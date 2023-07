Wie Daten zeigen, sind die Kreditkosten derzeit auf dem höchsten Stand seit August 2008 während der globalen Finanzkrise

Ein wichtiger Hypothekenzins im Vereinigten Königreich stieg diese Woche auf den höchsten Stand seit fünfzehn Jahren und übertraf damit den Zinssatz, der nach einem September erreicht wurde „Minibudget“ Krise, wie aus Zahlen des Datenanbieters Moneyfacts hervorgeht.

Der durchschnittliche Zinssatz für zweijährige Festhypotheken stieg am Dienstag sprunghaft auf 6,66 % und übertraf damit knapp den im vergangenen Oktober erreichten Wert von 6,65 %. Die Hypothekenkosten in Großbritannien sind jetzt auf dem höchsten Stand seit August 2008 während der Finanzkrise, als die Zinssätze bei 6,94 % lagen.

Der britische Immobilienmarkt hat sich verlangsamt, da die steigenden Hypothekenzinsen, angetrieben durch eine Reihe von Zinserhöhungen der Bank of England zur Eindämmung der Inflation, zu einem Nachfragerückgang geführt haben.

Besorgnis darüber, dass das Verbraucherpreiswachstum, das im Mai bei 8,7 % lag, stärker als erwartet ausfiel, hat zu einem deutlichen Anstieg der Finanzierungskosten geführt, wobei die Zinssätze für Festhypotheken in den letzten Wochen gestiegen sind.

Zusätzlich zu den Belastungen auf dem angeschlagenen Immobilienmarkt des Landes schürt der Zinsanstieg Ängste vor einer Katastrophe bei finanzschwachen Hausbesitzern.

„Zweifellos spüren Haushalte und Kunden nicht nur die Auswirkungen der steigenden Hypothekenzinsen, sondern auch der allgemeinen Krise der Lebenshaltungskosten.“ Andrew Asaam, Homes Director bei Lloyds Banking Group, wurde von Reuters mit den Worten zitiert.

Die jüngste Zinserhöhung der BoE um 0,5 Prozentpunkte auf 5 % würde laut einer Studie des National Institute of Economic and Economics dazu führen, dass 1,2 Millionen britische Haushalte, was landesweit 4 % entspricht, aufgrund höherer Hypothekenrückzahlungen bis zum Jahresende keine Ersparnisse mehr haben Die Sozialforschung zeigte.

„Wir vermuten, dass höhere Hypothekenzinsen zu einer schwächeren Wirtschaftstätigkeit Anfang 2024 beitragen werden, und wir schließen eine technische Rezession in der ersten Hälfte des nächsten Jahres nicht aus.“ sagte Matthew Ryan, Leiter Marktstrategie beim globalen Finanzdienstleistungsunternehmen Ebury.

Er fügte hinzu, dass die Finanzmärkte einen Höchststand der britischen Zinssätze von etwa 6,35 % im ersten Quartal 2024 einpreisten.

