb haben Sie in den sozialen Medien dazu aufgerufen, Tickets für das Wien-Konzert zu kaufen, damit es nicht abgesagt werden muss – wie so viele Konzerte diverser Acts in letzter Zeit. Trotzdem sagen Sie, dass Ihre Entscheidung nichts mit der Tour zu tun hat. Wann haben Sie zum ersten Mal ernsthaft darüber nachgedacht, Jens Friebe als Musikprojekt abzulegen?

Der Vorverkauf war nicht schlechter als sonst, in Wien war es sogar überraschend voll. Der einzige wesentliche Unterschied zu Tourneen vor der Corona-Pandemie war, dass wir von Anfang an weniger Städte gespielt haben, weil einige zu überfischt waren; Leipzig tat mir am meisten weh.

Der Gedanke, dies zum letzten Mal zu tun, kam mir irgendwann zwischen der Fertigstellung des Albums und der Veröffentlichung. Das war für mich immer eine extrem nervenaufreibende Zeit. Das ist die Zeit, in der Sie sich um Video, Cover, Fotos, Infos, Live-Umsetzung und so weiter kümmern müssen. Diese Phase war diesmal besonders lang, was einerseits gut war, weil ich dann mehr Zeit für all diese Dinge hatte. Andererseits verlängert es auch die quälende Ungewissheit, ob es überhaupt noch Adressaten für das ganze Theater gibt. Natürlich stelle ich mir die Frage der Verhältnismäßigkeit nicht zum ersten Mal. Aber jetzt wagte ich es, darauf zu antworten.

Inwieweit haben die sich verschlechternden Produktionsbedingungen im Kulturbereich im Zuge der Pandemie Ihre Entscheidung beeinflusst?

Es hat mich am meisten berührt, als ich mich auf die Tour vorbereitet habe. Für Live-Konzerte muss ich immer eine Band zusammenstellen. Diesmal haben mir mehrere Musiker abgesagt, die eigentlich mitmachen wollten, weil sie geistig oder körperlich krank waren oder weil sie es sich nicht leisten konnten, für so wenig Geld zu spielen. Da merkt man die Not der Zeit. Ich hätte mir keine bessere Band wünschen können, die am Ende entstanden ist. Sie alle drei haben wirklich einen fantastischen Job gemacht und sind menschliche Schätze. Aber der Weg dorthin mag zu einer gewissen Ermüdung beigetragen haben.

Was waren deine Wünsche für deine zukünftige Musikkarriere, als du 2004 dein erstes Album »Before After Pictures« veröffentlicht hast?

Ich erinnere mich noch, dass es für mich sehr surreal war, als Alfred Hilsberg mich nach meinem ersten Konzert als Vorband des Popchor Berlin anrief und mich kurz darauf unter Vertrag nahm. Ein Stück erschien dann als Demoversion auf einem Zickzack-Sampler. Bei Jens Balzers Rezension der Platte in der »Berliner Zeitung« ging es halb um mich und es gab auch ein Foto von mir. Ich glaube, in diesem Moment hatte ich schon das Gefühl, ja, jetzt passiert es. Aber ich kann mich an keine konkreten Visionen erinnern. Und wie ich selbst weiß, wurde der Größenwahn bald von der Panik durchkreuzt, dass es am Ende doch niemanden interessieren könnte.

2004 war vielerorts die Rede von einer drohenden Krise in der Musikbranche – verglichen mit der Gegenwart wirkt die Zeit zumindest was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angeht wie ein Schlaraffenland. Wie haben Sie den Wandel in der Musikbranche von damals bis heute wahrgenommen, auch und gerade in Bezug auf Ihre eigene musikalische Arbeit?

