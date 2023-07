Ein Tesla Model Y ist am 31. Mai 2023 auf einem Tesla-Autoparkplatz in Austin, Texas, zu sehen. Teslas Model Y ist im ersten Quartal 2023 zum meistverkauften Auto der Welt geworden. Brandon Bell | Getty Images

DETROIT – Die alten Automobilhersteller versprechen weiterhin große Steigerungen bei Produktion und Verkauf von batterieelektrischen Fahrzeugen, aber ihre bisherigen Bemühungen haben wenig dazu beigetragen, den vielbeachteten, aufstrebenden Markt zu verändern. Trotz deutlicher Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr Branchenführer Tesla bleibt der Top-Verkäufer von Elektrofahrzeugen und hat seinen Vorsprung gegenüber den alten Autoherstellern ausgebaut. Es liegt rund 300.000 Einheiten vor seinen engsten Konkurrenten Hyundai-Motor Und General Motors laut Motor Intelligence in der ersten Hälfte dieses Jahres. Im Vergleich dazu betrug die Lücke im ersten Halbjahr 2022 rund 225.000. Das Autodatenunternehmen berichtet, dass Tesla, das die Verkäufe nicht nach Regionen veröffentlicht, im ersten Halbjahr schätzungsweise 336.892 Fahrzeuge an Einzelhandels- und Flottenkäufer in den USA verkauft hat, was einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unterdessen steigerte Hyundai – einschließlich der Marke Kia, die derselben Muttergesellschaft gehört – seinen Elektroabsatz in diesem Zeitraum um rund 11 % auf 38.457 Einheiten. GM, das im zweiten Quartal den zweiten Platz bei den Elektroauto-Verkäufen belegte, hat die Verkäufe von Elektroautos und -Lkw bis Juni im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierfacht und erreichte 36.322 Einheiten. Und Volkswagen hat den Verkauf von Elektrofahrzeugen bis Juni auf 26.538 verkaufte Einheiten mehr als verdoppelt.

Ford Motor, Laut Motor Intelligence belegte das Unternehmen, das letztes Jahr hinter Tesla den zweiten Platz beim Verkauf von Elektrofahrzeugen belegte, mit einem Verkauf von 25.709 Fahrzeugen bis Juni die ersten fünf Plätze. Die Elektrofahrzeugverkäufe von Ford stiegen im Vergleich zum Vorjahr nur um 12 %, da der Autohersteller Stillstandzeiten in Anspruch nahm, um einige Werke umzurüsten, beispielsweise ein mexikanisches Werk, das seinen elektrischen Crossover Mustang Mach-E produziert. „Unsere Verkäufe von Elektrofahrzeugen wachsen weiter. Der verbesserte Bestandsfluss beim Mustang Mach-E zeigte sich am Ende des zweiten Quartals nach der Umrüstung unseres Werks Anfang des Jahres, was dazu beitrug, dass die Verkäufe des Mustang Mach-E im Juni um 110 % stiegen“, sagt Andrew Frick, Ford-Vizepräsident für Vertrieb, Vertrieb und Lkw, sagte am Donnerstag in einer Verkaufsmitteilung.

Tesla-Verkäufe

Teslas Umsatzwachstum von 30 % im Jahresvergleich im ersten Halbjahr wurde durch die Inbetriebnahme und den Hochlauf der Produktion in einem neuen Werk in Texas vorangetrieben. Dies reichte jedoch nicht aus, um mit dem Gesamtwachstum des Elektrofahrzeugmarkts Schritt zu halten. Laut den Daten von Motor Intelligence ist Teslas Marktanteil an den US-Elektrofahrzeugverkäufen im Vergleich zum Vorjahr um fast 10 Prozentpunkte gesunken und macht 60 % der im Inland verkauften Elektrofahrzeuge aus. Der Rückgang des Marktanteils von Tesla ist darauf zurückzuführen, dass mehr Wettbewerber in das Feld eintreten, was zu einem Gesamtmarktwachstum führt. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA stiegen bis Juni im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um etwa 50 %. Sowohl alte Automobilhersteller als auch neuere Unternehmen wie z Rivian Automotive haben versucht, die Produktion von vollelektrischen Fahrzeugen zu steigern, aber viele ihrer Produktionsmengen bleiben gering. Abgesehen von den Top-Slots haben laut Motor Intelligence nur fünf weitere einen US-Marktanteil zwischen 1 % und 4 %. Viele andere liegen unter 1 %. Die weltweiten Auslieferungen von Tesla beliefen sich im ersten Halbjahr des Jahres auf mehr als 889.000 Elektrofahrzeuge, darunter 466.140 Fahrzeuge im zweiten Quartal. Es wird erwartet, dass die Produktion weiter wächst, da Tesla im Jahr 2023 die Produktion von mindestens 1,8 Millionen Elektrofahrzeugen anstrebt. CEO Elon Musk hat den Aktionären mitgeteilt, dass das Werk in Texas das Autowerk mit der höchsten Produktionsmenge in den USA sein dürfte, sobald es vollständig hochgefahren ist. Letztes Jahr sagte Musk, das texanische Werk wolle bis Ende 2023 jährlich eine halbe Million Fahrzeuge produzieren.

