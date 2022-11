Hyundai möchte Ihnen dabei helfen, Solarenergie und Batterien in Ihr Zuhause einzubauen

Eine nachhaltige Zukunft erfordert einen mehrgleisigen Ansatz. Es geht nicht nur darum, ein Benzinauto durch ein Elektroauto zu ersetzen oder sich zurückzulehnen und zu hoffen, dass Ihr lokaler Energieversorger so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigt.

Für diejenigen, die über die nötigen Mittel verfügen, können Sonnenkollektoren in Verbindung mit einer Haushaltsbatterie ihrem Leben eine zusätzliche Ebene des Umweltbewusstseins und der Energiestabilität hinzufügen. Das Navigieren durch die unzähligen Optionen für Solarmodule und Heimbatterien ist jedoch ein entmutigender Prozess, der mit Verwirrung behaftet ist, da immer mehr Akteure auf den Markt kommen und es keine Bewertungen für jedes System gibt.

„Ein großes Stück war die Markteinführungszeit“, sagte Ian Tupper, Senior Group Manager of Strategic Environmental Partnerships bei Hyundai Der Rand. „Wir wissen, dass es einen Bedarf für diesen Markt gibt und dass es Unternehmen gibt, die bereits großartige Produkte anbieten.“

Tupper verwies auf Hyundais aktuelle Partnerschaft mit Electrify America, einer Tochtergesellschaft von Volkswagen, als Beweis dafür, wie gut das Unternehmen mit anderen in diesem Bereich zusammenarbeitet. Derzeit wird neuen Besitzern von Hyundai-Elektrofahrzeugen ein begrenztes kostenloses Aufladen an Electrify America-Stationen angeboten.

Das System bringt potenzielle Kunden mit einem Concierge zusammen, der sie durch das System führt und sicherstellt, dass alle Anreize angewendet werden. Zusätzlich zu den Hardwarepartnern sendet der Berater dem potenziellen Kunden drei Angebote von lokalen Elektrikern für die Installation. Dieses Maß an Handhaltung ist Hyundais Art zu hoffen, dass es sich durch einen robusten Kundensupport von anderen abheben kann.

„Bei dieser ganzen Sache geht es um Barrierefreiheit. Wenn wir es nicht von Anfang an super einfach machen können, werden die Kunden schwanken“, sagte Tupper.

In einigen Gebieten können einkommensabhängige Anreize zu Bundesrabatten hinzugefügt werden, wodurch das Hinzufügen von Solarmodulen zu einem Haus für diejenigen, die an erneuerbaren Energien interessiert sind, sich aber den Preis nicht leisten können, günstiger wird. Hyundai hofft, dass die Bereitstellung einer zentralen Anlaufstelle für alle, die sich für Solarmodule und Elektrofahrzeuge interessieren, zur Demokratisierung der Technologie beitragen wird.

Das sollte nicht überraschen. Laut der US Energy Information Administration stiegen die Installationen von Solarmodulen zu Hause im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 23 Prozent, basierend auf der Anzahl der landesweit installierten Gigawatt. Auch 2022 wird es voraussichtlich wieder zu einer Zunahme der Installationen kommen, unter anderem durch die Erhöhung der Steuervergütung von 26 Prozent auf 30 Prozent aufgrund des Inflationsbekämpfungsgesetzes.

Doch noch vor dem erhöhten Bundesrabatt ergab eine Umfrage des Pew Research Center, dass 39 Prozent der Hausbesitzer in den letzten 12 Monaten die Installation von Solarmodulen in ihren Häusern in Betracht gezogen haben.