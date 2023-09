Beschriftung umschalten Angela Deane-Drummond/vening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Es gibt eine Frage, die im Mittelpunkt der CNN-Dokumentation steht Little Richard: Ich bin alles, was sich als eine Art Leitbild für den Film herausstellte. Und es wird am besten von Fredara Hadley ausgedrückt, einer Ethnomusikologin an der Julliard School.

„Was würde es mit der amerikanischen Mythologie der Rockmusik machen“, sagt Hadley, „zu sagen, dass ihre Pioniere schwarze, queere Menschen waren?“

Ein Film, der die Geschichte von Little Richard neu in den Mittelpunkt stellt

Regisseurin Lisa Cortes baut ihren Film auf dieser Frage auf. Der Film entfaltet sich oft wie mit Feenstaub bestreut, abwechselnd mit Clips kraftvoller Auftritte von Little Richard und zufälligen Aufnahmen von Sternschnuppen mit prägnanten Interviews von Verwandten, ehemaligen Bandkollegen, ehemaligen Liebhabern und den vielen Prominenten, die er inspiriert hat.

Für Musikfans ist der Film eine ergreifende Erinnerung daran, wie gut Little Richard als Performer und Sänger war, insbesondere in den 1950er und 1960er Jahren. Wir sehen, wie er die Massen mit seinem perkussiven Klavierstil und der Prahlerei eines Predigers in seinen Bann zieht, während er mit einer bleistiftdünnen Schnurrbarttasche und einer ernsthaften Pompadour-Frisur durch jede Menge Pfannkuchen-Make-up schwitzt.

Wir sehen zu, wie Mick Jagger beschreibt, wie er durch Tourneen mit Little Richard gelernt hat, auf der Bühne zu arbeiten, während Paul McCartney erklärt, dass auch seine Shouts auf Beatles-Platten von ihm inspiriert wurden. Billy Porter erzählt der Kamera: „Der Grund, warum ich endlich bin, Endlich Die Fähigkeit, als schwarzer, queerer Mann aufzutauchen und alles zu tun, was ich will, ist ihm zu verdanken.“ roll – erinnert sich, wie er eine Aufzeichnung seines Treffers gestohlen hat, Lucille, als Jugendlicher.

„Die ersten Lieder, die du liebst und die deine Eltern hassen, sind der Beginn des Soundtracks deines Lebens“, fügte Waters hinzu, der dafür bekannt ist, bei solchen transgressiven, knopfdrückenden Filmen Regie zu führen Rosa Flamingos Und Haarspray. „Und in meinem Fall war es das definitiv Lucille.“

Der Film fängt auch ein, wie Little Richard als Sexsymbol und Popmusik-Idol eine einzigartige Figur war. Auf einer Ebene verkörperte er als sexy, hübscher, geschlechterübergreifender Star, der schwarze und weiße Fans zusammenbrachte, eine Art Regelverstoß und eine Gefahr, die zu dieser Zeit – insbesondere unter weißen Teenagern der Babyboomer-Generation – unbekannt war Rassentrennungsgesetze und Missbilligung von Erwachsenen.

Aber wie der Film feststellt, vermied Little Richard manchmal die Wahrnehmung als sexuelle Bedrohung für weiße Frauen, weil er so hübsch und offen mit seiner Sexualität umging, obwohl er immer noch gelegentlich verhaftet und von den Strafverfolgungsbehörden schikaniert wurde.

Der 1932 in Macon, Georgia, als Richard Penniman geborene Little Richard war schon in jungen Jahren offen schwul und wurde von seinem Vater, der von ihm erwartete, männlicher zu sein, aus dem Haus seiner Familie vertrieben. Er trat in den „Chitlin‘ Circuit“ schwarzzentrierter Clubs im Süden auf und wirkte in den ersten Shows als Drag-Sänger mit. Später lernte er seinen Auftrittsstil und sein Klavierspiel von anderen schwarzen, schwulen Künstlern dieser Zeit, Billy Wright und Esquerita.

Dem Film zufolge ging er, als eine seiner frühen Aufnahmesitzungen nicht gut lief, in eine nahegelegene Bar, um Dampf abzulassen. Dort sprang er auf ein Klavier und spielte ein Lied über Analsex.

Für den Film stellt Keyboarder und Sänger Cory Henry den Moment nach, in dem Little Richard „Tutti Fruitti“ sang, mit dem Originaltext: „Tutti Fruitti/good booty“. Das Lied mit bereinigtem Text wurde Little Richards erster großer Hit.

Hin- und hergerissen zwischen Auftritt und Religion

Der Film befasst sich auch mit Zeiten, in denen er zutiefst religiös wurde, und prangert sein Leben als schwuler Mann und seinen Erfolg im Rock’n’Roll an. Damals schien Little Richard zu glauben, dass seine Auftritte den Teufel ermutigten; Aber seine Baby Boomer-Fans und Musikerkollegen betrachteten sie als Befreiung und Inspiration.

Diese Spannung zeigt sich in mehreren Momenten: Als er in Late Night with David Letterman in einem konservativ aussehenden Anzug und natürlichem Haarschnitt auftritt, um zu verkünden, dass Gott „Mae Adam mit Eva zusammen sein soll, nicht mit Steve.“ Als er wenige Jahre vor seinem Tod im Jahr 2020 in einem Interview auftritt, ohne Make-up und Perücke, mit schütterem Haar und im Rollstuhl, um den Rock ’n‘ Roll anzuprangern.

Er wurde 1983 beim Telethon der Muscular Dystrophy Association beim Gospelsingen gezeigt, wie ein Experte anmerkt: „Wenn ich zu diesem Zeitpunkt seinen leidenschaftlichen Gesang höre, ist es schwer zu sagen, wie viel auf Gott zuläuft und wie viel vor sich selbst davonläuft.“

In der Tat ist dies möglicherweise das tiefgreifendste Paradoxon, das von veröffentlicht wurde Little Richard: Ich bin alles – ein Meisterwerk und eine würdige Hommage, die untersucht, wie ein Künstler, der die queere Kultur nutzte, um Mitmusiker und Publikum zu befreien, immer darum kämpfte, sich selbst zu befreien.