Hyundai steigt, GM enttäuscht

Der zweite Platz von Hyundai ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass seine Fahrzeuge keinen Anspruch auf bundesstaatliche Steueranreize für Elektrofahrzeuge in Höhe von bis zu 7.500 US-Dollar haben, es sei denn, sie werden geleast. Diese komplexen Anreize sollen Elektrofahrzeugen zugute kommen, die in Nordamerika hergestellt werden. Elektrofahrzeuge von Hyundai werden derzeit aus Übersee importiert. Der in Südkorea ansässige Autohersteller hat sich die Leasinglücke im Rahmen des Inflation Reduction Act der Biden-Regierung zunutze gemacht. Laut Randy Parker, CEO von Hyundai Motor America, hat die Marke Hyundai den Leasinganteil ihrer Elektrofahrzeuge zu Beginn dieses Jahres von etwa 2 % auf nun mehr als 30 % erhöht. „Es sind keine ausgeglichenen Wettbewerbsbedingungen und wir sind sicherlich nicht glücklich darüber. Aber das sind die Karten, die ausgeteilt wurden, und wir versuchen, diese Karten so gut wie möglich auszuspielen“, sagte Parker am Mittwoch während einer Pressekonferenz Anruf mit Reportern.

Hyundai Ioniq 5 wird auf der New York Auto Show am 13. April 2022 ausgestellt. Scott Mlyn | CNBC

Die Elektroauto-Verkäufe von GM waren bisher enttäuschend, insbesondere wenn es um neue Modelle mit der „Ultium“-Batterietechnologie des Autoherstellers geht. Der Autohersteller wurde dafür kritisiert, dass er die Produktion seiner neuesten Elektrofahrzeuge wie GMC Hummer und Cadillac Lyriq nicht schnell genug hochgefahren hat. Die überwiegende Mehrheit der Elektroauto-Verkäufe von GM entfielen in den ersten sechs Monaten des Jahres auf die auslaufenden Chevrolet Bolt-Modelle, die später in diesem Jahr eingestellt werden. Mary Barra, CEO von GM, bekräftigte letzte Woche beim Aspen Ideas Festival, dass die Produktion neuer Elektrofahrzeuge des Unternehmens eingeschränkt sei, da die inländische Produktion seiner Batterien länger als erwartet dauert. Barra sagte, GM plane, Tesla bis Mitte des Jahrzehnts bei den Verkäufen zu überholen, da der Autohersteller später in diesem Jahr weitere Mainstream-Elektrofahrzeuge wie den Chevrolet Silverado, Blazer und Equinox auf den Markt bringen werde. Außerdem bringt das Unternehmen im Jahr 2023 einen neuen elektrischen Lieferwagen und einen maßgeschneiderten Cadillac-Elektrofahrzeug namens Celestiq im Wert von über 300.000 US-Dollar auf den Markt. Der Autohersteller aus Detroit hat angekündigt, in diesem Jahr 150.000 Elektrofahrzeuge für den US-Markt zu produzieren. – CNBCs Phil LeBeau Und Lora Kolodny hat zu diesem Bericht beigetragen. Offenlegung: Die NBCUniversal News Group, zu der CNBC gehört, ist der Medienpartner des Aspen Ideas Festival.