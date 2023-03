ICC-aanklager dringt aan op ‘uithoudingsvermogen’ in onderzoeken naar Oekraïne tijdens bijeenkomst in Londen

Karim Khan, aanklager van het Internationaal Strafhof, zegt dat het onderzoek van de rechtbank naar de behandeling van Oekraïense kinderen apolitiek en onafhankelijk is.

Khan zei dat collectief uithoudingsvermogen nodig was om gerechtigheid te brengen.

Rechters van het ICC hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Vladimir Poetin wegens het toezicht houden op de ontvoering van Oekraïense kinderen.

Karim Khan, aanklager van het Internationaal Strafhof, drong er maandag bij landen op aan “het uithoudingsvermogen te vinden om gerechtigheid te leveren”, terwijl ministers uit tientallen hoofdsteden bijeenkwamen om te praten over het vergroten van de steun voor ICC-onderzoeken naar de oorlog in Oekraïne.

De bijeenkomst van meer dan 40 ministers in Londen volgt op de uitgifte op vrijdag van arrestatiebevelen voor de Russische president Vladimir Poetin en zijn commissaris voor kinderrechten, Maria Lvova-Belova.

Ze worden beschuldigd van de oorlogsmisdaad van “illegale deportatie” van Oekraïense kinderen na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022.

Moskou reageerde maandag door aan te kondigen dat het zijn strafrechtelijk onderzoek naar Khan en verschillende ICC-rechters had geopend en de aanhoudingsbevelen als “onwettig” bestempelde.

Maar de hoofdaanklager van het ICC vertelde op de conferentie in Londen dat het onderzoek van de rechtbank naar de behandeling van Oekraïense kinderen apolitiek, onafhankelijk en een van “de kenmerken van mijn ambt” was.

“We moeten collectief het uithoudingsvermogen hebben om gerechtigheid te leveren”, zei Khan, die het conflict in Oekraïne een “moment van heropleving” noemde voor het ICC-systeem.

LEES | Ondanks het arrestatiebevel van het ICC brengt Poetin een verrassingsbezoek aan Marioepol tijdens zijn eerste reis naar de gevallen stad

“Dit moet een moment zijn waarop we beseffen dat als we ons niet aan de wet houden, we in de toekomst misschien niets hebben om ons aan vast te klampen.”

Hij hekelde ook de argumenten dat de duizenden Oekraïense kinderen die naar Rusland werden gestuurd “humanitaire” evacuaties waren.

“Het bewijs kan een ander verhaal vertellen”, zei Khan, terwijl hij Moskou smeekte om “de kinderen te repatriëren”.

“Laat ze hun taal leren op hun school in plaats van in onbekende omgevingen te zijn met permanente adopties door vreemden,” voegde hij eraan toe.

– ‘Steun’ –

De bijeenkomst in de Britse hoofdstad, georganiseerd door minister van Justitie Dominic Raab en zijn Nederlandse ambtgenoot Dilan Yesilgoz-Zegerius, volgt op herhaalde ICC-oproepen voor meer steun voor zijn Oekraïne-onderzoeken.

Londen heeft al aanvullende financiering aangekondigd van bijna 400.000 ($ 488.000) om te helpen betalen voor psychologische ondersteuning voor getuigen en slachtoffers van misdrijven of om andere Britse experts in te huren om het ICC te versterken.

Volgens het Britse ministerie van Justitie zullen andere landen tijdens de conferentie praktische en financiële steun toezeggen aan de rechtbank. Het zei dat het evenement ook sessies omvatte over het verzamelen van bewijsmateriaal en de coördinatie van voortgangsonderzoeken.

In 2022 stuurde co-host Nederland twee forensische onderzoeksteams onder de vlag van het ICC om bewijsmateriaal te verzamelen voor onderzoek naar misdaden gepleegd in Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie.

Raab, een voormalige advocaat die als juridisch adviseur van de regering werkte aan de vervolging van oorlogsmisdaden tegen Slobodan Milosevic uit Servië en Charles Taylor uit Liberia, zei dat de aanwezigen op de conferentie “de overtuiging delen dat president Poetin en de bredere (Russische) leiders moeten worden gehouden rekening”.

“Het is van vitaal belang dat we ons achter het ICC verenigen en dat we het parket steunen met alles wat het nodig heeft, of het nu gaat om middelen of technische expertise, om door te gaan met al zijn onderzoeken”, voegde hij eraan toe.

De Oekraïense minister van Justitie Denys Maliuska en procureur-generaal Andriy Kostin spraken ook aanwezigen toe.

– ‘Verantwoordelijkheid’ –

Het ICC heeft meer dan 900 medewerkers met een budget van 169 miljoen euro voor 2023, onder het verzoek van de rechtbank om een ​​budget van 175 miljoen euro voor dat jaar.

De 123 lidstaten delen de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de financiën van de rechtbank. Het ontvangt ook vrijwillige bijdragen van internationale organisaties, mensen en bedrijven.

Khan vertelde BBC-radio voor de conferentie dat het ICC “niet alles tegelijk kan doen” en niet “onbeperkte middelen” heeft om vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne te onderzoeken.

Echter, “als er betrouwbaar bewijs is verzameld en verzameld, en als er geen ontlastend bewijs is dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid verzacht of vermindert, zullen we niet aarzelen om op te treden”, zei hij.

Khan merkte op dat de ICC-bevelen tegen Poetin en Lvova-Belova volgden op hun bekentenis dat Oekraïense kinderen naar Rusland waren gebracht.

“Ze ontkennen niet dat kinderen internationale grenzen hebben overschreden. Ze ontkennen niet dat ze ter adoptie aan Russische vreemdelingen worden gegeven”, zei hij.

“Dus de vrij belangrijke elementen van het misdrijf worden geaccepteerd door de betrokken mensen.”