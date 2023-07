Die Zinsen verschiedener wichtiger Hypotheken sind in den letzten sieben Tagen gestiegen. Sowohl die durchschnittlichen Zinssätze für 15-jährige Festhypotheken als auch für 30-jährige Festhypotheken stiegen. Gleichzeitig blieben die durchschnittlichen Zinssätze für 5/1-Hypotheken mit variablem Zinssatz unverändert.

Nachdem die Federal Reserve seit März 2022 zehnmal die Zinsen angehoben hatte, trat sie auf ihrer Juni-Sitzung auf die Bremse. Der Leitzins der Zentralbank wird vorerst in einer Spanne von 5,00 % bis 5,25 % bleiben, obwohl die Fed die Möglichkeit weiterer Erhöhungen nicht ausgeschlossen hat, wenn sich die Inflation nicht weiter abschwächt.

Solange die Inflation weiter nach unten tendiert, könnten Experten sagen, dass eine Pause bei den Zinserhöhungen der Fed für etwas Stabilität auf dem heutigen, volatilen Hypothekenzinsmarkt sorgen könnte.

Aktuelle Hypothekenzinsen für Juli 2023

Ende 2022 erreichten Hypotheken ein 20-Jahres-Hoch, doch nun ändert sich das makroökonomische Umfeld erneut. Im Januar sanken die Zinsen deutlich, bevor sie im Februar wieder anstiegen. Abgesehen von einem kurzen Anstieg gegen Ende Mai schwanken die Zinssätze weiterhin im Bereich von 6 % bis 7 %.

Auch wenn die Fed eine Zinserhöhungspause eingelegt hat, werden die Hypothekenzinsen weiterhin täglich schwanken. Das liegt daran, dass die Hypothekenzinsen nicht in der gleichen Weise an den Federal Funds Rate gebunden sind wie andere Produkte, etwa Home-Equity-Darlehen und Home-Equity-Kreditlinien (HELOCs). Hypothekenzinsen reagieren auf eine Vielzahl wirtschaftlicher Faktoren, darunter Inflation, Beschäftigung und die allgemeinen Wirtschaftsaussichten.

„Die Hypothekenzinsen werden von Woche zu Woche weiter schwanken, aber letztendlich denke ich, dass die Zinsen in der Spanne von 6 bis 7 % bleiben werden, die wir jetzt sehen“, sagte Jacob Channel, leitender Ökonom beim Kreditmarktplatz LendingTree. „Ich gehe nicht davon aus, dass sie nach diesem Treffen einen Anstieg oder auch nur einen anhaltenden Anstieg verzeichnen“, sagte Channel.

Insgesamt bleibt die Inflation hoch, ist aber seit ihrem Höchststand im Juni 2022 jeden Monat langsam, aber stetig gesunken.

Nachdem die Fed die Zinsen im Jahr 2022 dramatisch angehoben hatte, entschied sie sich in ihren ersten drei Sitzungen im Jahr 2023 für kleinere Erhöhungen um 25 Basispunkte. Die Entscheidung, die Zinsen am 14. Juni stabil zu halten, deutet darauf hin, dass sich die Inflation abkühlt und weitere Zinserhöhungen möglicherweise nicht mehr notwendig sind um die Inflation auf das 2 %-Ziel der Fed zu senken. Es ist unwahrscheinlich, dass die Zentralbank die Zinsen in absehbarer Zeit senken wird, aber positive Signale der Fed und eine Abkühlung der Inflation könnten den Aufwärtsdruck auf die Hypothekenzinsen etwas abschwächen.

„Die Zinsen erreichen einen Punkt, an dem sie stabil bleiben. Es ist also eher eine Frage, wie lange es dauern wird, bis die Zinsen wieder sinken und wann die Inflation wieder an einen Punkt zurückkehrt, an dem Ihr Dollar jeden Monat ein bisschen mehr kauft.“ „, sagte Kevin Williams, Gründer von Full Life Financial Planning.

Allerdings liegen die Hypothekenzinsen immer noch deutlich über dem Niveau von vor einem Jahr. Weniger Käufer sind bereit, in den Immobilienmarkt einzusteigen, was die Nachfrage sinken lässt und in einigen Regionen zu einem Rückgang der Immobilienpreise führt, aber das ist nur ein Teil der Gleichung für die Erschwinglichkeit von Immobilien.

