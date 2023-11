„Ich bin ein Soldat des Vereins“: Unions neuer Trainer Bjelica spricht Klartext

Bei Union Berlin übernimmt ein unbekannter Trainer die schwierige Nachfolge von Urs Fischer. Der Kroate hat klare Vorstellungen – und wirkt äußerst souverän. Außerhalb des Feldes pflegt er menschliche Führung, doch auf dem Feld ist ihm Disziplin äußerst wichtig.

Um klare Aussagen im Abstiegskampf müssen sich die Profis von Union Berlin in den kommenden Wochen keine Sorgen machen. Ihr neuer Trainer Nenad Bjelica ist ein Fan klarer Richtlinien. „Was mir gefällt, ist Disziplin auf dem Platz. Organisation, klare Aufgaben für jeden Einzelnen“, sagte der 52-Jährige bei seiner Vorstellung als neuer Cheftrainer des Köpenicker Bundesligisten. „Sie werden selten Alibis von mir hören.“

Abseits des Feldes bewahre er eine menschliche Führung, sei ein Freund der Spieler, sagte der Kroate und fügte pointiert hinzu: „Für alle, die sich auf dem Platz revanchieren.“ Mit seiner Mischung aus Souveränität und Ruhe erinnerte er sowohl an seinen Vorgänger Urs Fischer als auch ein wenig an Hertha-Trainer Pal Dardai. Bjelica sagte, die alte Schule der Disziplinfanatiker sei vorbei, ließ aber keinen Zweifel daran, wer am Ende das Sagen hatte.

„Ich habe absolutes Vertrauen in meine Arbeit“

Das große Erbe des lange erfolgreichen Fischers, das schwierige Programm der nächsten Tage: Nichts davon ließ den selbstbewussten Kroaten in Panik geraten. „Ich habe beschlossen, morgen einzusteigen. Damit habe ich kein Problem“, sagte er. „Es ist sicherlich keine leichte Herausforderung, nach so einem Trainer, der so erfolgreich gearbeitet hat. Das zu wiederholen wird nicht einfach sein. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Arbeit.“

Bis Weihnachten bleibt Bjelica kaum Zeit, die Mannschaft nach seinen Vorstellungen zu formen. Das nächste Spiel ist am Mittwoch (21 Uhr/DAZN), das Champions-League-Spiel beim SC Braga. Dann wird wohl die Vorentscheidung fallen, ob die Iron Men im nächsten Jahr als Gruppendritter in die Europa League rutschen. „Im taktischen Bereich kann man nicht viel arbeiten, aber im psychologischen Bereich“, sagte Bjelica.

Auch das Restprogramm hat es in sich: Nach den Spielen gegen den FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach empfängt Berlin Real Madrid. Sportlich ist die Situation prekär. Union wartet seit 15 Spielen auf einen Sieg. Unter dem Interimstrainerteam Marco Grote und Marie-Louise Eta gelang am Samstag gegen den FC Augsburg (1:1) der erste Punkt in der Liga seit August. Doch Bjelica betonte das große Potenzial, das er in der Mannschaft sieht.

Nichts gelangt nach draußen

Nach wilden Gerüchten um eine Verpflichtung von Raúl präsentierten die Berliner eine klassische Union-Lösung: Überraschend, kein großer Name, aber auf den ersten Blick sinnvoll. Die Gerüchte um Raúl sorgten zunächst in Berlin für Aufsehen. Doch wie Mittelfeldspieler Isco im letzten Winter landete auch der nächste spanische Weltstar nicht bei den Eisernen. Es „spricht wirklich für die Organisation dieses Vereins, dass von all den Kandidaten oder den Gesprächen, die wir geführt haben, bisher kein einziger Kandidat nach außen gelangt ist“, sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert

Vom Profil her passt Bjelica deutlich besser zum Arbeiterclub aus der Hauptstadt. Der 52-Jährige hat keine Bundesliga-Erfahrung als Trainer, spielte aber von 2001 bis 2004 als Mittelfeldspieler für den 1. FC Kaiserslautern. Er spielte und trainierte auch lange Zeit in Österreich und spricht fließend Deutsch. Wie Fischer bei seiner Ankunft im Jahr 2018 ist er als Trainer in Deutschland relativ unbekannt, hat aber als erfahrener Cheftrainer in seinem Heimatland bereits Titel gewonnen. Mit Dinamo Zagreb, wo er den jungen Dani Olmo trainierte, wurde Bjelica unter anderem Meister und Pokalsieger. Erfahrungen sammelte er auch in der Champions League bei den Kroaten und der Austria Wien. Der 52-Jährige war zuletzt bis Mitte Oktober für den türkischen Erstligisten Trabzonspor tätig.

Unionspräsident Dirk Zingler betonte, dass Bjelica auch menschlich zum Verein passe. Er tauschte sich mit dem Kroaten über Werte und das Leben aus. Die Kombination passt. „Es gibt viele Trainer, die gute taktische Formationen trainieren können. Ob es viele einfühlsame Trainer gibt, die Gruppen leiten können – da trennt sich die Spreu vom Weizen“, sagte er. Der Kroate möchte sich auch spielerisch und strategisch an den Verein anpassen. „Ich bin ein Soldat des Clubs“, sagte er. Er ließ keinen Zweifel am Erfolg der Mission, in der Klasse zu bleiben. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem Abstieg bald nicht mehr viel zu tun haben werden.“