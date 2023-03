DEN HAAG (AP) – Het Internationaal Strafhof zei vrijdag dat het een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin wegens oorlogsmisdaden vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de ontvoering van kinderen uit Oekraïne.

De rechtbank zei in een verklaring dat Poetin “naar verluidt verantwoordelijk is voor de oorlogsmisdaad van de onwettige deportatie van bevolking (kinderen) en die van de onwettige overbrenging van bevolking (kinderen) uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie.”

Het vaardigde vrijdag ook een arrestatiebevel uit voor Maria Alekseyevna Lvova-Belova, de commissaris voor kinderrechten in het kabinet van de president van de Russische Federatie, op basis van soortgelijke beschuldigingen.

De president van de rechtbank, Piotr Hofmanski, zei in een videoverklaring dat hoewel de rechters van het ICC de bevelen hebben uitgevaardigd, het aan de internationale gemeenschap is om ze af te dwingen. De rechtbank heeft geen eigen politiemacht om bevelen af ​​te dwingen.

“Het ICC doet zijn deel van het werk als rechtbank”, zei hij. “De rechters vaardigden arrestatiebevelen uit. De uitvoering hangt af van internationale samenwerking.”

Een mogelijk proces van Russen door het ICC blijft ver weg, aangezien Moskou de jurisdictie van de rechtbank niet erkent – een standpunt dat vrijdag opnieuw werd bevestigd door de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, in een eerste reactie op de arrestatiebevelen.

“De beslissingen van het Internationaal Strafhof hebben geen betekenis voor ons land, ook niet vanuit juridisch oogpunt”, zei ze.

Maar Oekraïense functionarissen juichten.

“De wereld is veranderd”, zei presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak. Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba zei dat de “wielen van justitie draaien” en voegde eraan toe dat “internationale criminelen verantwoordelijk zullen worden gehouden voor het stelen van kinderen en andere internationale misdaden.”

Oekraïne is ook geen lid van de rechtbank, maar het heeft het ICC jurisdictie verleend over zijn grondgebied en ICC-aanklager Karim Khan heeft vier keer een bezoek gebracht sinds de opening van een onderzoek een jaar geleden.

Het ICC zei dat zijn kamer van vooronderzoek “redelijke gronden vond om aan te nemen dat elke verdachte verantwoordelijkheid draagt ​​voor de oorlogsmisdaad van onwettige deportatie van bevolking en die van onwettige overbrenging van bevolking uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie, ten nadele van Oekraïense kinderen”. .”

De verklaring van de rechtbank zei dat “er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de heer Poetin individueel strafrechtelijk verantwoordelijk is” voor de kinderontvoeringen “omdat hij de daden rechtstreeks, samen met anderen en/of via anderen heeft gepleegd (en) omdat hij de controle niet naar behoren heeft uitgeoefend. over civiele en militaire ondergeschikten die de daden hebben gepleegd.

Na zijn meest recente bezoek, begin maart, zei ICC-aanklager Khan dat hij een verzorgingshuis voor kinderen had bezocht, twee kilometer van de frontlinies in het zuiden van Oekraïne.

“De tekeningen die aan de muur waren geprikt … spraken over een context van liefde en steun die er ooit was. Maar dit huis stond leeg, als gevolg van vermeende deportatie van kinderen uit Oekraïne naar de Russische Federatie of hun onwettige overbrenging naar andere delen van de tijdelijk bezette gebieden”, zei hij in een verklaring. “Zoals ik afgelopen september in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heb opgemerkt, worden deze vermeende daden met prioriteit door mijn bureau onderzocht. Kinderen kunnen niet worden behandeld als oorlogsbuit.”

En terwijl Rusland de aantijgingen en bevelen van de rechtbank als nietig verwierp, zeiden anderen dat de actie van het ICC een belangrijke impact zal hebben.

“Het ICC heeft van Poetin een gezochte man gemaakt en heeft de eerste stap gezet om een ​​einde te maken aan de straffeloosheid die de daders in de Russische oorlog tegen Oekraïne veel te lang heeft aangemoedigd”, zegt Balkees Jarrah, associate international justice director bij Human Rights Watch. “De arrestatiebevelen geven een duidelijk signaal af dat het geven van bevelen tot het plegen of het tolereren van ernstige misdrijven tegen burgers kan leiden tot een cel in Den Haag.”

Prof. David Crane, die 20 jaar geleden de Liberiaanse president Charles Taylor aanklaagde voor misdaden in Sierra Leone, zei dat dictators en tirannen over de hele wereld “nu op de hoogte zijn dat degenen die internationale misdaden begaan, verantwoordelijk zullen worden gehouden, waaronder staatshoofden.”

Taylor werd uiteindelijk vastgehouden en berecht voor een speciale rechtbank in Nederland. Hij werd schuldig bevonden en veroordeeld tot 50 jaar gevangenisstraf.

“Dit is een belangrijke dag voor gerechtigheid en voor de burgers van Oekraïne”, zei Crane vrijdag in een schriftelijke reactie aan Associated Press.

Donderdag noemde een door de VN gesteund onderzoek Russische aanvallen op burgers in Oekraïne, waaronder systematische marteling en moord in bezette gebieden, als mogelijke problemen die neerkomen op oorlogsmisdaden en mogelijk misdaden tegen de menselijkheid.

Het ingrijpende onderzoek vond ook misdaden gepleegd tegen Oekraïners op Russisch grondgebied, waaronder gedeporteerde Oekraïense kinderen die verhinderd waren zich te herenigen met hun families, een “filtratie”-systeem dat erop gericht was Oekraïners uit te kiezen voor detentie, en marteling en onmenselijke detentieomstandigheden.

Maar op vrijdag plaatste het ICC het gezicht van Poetin op de beschuldigingen van kinderontvoering.

___

Casert meldde zich vanuit Brussel.

___ Volg AP’s berichtgeving over de oorlog op https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Mike Corder en Raf Casert, The Associated Press











