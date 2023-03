Het is een drukke dag geweest met ontwikkelingen in verband met de oorlog in Oekraïne, met de Russische president Vladimir Poetin die een arrestatiebevel krijgt van het Internationaal Strafhof, aanvullende details vrijgegeven over de aanstaande ontmoeting tussen de Russische leider en zijn Chinese tegenhanger, en een aankondiging van meer straaljagers voor Oekraïne.

Terwijl de nacht nadert in Kiev, lees je wat er tot nu toe is gebeurd:

ICC vaardigt arrestatiebevel uit tegen Poetin: Het Internationaal Strafhof heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd voor Poetin en Maria Lvova-Belova, de Russische functionaris die centraal stond in het vermeende plan om duizenden Oekraïense kinderen met geweld naar Rusland te deporteren.

Moskou zei dat de rechtbank “geen betekenis” heeft voor het land, aangezien Oekraïense functionarissen de aankondiging prezen. De stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Andri Yermak, zei dat het arrestatiebevel “nog maar het begin” is.

Turkije, Finland en de NAVO: Turkije heeft besloten het proces van ratificatie van de toetreding van Finland tot de NAVO te starten, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Finland – samen met Zweden – kondigden beiden in mei hun voornemen aan om lid te worden van de NAVO, waarmee ze tientallen jaren van neutraliteit lieten vallen na de Russische invasie van Oekraïne.

Terwijl de Finse president Sauli Niinistö het besluit van Turkije verwelkomde, zei hij dat het lidmaatschap “niet compleet” is zonder Zweden.

Poetin en Xi zullen elkaar ontmoeten: De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping zijn van plan om de oorlog in Oekraïne te bespreken en zullen documenten ondertekenen die getuigen van hun nauwere banden wanneer ze elkaar volgende week in Moskou ontmoeten, vertelde een Poetin-adviseur aan de Russische staatsmedia.

Amerikaanse functionarissen zeiden dat ze de bijeenkomst nauwlettend zullen volgen, aangezien China overweegt wapens naar Rusland te sturen. Amerikaanse functionarissen zeiden ook dat ze eraan werken om Xi aan de telefoon te krijgen met Zelensky, in de overtuiging dat rechtstreeks van hem horen belangrijk zou zijn voor het perspectief.

Meer straaljagers voor Kiev: Slowakije heeft aangekondigd dat het 13 MiG-29 straaljagers naar Oekraïne zal sturen, waarmee het het tweede NAVO-lid is dat het vliegtuig toezegt nadat Polen donderdag zei dat het de komende dagen vier van de straaljagers naar Oekraïne zou overbrengen

Situatie in Bakhmut: Een Oekraïense soldaat zei dat de Russische troepen in sommige delen van de gehavende oostelijke stad Bakhmut “gedeeltelijk uitgeput” zijn, maar dat de intensiteit van de gevechten nog steeds “extreem hoog” is.

Volgens het Britse ministerie van Defensie, terwijl Russische en Wagner-troepen voet aan de grond hebben gekregen ten westen van de Bakhmutka-rivier in het centrum van de stad, “voert Rusland meer in het algemeen aan de frontlinie enkele van de laagste percentages van lokale offensieve acties uit” sinds op tenminste januari.

Ondertussen herhaalde Wagner-hoofd Yevgeny Prigozhin zijn klachten over onvoldoende munitievoorraden uit Rusland.

Hier is de nieuwste controlekaart: