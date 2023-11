Hypothekenzinsen sinken um den größten Betrag seit einem Jahr

Häuser in Hercules, Kalifornien, USA, am Mittwoch, 16. August 2023.



Die Hypothekenzinsen fielen diese Woche so stark wie seit November letzten Jahres nicht mehr. Es ist die zweite Woche in Folge, in der die Zinsen gesunken sind, nachdem sie sieben Wochen in Folge gestiegen waren.

Die 30-jährige Festhypothek fiel in der Woche bis zum 9. November auf durchschnittlich 7,50 %, verglichen mit 7,76 % in der Woche zuvor, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten von Freddie Mac hervorgeht.

Vor einem Jahr erreichte der durchschnittliche 30-jährige Festzinssatz 7,08 %, seinen höchsten Stand im Jahr 2022. In der darauffolgenden Woche sanken die Zinssätze um 47 Basispunkte. Diese Woche war ein Rückgang um 26 Basispunkte gegenüber der Vorwoche zu verzeichnen.

„Da die Renditen der Staatsanleihen sinken, ist die 30-jährige Festhypothek um ein Viertel Prozent gesunken, der stärkste einwöchige Rückgang seit letztem November“, sagte Sam Khater, Chefökonom von Freddie Mac.

„Eingehende Daten zeigen, dass die Verschuldung der privaten Haushalte weiter steigt, vor allem aufgrund von Hypotheken-, Kreditkarten- und Studiendarlehenssalden“, sagte er. „Viele Verbraucher fühlen sich durch die hohen Lebenshaltungskosten belastet. Wenn die Hypothekenzinsen also nicht deutlich sinken, wird der Immobilienmarkt stagnieren.“

Der durchschnittliche Hypothekenzins basiert auf Hypothekenanträgen, die Freddie Mac von Tausenden von Kreditgebern im ganzen Land erhält. In die Umfrage werden nur Kreditnehmer einbezogen, die eine Anzahlung von 20 % leisten und über eine hervorragende Bonität verfügen. Der Preis eines aktuellen Käufers kann unterschiedlich sein.

Da die Hypothekenzinsen letzte Woche sanken, stiegen nach Angaben der Mortgage Bankers Association alle Kreditanträge im Vergleich zur Woche zuvor um 2,5 %. Die Anzahl der Hypothekenanträge für den Kauf eines Eigenheims stieg um 3 %.

„Die Anträge für Kauf- und Refinanzierungskredite stiegen im Laufe der Woche, blieben aber auf niedrigem Niveau“, sagte Joel Kan, Vizepräsident und stellvertretender Chefökonom des MBA. „Der Kaufindex liegt immer noch mehr als 20 % hinter dem Tempo des letzten Jahres zurück, da viele Hauskäufer abwarten, bis mehr zum Verkauf stehende Bestände verfügbar sind.“

Die Entscheidung der Federal Reserve auf der geldpolitischen Sitzung letzte Woche, die Zinssätze auf ihrem derzeitigen Niveau zu belassen, war eine gute Nachricht für Hauskäufer, die mit extrem hohen Hypothekenzinsen zu kämpfen haben, aber die Option einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed steht immer noch auf dem Tisch.

„Es sind weitere Wirtschaftsindikatoren erforderlich, um festzustellen, ob die aktuelle Politik ‚restriktiv genug‘ ist, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel (der Fed) zu bringen“, sagte Jiayi Xu, Ökonom bei Realtor.com.

Während die Fed die Zinssätze, die Kreditnehmer für Hypotheken zahlen, nicht direkt festlegt, beeinflusst sie diese durch ihre Maßnahmen. Hypothekenzinsen folgen in der Regel der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, deren Entwicklung auf einer Kombination aus Erwartungen über die Maßnahmen der Fed, dem, was die Fed letztendlich tun wird, und den Reaktionen der Anleger basiert. Wenn die Renditen von Staatsanleihen steigen, steigen auch die Hypothekenzinsen. Wenn sie sinken, folgen tendenziell die Hypothekenzinsen.

Unterdessen sagte Xu, dass der Arbeitsmarktbericht vom Oktober, der ein moderates Beschäftigungswachstum und einen geringeren Lohndruck offenbarte, das Vertrauen der politischen Entscheidungsträger stärken könnte, dass sich die Wirtschaft weiter entspannen werde, ohne dass in den kommenden Monaten weitere Zinserhöhungen der Fed erforderlich seien. Die letzte Zinssitzung der Fed des Jahres ist für den 12. und 13. Dezember geplant.

„Da die Möglichkeit einer Zinserhöhung weiterhin besteht, werden Anleger bei ihrer Positionierung wahrscheinlich Vorsicht walten lassen und die Erwartung, dass die (Hypotheken-)Zinsen stabil bis leicht höher bleiben, bleibt bestehen“, sagte Xu.

Laut Realtor.com lag der Durchschnittspreis für ein Haus im Oktober zwar etwa auf dem Niveau des Vorjahres, doch Hypothekenzinsen, die seit Mitte August bei über 7 % lagen, führten zu einem erheblichen Anstieg der Finanzierungskosten für einen typischen Hauskauf .

Die monatlichen Kosten für den Kauf eines Hauses sind um über 166 US-Dollar gestiegen. Das ist ein Anstieg von 7,4 % im Vergleich zum Vorjahr und ein neuer Rekord beim jährlichen Anstieg der Kosten für den Kauf eines Eigenheims, wie Realtor.com herausgefunden hat.

