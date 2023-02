Hyundai startet EV-Abonnements für diejenigen, die nur manchmal ein Auto brauchen

CNN

Für diejenigen, die sich wirklich nicht langfristig binden möchten, aber das Leben mit einem Elektrofahrzeug ausprobieren möchten, startet Hyundai einen Auto-Abonnement-Service. Das neue Evolve+-Programm von Hyundai ist für die „EV-Neugierigen“ konzipiert oder für diejenigen, die nur vorübergehend ein Auto brauchen, wie „Snowbirds“, die nur für ein paar Monate in die Südstaaten ziehen.

Kunden können einen Hyundai Ioniq 5 EV für 899 US-Dollar pro Monat über eine Smartphone-App oder einen Kona Electric für 699 US-Dollar reservieren, ein Preis, der Versicherung, Wartung und 1.000 Meilen Fahrt beinhaltet. Es unterscheidet sich vom Leasing, da neben der Tatsache, dass Leasingverträge normalerweise keine Versicherung oder Wartung in der monatlichen Gebühr enthalten, Hyundais Abonnementplan unbefristet ist. Fahrer können die monatlichen Zahlungen stoppen und das Fahrzeug jederzeit zurückgeben.

Auto Abos sind keine neue Idee. General Motors experimentierte bereits 2017 mit einem solchen Abonnementdienst. Mit „Book by Cadillac“ Die Leute konnten Cadillac-Fahrzeuge abonnieren und sogar zwischen, sagen wir, einer Cadillac-Limousine und einem SUV wechseln, wann immer sie wollten, für 1.500 Dollar im Monat. Wie beim Evolve+ von Hyundai waren im monatlichen Preis von Cadillac auch Versicherung und Wartung enthalten. Das Experiment dauerte jedoch weniger als zwei Jahre, bevor GM es einstellte.

Andere Unternehmen haben die Idee jedoch übernommen. Volvo bietet sein Programm „Care by Volvo“ in allen US-Bundesstaaten mit Ausnahme einiger weniger an. Benutzer können Fahrzeuge nach fünf Monaten kündigen oder wechseln, wobei die Preise bei etwa 900 US-Dollar pro Monat beginnen.

Porsche hat auch ein Autoabonnementprogramm, das laut der Website von Porsche in 14 Städten verfügbar ist. Die Teilnehmer können entweder ein einzelnes Porsche-Modell für eine monatliche Gebühr zwischen 1.700 und 3.200 US-Dollar wählen oder für 3.600 US-Dollar pro Monat auf eine Flotte verschiedener Porsche-Modelle zugreifen. Free2Move, eine Tochtergesellschaft von Stellantis, dem Unternehmen, dem die Marken Dodge, Jeep und Fiat gehören, hat auch einen Autoabonnementdienst, der derzeit in sieben Städten Zugang zu Jeep- und (überraschenderweise) Tesla-Modellen bietet.

Es gibt auch unabhängige Autoabonnementdienste, die von Startups wie Finn betrieben werden, und Autovermietungen wie Sixt, die Zugang zu einer Vielzahl von Fahrzeugen verschiedener Marken bieten.

Das Programm von Hyundai ist insofern einzigartig, als es nur Elektrofahrzeuge umfasst. Eines der Ziele, so Hyundai, ist es, als eine Art Test für diejenigen zu fungieren, die neugierig auf Elektrofahrzeuge sein könnten. Das Hyundai Evolve+-Programm beinhaltet jedoch keine Unterstützung für das Aufladen, wie z. B. Hilfe bei der Installation eines Heimladegeräts oder den Zugang zu öffentlichen Ladegeräten. In der Regel laden Besitzer eines Elektrofahrzeugs dieses zu Hause auf.

„Wir suchen derzeit nach Möglichkeiten, das Aufladen in das Abonnement aufzunehmen“, sagte Hyundai-Sprecher Miles Johnson in einer E-Mail.

Hyundais Evolve+ ist über acht Händlerstandorte in sechs Bundesstaaten erhältlich.

Cox Automotive, das Unternehmen, dem Kelley Blue Book und Autotrader gehören, bot früher auch Autoabonnementdienste an. Das hörte auf, als „makroökonomische Faktoren“, einschließlich Produktionsproblemen, die die Fahrzeugbestände reduzierten, es schwierig machten, sagte Sprecher Mark Schirmer.

„Als Alternative zum traditionellen Fahrzeugbesitz bietet das Abonnement einigen Verbrauchern möglicherweise mehr Einfachheit, Vielfalt und Flexibilität bei der Wahl ihres Transportmittels“, sagte er. „Es könnte auch eine Möglichkeit sein, die Einführung von Elektrofahrzeugen voranzutreiben, indem es EV-Beabsichtigten eine Plattform bietet, um Elektrofahrzeuge ohne langfristige Verpflichtung zu testen.“