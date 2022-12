„I Admit It“: R. Kellys unveröffentlichtes Album geleakt

R. Kelly verbüßt ​​eine 30-jährige Haftstrafe wegen Missbrauchs mehrerer Frauen und Mädchen. Auf Streamingdiensten wird die Musik des Künstlers schon lange nicht mehr gespielt. Jetzt taucht plötzlich ein bisher unbekanntes Album des Ex-Stars auf Spotify und Apple Music auf.

Auf den Plattformen Spotify und Apple Music ist ein bisher unveröffentlichtes Album des wegen Sexualverbrechen inhaftierten US-Musikers R. Kelly erschienen. Laut US-Medienberichten handelt es sich vermutlich um eine Raubkopie. Gemäß TMZDas Album enthielt 13 Tracks, darunter den 19-minütigen Titeltrack „I Admit It“, den der ehemalige R&B-Star 2018 vor seiner Inhaftierung auf dem Online-Musikdienst SoundCloud veröffentlichte.

Wenige Stunden nach den ersten Berichten von „TMZ“ und „Hollywood Reporter“ verschwand das Album von beiden Plattformen. Ein Vertreter von Sony Music, der die Rechte an Kellys Musik besitzt, sagte dem Magazin Variety, das Album sei inoffiziell veröffentlicht worden – was laut Variety bedeutet, dass es sich um Raubkopien handelt.

Laut Kellys Anwältin Jennifer Bonjean stecken weder der Sänger noch sein Umfeld hinter der Veröffentlichung. Vielmehr sei ihr Mandant „seines geistigen Eigentums beraubt“ worden. Spotify reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

30 Jahre Haft wegen schwerer Sexualverbrechen

Der Musiker, der mit dem Hit „I Believe I Can Fly“ zum Star wurde, war im vergangenen Juni von einem Gericht in Brooklyn wegen schwerer Sexualverbrechen zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Bei einem weiteren Prozess in Chicago im September wurde der 55-Jährige der Kinderpornografie für schuldig befunden, dem 55-Jährigen droht eine weitere lange Haftstrafe.

Die ersten Vorwürfe gegen den 1967 als Robert Sylvester Kelly in Chicago geborenen Musiker wurden vor rund 25 Jahren erhoben. Doch der Musikkoloss schien auf seinem Pop-Thron unangreifbar und blieb lange auf freiem Fuß.

Mit mehr als 50 Millionen verkauften Alben, mehreren Grammys und anderen Auszeichnungen war er einer der erfolgreichsten Musiker des späten 20. Jahrhunderts. Doch spätestens als die aufsehenerregende Dokumentation „Surviving R. Kelly“ 2019 die Vorwürfe zusammenfasste, wurde die Sängerin immer einsamer. Stars distanzierten sich von ihm, ebenso Radiosender, Streaming-Dienste und dann auch sein Musiklabel RCA, das zu Sony Music gehört.