Die Krise hatte bereits eingesetzt. Plattenverkäufe waren im Vergleich zu den 90er Jahren schon lächerlich. Seitdem hat sie sich wieder halbiert, würde ich schätzen. Aber um ehrlich zu sein, ist dieser Unterschied für mich nicht so wichtig. Zu einem relativen Paradies wurde die damalige Zeit nur durch die Vorauszahlungen vom Verlag, die man damals noch bekam. Das hat wohl damit zu tun, dass der Zusammenbruch der Rechteverwertungsindustrie erst später kam. Gleichzeitig hing es sehr stark von einzelnen Personen ab. Zum Beispiel habe ich und viele andere Musiker, die bei Warner waren, Vorschüsse von Norbert Masch erhalten [langjähriger Geschäftsführer des Warner-Verlagsarms von Warner/Chappell Germany, Anm. der Red.]. Er hatte Dieter Bohlen und viele andere Bestseller entdeckt. Aus echter Musikbegeisterung investierte er aber auch viel Geld in Acts, die er so schnell nicht wieder reinholen konnte. Dort wurde diese Art der halbidealistischen Querfinanzierung dann immer weniger geduldet.

Wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, werden Sie manchmal wehmütig?

Nein, eigentlich nicht. Ich bin froh, dass ich so viele weitere Platten machen konnte. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass es sieben werden. Noch 2004 hieß es immer, das Plattenprinzip sei überholt, bald veröffentlichen alle nur noch digital. Und ich dachte immer, Scheiße, das wollte ich nicht immer. Ich wollte unbedingt Platten machen, es war mir extrem wichtig, dass sich meine Arbeit zu diesem Objekt verfestigte, das ich seit meiner Kindheit fetischisiert hatte, das mich irgendwie zu einem Teil der Welt machte, die ich früher bestaunt hatte. Aber das bedeutete für die letzten drei, vier Platten auch, dass ich die Produktion selbst bezahlt habe. Ich bin nicht so der Musikprogrammfuchs, und wenn ich will, dass es rekordverdächtig klingt, muss ich jemanden bezahlen, der es kann. Mein langjähriger Produzent, Berend Intelmann, bekommt wirklich Freundschaftspreise. Aber wir arbeiten ziemlich akribisch, und dann wird es doch irgendwann teuer. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, und das konnte ich mir nur aufgrund meiner extrem privilegierten Herkunft leisten. Das war auch okay, solange ich das Format »Jens Friebe« als unfertig empfand. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es mit den sieben Platten im guten Sinne ausgereizt ist. Es ist ein stimmiges Gesamtpaket, und entweder mache ich etwas ganz anderes, am liebsten mit anderen Leuten unter anderem Namen, oder wenn mir noch ein Friebe-Klassiker einfällt, spiele ich es euch auf YouTube vor und muss nicht warten Ich bin elf Stück, während ich nebenbei noch Buspreise vergleichen muss.

Wie könnte die Zukunft des Musizierens aussehen, wenn Ihnen der von Ihnen beschriebene Prozess heute antiquiert erscheint?

Ich glaube nicht, dass du in die Zukunft schauen musst. Die meisten Acts produzieren bereits selbst, was bei elektronischer Musik sowieso üblich ist, und kümmern sich beim Vertrieb nicht mehr um das Prinzip des Albums. Pashanim zum Beispiel sind über all die in meiner Jugend noch unvermeidlichen Instanzen hinweg zu Superstars geworden, und Fuffifuffzich ist genau da. Zudem spielt die staatliche Förderung derzeit eine viel größere Rolle als früher. Aber wie lange das so weitergeht, wissen wir natürlich nicht.

Sie betonen, dass sie auch in Zukunft weiter Musik machen wollen. Was kann man musikalisch oder künstlerisch von Ihnen erwarten? Sie haben bereits konkrete Pläne und Projekte oder möchten einen Gang zurückschalten?

Ich werde schließlich Songs mit Half Girl aufnehmen, die wir vor dem Ausbruch der Pandemie geschrieben haben. Ich habe bereits mit Malonda an ihrem Album gearbeitet, das nächstes Jahr erscheinen wird, und werde dies höchstwahrscheinlich auch weiterhin tun. Und dann gibt es noch zwei andere Dinge, über die es noch zu früh zu sprechen ist.

Jens Friebe: »Wir sind schön« (Landesakt/Bertus)