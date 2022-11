Hyundais Ioniq 6 EV gibt sein US-Debüt auf der LA Auto Show

Mit E-GMP ist der Ioniq 6 eines der wenigen Fahrzeuge in den USA mit einem schnellen 800-Volt-Ladesystem und gesellt sich zu noch schickeren Fahrzeugen wie dem Porsche Taycan. Hyundai rechnet damit, dass der Akku an 350kW-fähigen Ladesäulen in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Um bei kälterem Wetter die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss der Akku warm sein, damit der Ioniq 6 den Akku vorheizen kann, wenn die Navigation auf eine Ladestation gerichtet ist.

Hyundai hat einen Vertrag mit Electrify America, einem der größeren Ladenetzwerke in den USA, um zwei Jahre lang unbegrenzte 30-minütige Ladevorgänge anzubieten. Es ist das gleiche Angebot, das neuen Besitzern von Ioniq 5 und Kona EV ausgehändigt wird, und ist im Vergleich zu Angeboten anderer Hersteller ziemlich konkurrenzfähig, wie z. Natürlich ist kostenloses Schnellladen nur dann wirklich sinnvoll, wenn du regelmäßig unterwegs bist. Für die meisten Fahrer ist das Aufladen auf Level 2 (AC) zu Hause der Schlüssel, und der Ioniq 6 verfügt über ein 10,9-kW-Onboard-Ladegerät, das laut Hyundai für eine vollständige Aufladung in etwa 7 Stunden und 10 Minuten geeignet ist.

Ein weiterer Faktor, der dem Ioniq 6 hilft, die Distanz zu überwinden, ist seine hervorragende Aerodynamik, die mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,22 berechnet wird. Sie erinnern sich vielleicht, dass die ursprüngliche Berechnung mit 0,21 etwas niedriger war, aber das liegt daran, dass sie auf einem Ioniq 6 mit den digitalen Seitenspiegeln berechnet wurde, die in den USA noch nicht zugelassen sind. Autos, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, haben schlanke Kameragehäuse anstelle herkömmlicher Seitenspiegel und senden einen Feed dessen, was Sie normalerweise aus dem Fenster sehen würden, auf LCD-Displays an den Enden Ihres Armaturenbretts.

Oben: Ioniq 6 mit traditionellen Spiegeln. Unten: Nicht US-freundliche digitale Außenspiegel mit Kameras außen und Displays innen. Bilder: Hyundai

Was Sie in den USA bekommen können, ist ein Ioniq 6 mit einer großen 77,4-kWh-Batterie in den Geschmacksrichtungen AWD oder RWD. Der AWD ist ein Doppelmotor mit einem 74-kW-Front- und 165-kW-Heckmotor, der Ihnen 320 PS und eine Beschleunigung von 0 auf 60 mph in weniger als fünf Sekunden bietet. Die RWD-Option bietet 225 PS auf einem einzigen 168-kW-Motor, bietet Ihnen aber die längste beworbene Reichweite. Der AWD hat eine etwas geringere geschätzte Reichweite von 310 Meilen.