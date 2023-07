Tyson Fury war noch nie einer, der vor einer Herausforderung zurückschreckte, und das war auch auf seiner jüngsten Reise nach Thailand nicht anders.

Während seines Aufenthalts in Thailand besuchte „The Gypsy King“ eine örtliche Boxhalle, wie in einem Video gezeigt wird, das auf dem YouTube-Kanal Furocity by Tyson Fury gepostet wurde.

2 Sechzehn mutige Fans beschlossen, mit Fury in den Ring zu steigen Bildnachweis: YouTube: Furocity von Tyson Fury

2 Aber „The Gypsy King“ ließ es ihnen leichtfallen Bildnachweis: YouTube: Furocity von Tyson Fury

In dem Video wird Fury mit tosendem Applaus begrüßt, als er das Fitnessstudio betritt, bevor er sich an die Menge wendet und sagt: „Ich weiß, was ihr alle denkt: ‚Was zum Teufel macht dieser fette Kerl ohne Oberteil?‘.“

Er nahm die Fragen seiner Fans entgegen und einmal wurde er gefragt, wie jemand „The Gypsy King“ schlagen könne, und er antwortete: „Mit einem verdammt großen Stock, während er schläft.“

Der in Morecambe lebende Boxer wurde auch gefragt, wie schwer er sei, und er antwortete: „Es ist kein Geheimnis, dass ich nie körperlich schön war. Ich bin von Natur aus ein dicker Mann, aber ich kann fünfzehn Runden lang kämpfen.“

„In meiner Abteilung macht es also keinen großen Unterschied.“

Anschließend bewies Fury, wie beeindruckend seine Ausdauer ist, indem er im Körpersparring im Ring über sechzehn Runden hintereinander gegen sechzehn Fans antrat.

Meistens war Fury zu sehen, wie er sich von seinen Gegnern in den Bauch schlagen ließ, während er brüllte.

Allerdings warf er selbst ein paar Würfe zurück, was einen Fan nach seiner Runde zu der Aussage veranlasste: „Das kann ich niemandem empfehlen.“

Fury spielte auch ein bisschen herum, tat ein paar Mal so, als wäre er verletzt, und irgendwann fiel er sogar scherzhaft auf die Leinwand.

Als die Runden zu Ende gingen, rief der WBC-Weltmeistertitelträger: „Ich fühle mich wie ein Champion … oh, warte, ich bin ein verdammter Champion!“

Vor diesem Hintergrund steht für Furys nächster Kampf sein WBC-Weltmeistertitel nicht auf dem Spiel, da er gegen den nicht gewerteten ehemaligen UFC-Schwergewichts-Champion Francis Ngannou antritt.

Das Paar wird am 28. Oktober in Riad, Saudi-Arabien, in einem Boxkampf gegeneinander antreten, der in die Profi-Rekorde beider Männer eingehen wird.