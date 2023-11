ICC-Weltmeisterschaft 2023 – Hardik Pandya scheidet aus der Weltmeisterschaft aus, Prasidh Krishna ersetzt ihn im indischen Kader

Hardik Pandya verletzte sich bei seinem Durchbruch gegen Bangladesch am Knöchel ICC über Getty Images

Der indische Allrounder Hardik Pandya wurde aufgrund der Knöchelverletzung, die er sich am 19. Oktober gegen Bangladesch zugezogen hatte, vom ODI World Cup ausgeschlossen. Der schnelle Bowler Prasidh Krishna hat ihn im indischen Kader ersetzt.

Pandya hatte sich letzten Monat verletzt, als er sich bei seinem ersten Durchgang gegen Bangladesch offenbar den linken Knöchel verdrehte, als er versuchte, einen Schuss in seinem Nachschuss zu stoppen. Er spielte in diesem Spiel keine weitere Rolle und wurde untersucht. ESPNcricinfo geht davon aus, dass er einen Bänderschaden erlitten hat und sich einer Rehabilitation an der National Cricket Academy in Bengaluru unterzieht.

Prasidh, der 29 Wickets in 17 ODIs hat, spielte zuletzt für Indien in zwei ODIs gegen Australien während der Serie kurz vor der Weltmeisterschaft. Er erzielte in diesen Spielen drei Wickets und in ebenso vielen Spielen für Karnataka in der laufenden Syed Mushtaq Ali Trophy fünf Wickets.

Prasidh war nach einer langen Pause aufgrund eines Ermüdungsbruchs im Rücken zurückgekehrt, als Indien im August durch Irland tourte, und war auch Teil des Asien-Cup-Kaders, obwohl er größtenteils auf der Bank saß und nur ein Spiel gegen Bangladesch bestritt.

Nachdem sich Hardik verletzt hatte, ließ Indien Shardul Thakur aus seiner Elf fallen und holte Suryakumar Yadav und Mohammed Shami, wobei es sich dafür entschied, in seinen WM-Spielen gegen Neuseeland, England und Sri Lanka mit sechs Spezial-Battern, einem Allrounder und vier Spezial-Bowlern an den Start zu gehen . Während Suryakumar in drei Innings nur 63 Runs mit einer Trefferquote von 105 absolvierte, war Shami ein Gamechanger, der in 22 Overs 14 Wickets mit einem Durchschnitt von 6,71 und einer Wirtschaftlichkeit von 4,27 erzielte.

Mit sieben Siegen in sieben Spielen qualifizierte sich Indien nach dem 302-Run-Sieg gegen Sri Lanka in Mumbai als erstes Team für das Halbfinale. Ihr nächstes Spiel gegen Südafrika – am Sonntag in Kalkutta – könnte darüber entscheiden, welches Team an der Spitze der Punktetabelle landet, bevor sie am 12. November in Bengaluru ihr letztes Ligaspiel gegen die Niederlande bestreiten.