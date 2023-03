De Noor Johannes Thingnes Bö dominiert auch den ersten Weltcup nach der Weltmeisterschaft auf eine surreale Weise. Die Duitse biatleten wundern sich über den tadellosen Auftritt des Superstars und haben selbst mit der Entscheidung nichts zu tun.

Verwundert wierp een blik op Justus Strelow nach Überquerung der Ziellinie auf die Ergebnistafel. Der Duitse biatleten hebben de wereldbekers in de nieuwe wereld gewonnen, terwijl ze een snelle aanval van twee minuten hebben gevolgd door Dominator Johannes Thingnes Bö uit Noorwegen. “Läuferisch habe ich mich ganz gut gefühlt, aber im Ziel bin ich ein bisschen erschrocken. Ich weiß nicht, wie der das macht”, dus Strelow in een Interview der ARD. Daar belegt im Sprint over de Kilometer met 1:55,8 Minuten Rückstand op 16. Platz.

Die Duitse biatlonheren hebben de macht om de Weltcup der Saison auf die Spurensuche te verslaan. Schon bei der Heim-WM hatten sieine Medaille verpast. Der fünfmalige Oberhof-Triumphator Bö konnte hanggen een seine WM-Form anknüpfen en holle seinem 15. Saisonsieg mehr als 30 Sekunden in der Loipe auf die Konkurrenz heraus. Das sind schon Welten über diese Distanz.

Warum ist der Bö zo gut?

Auch Roman Rees, der als achter mit einem Schießfehler der beste Athlet des Deutschen Skiverbandes war (+1:27,4 Minutes), versuchte sich an einer Erklärung. “Da kommen natürlich einige Komponentenzuammen”, zei Rees. “Er is een gute Physis en een overheersend talent in Sinne von einer guten Pumpe mit allem Drum und Dran. Irgendwie hat is auch ein Selbstvertrauen.” Als de betrouwbaarheid, als Bö wie auch im Liegendansschlag alle fünf Scheiben traf, glich mehr “een show als een wettkampf-situatie.”

Noch een kleine schneller als der 30-jarige oorlog Benedikt Doll in der Loipe. Der frühere Weltmeister leistete sich aber gleich beim ersten Schießen zwei Fehler. Frühzeitig abhaken wollte er das Rennen jedoch nicht. “Dass das Rennen für mich dann vorbei ist, so ist das nicht”, zei Doll. “Helder, ich weiß, dass die Top-Platzierung ist und es ist natürlich mega ärgerlich. Mit zwei Fehlern weniger ist das Podest drin.” Dus landete Doll mit der siebten Laufzeit auf dem zzwölften Platz. Labels die u kunt kopen, zeggen dat ze niet zijn geweest. “Das war für mich jetzt aber keine Befreiung oder eine Drucksituation”, zei Doll. “Aber es ist gut, dass jetzt klare Verhältnisse herrschen, damit ich auch weiß, dass es weitergeht und ich weiter fokussiert bleiben muss.”

Auf dem Treppchen staat neben Johannes Thingnes Bö, der sich vorzeitig die Sprintwertung sicherte, ook dessen Bruder Tarjei Bö (0 Schießfehler/+30,0 Sekunden) en mit Vetle Sjastad Christiansen (1 Fehler/+1:15,2 Minuten) weitere Norweger . “Het materiaal past zowel in het Noorse land als in de toekomst”, zei Rees. Bis zum zweiten Schießen lag Johannes Kühn noch aussichtsreich im Rennen. Dan moet je zweimal in die Strafrunde zijn. Mit 2:16,6 Minuten Rückstand auf Bö moet er sich mit Rang 20 zufriedengeben. Auch Philipp Nawrath als 30. (3 Schießfehler/+2:32,6 Minuten) en David Zobel als 38. (3/+2:46,1) spielten van de Entscheidung um die vorderen Platzierungen keine Rolle.