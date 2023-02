„Ich bin da, um verdammt noch mal zu arbeiten“

Anthony Joshua hat gebrüllt, dass er in Texas ist, um vor seinem Kampf gegen Jermane Franklin zu arbeiten, und darauf bestanden, dass er noch nie einen Gegner ernster genommen hat.

Der zweifache Weltmeister im Schwergewicht will am 1. April gegen seinen amerikanischen Gegner in der O2 Arena wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

Getty Joshua und Franklin stehen sich am 1. April im Ring gegenüber

Getty AJ weiß, dass er sich einen Sieg sichern muss, um seine Karriere wieder in Gang zu bringen

Joshua hat gegen Oleksandr Usyk zwei aufeinanderfolgende Punktniederlagen erlitten, wo er seine WBA-, WBO- und IBF-Gürtel verlor.

Der gebürtige Watforder hat nur zwei seiner letzten fünf Siege gewonnen, und er weiß, dass er bei seinem nächsten Ausflug nicht ins Stocken geraten kann, wenn er sich einen zukünftigen Titelkampf sichern möchte.

Sein Kampf mit Franklin, der im November 2022 nach Punkten gegen Dillian Whyte verlor, ist sein erster Kampf ohne Weltmeistertitel, seit er Charles Martin im April 2016 besiegt hat.

Er trainiert derzeit zum ersten Mal in seiner Karriere in den Staaten, nachdem er sich mit Derrick James zusammengetan hat, der die vereinten Champions Errol Spence Jr. und Jermell Charlo trainiert.

Aber Joshua lässt sich von seiner neuen Umgebung nicht ablenken, da er erklärte, dies sei der ernsthafteste Kampf, den er in seiner beruflichen Laufbahn vorbereitet habe.

In seiner Pressekonferenz wurde AJ von Promoter Eddie Hearn gefragt, ob er Zeit hatte, einen Kaffee zu trinken oder ins Kino zu gehen.

Getty Joshua trainiert zusammen mit dem neuen Trainer James für den Kampf in Texas

AJ antwortete: „Ich habe nichts gesehen! Ich bin für nichts anderes da.

„Ich bin eine ernsthafte Person, ich bin wirklich für nichts anderes da. Aber eines ist sicher, während meiner gesamten Karriere ist dies wahrscheinlich die ernsteste Zeit, die ich je genommen habe.

„In Bezug auf mein Essen, meinen Schlaf, die Art und Weise, wie ich trainiere, studiere ich das Spiel und alles, was ich gelernt habe – ich und Jermaine könnten es zerhacken und stundenlang über Boxen reden.

„Alles, was ich über das Boxen gelernt habe, bringe ich immer in ein anderes Lager, also verwende ich alles, was ich durchgemacht habe – positiv und negativ –, um dieses Lager hier zu befeuern.

Getty Joshua hat erklärt, dass er sich noch nie ernsthafter auf einen Kampf vorbereitet hat als diesen

“Also bin ich nicht wirklich da, um Kaffee zu trinken und über Bullen zu reden, ich bin da, um zu arbeiten und meinen Kopf zu senken und mich auf einen Kampf vorzubereiten.”

Unter Druck, wie er sich fühlt, nachdem er an 12 aufeinander folgenden Meisterschaftswettbewerben beteiligt war, bemerkte er: „Ernst. Fokussiert. Eingesperrt. Es ist ein ernsthafter Kampf, guter Gegner, ich respektiere alle meine Gegner.

„Wenn er also die Gürtel dort hätte, würde ich ihn auf die gleiche Weise nehmen, und wenn er die Gürtel dort nicht hätte, muss ich ihn auf die gleiche Weise nehmen.

„Ich muss dem Mann seinen Respekt zollen, weil er kommt, um zu kämpfen, und das wird mich dazu bringen, auf dem Boden zu bleiben und ihn ernst zu nehmen.“

Joshua enthüllte auch, dass Geld seine Motivation für seinen Comeback-Kampf ist.

Auf die Frage, warum er kämpft, sagte AJ: „Geld, Geld, Geld. Ich mag es, Geld zu verdienen.

„Einfach gesagt, das ist ein Preiskampfsport, ich war pleite, meine Familie war pleite, ich weiß, was das bedeutet, und ich mache es, weil ich gut darin bin und hart arbeite.

„Und wenn das alles gesagt und getan ist, wird sich niemand mehr um mich kümmern, also muss ich das Beste daraus machen, solange ich hier bin.“

Mark Robinson/Matchroom Franklin verlor im November gegen Whyte in einer umstrittenen Punktentscheidung

Er betonte jedoch, dass er sich nach einer harten Zeit wieder ins Boxen verliebt habe – und bestand darauf, dass er Ablenkungen aus seinem Leben gestrichen habe, um sich dem Sport zu widmen.

Er sagte: „Für einen Kämpfer ins Fitnessstudio zu gehen, ist eine ganz normale Alltagssache. So viele Kämpfer gehen jeden Tag ins Fitnessstudio.

„Aber es ist ein Unterschied, wenn man sein Herz hineinlegt und ich musste viele Ablenkungen und Dinge in meinem Leben loswerden, damit ich mein Herz wieder ins Spiel bringen kann.

„Weil ich immer Geschäfte außerhalb des Boxens aufgebaut habe, weil ich Angst hatte, wieder ganz von vorne anzufangen, also versuche ich immer, ein Imperium aufzubauen, damit ich, wenn alles gesagt und getan ist, nie zurückblicken und sagen kann, dass ich dumme Entscheidungen getroffen habe .

„Aber ich habe letztes Jahr eine bewusste Entscheidung getroffen, einen Schritt zurückzutreten und mein Herz wieder ins Boxen zu stecken und in nichts anderes.

„Also habe ich das Feuer definitiv wieder in Gang gebracht.“