„In der Vergangenheit waren die Zinssätze viel höher, und die Menschen kauften und finanzierten Häuser zu diesen Zinssätzen. Aber es war für die Menschen schwierig, auf einen so schnellen Anstieg in nur kurzer Zeit zu reagieren“, sagte Daniel Oney, Forschungsdirektor bei das Texas Real Estate Research Center an der Texas A&M University. „Jeder hatte ein Ziel dafür, wie viel er sparen musste, um in den Immobilienmarkt einzusteigen, aber als die Zinssätze stiegen, änderten sich auch diese Zielvorgaben“, fügte er hinzu.

Was bedeutet das für Hauskäufer in diesem Jahr? Die Hypothekenzinsen dürften im Jahr 2023 leicht sinken, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie wieder auf die Tiefststände von 2020 und 2021 zurückkehren. Die Zinsvolatilität könnte jedoch noch einige Zeit anhalten. „Erwarten Sie, dass die Hypothekenzinsen in der ersten Jahreshälfte schwanken, zumindest bis es einen Konsens darüber gibt, wann die Fed die Zinserhöhung abschließen wird“, sagte Greg McBride, CFA und Cheffinanzanalyst bei Bankrate. McBride geht davon aus, dass die Zinsen im Laufe des Jahres kontinuierlicher sinken werden. „Die Zinssätze für 30-jährige Festhypotheken werden zum Jahresende bei etwa 5,25 % liegen“, fügte er hinzu.

Anstatt sich über die marktüblichen Hypothekenzinsen Sorgen zu machen, sollten sich Hauskäufer auf das konzentrieren, was sie kontrollieren können: den bestmöglichen Zinssatz für ihre Situation zu erhalten.

„Das Wichtigste ist, dass sie das richtige Zuhause finden. Das Zweitwichtigste ist natürlich, den effizientesten Weg zu finden, es zu finanzieren“, sagte Melissa Cohn, regionale Vizepräsidentin von William Raveis Mortgage.

Ergreifen Sie Maßnahmen zur Verbesserung Ihrer Kreditwürdigkeit und sparen Sie für eine Anzahlung, um Ihre Chancen auf den niedrigsten verfügbaren Zinssatz zu erhöhen. Vergleichen Sie außerdem unbedingt die Zinssätze und Gebühren mehrerer Kreditgeber, um das beste Angebot zu erhalten. Ein Blick auf den effektiven Jahreszins (APR) zeigt Ihnen die Gesamtkosten der Kreditaufnahme und hilft Ihnen, Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen.

30-jährige Festhypotheken

Der durchschnittliche 30-jährige Festhypothekenzins beträgt 7,15 %, was einer Steigerung von 9 Basispunkten gegenüber vor einer Woche entspricht. (Ein Basispunkt entspricht 0,01 %.) Die am häufigsten genutzte Kreditlaufzeit ist eine 30-jährige Festhypothek. Eine 30-jährige Festhypothek hat in der Regel eine geringere monatliche Rate als eine 15-jährige Hypothek – aber normalerweise einen höheren Zinssatz. Obwohl Sie mit der Zeit mehr Zinsen zahlen werden – Sie tilgen Ihren Kredit über einen längeren Zeitraum –, kann eine 30-jährige Festhypothek eine gute Option sein, wenn Sie eine niedrigere monatliche Rate anstreben.

15-jährige Festhypotheken

Der durchschnittliche Zinssatz für eine 15-jährige Festhypothek liegt bei 6,49 %, was einem Anstieg von 3 Basispunkten im Vergleich zu vor einer Woche entspricht. Im Vergleich zu einer 30-jährigen Festhypothek ist bei einer 15-jährigen Festhypothek bei gleichem Darlehenswert und gleichem Zinssatz eine höhere monatliche Rate zu zahlen. Wenn Sie sich jedoch die monatlichen Raten leisten können, bietet ein Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren mehrere Vorteile. Dazu gehört in der Regel, dass Sie einen niedrigeren Zinssatz erhalten, Ihre Hypothek schneller abbezahlen und auf lange Sicht weniger Gesamtzinsen zahlen müssen.

5/1-Hypotheken mit variablem Zinssatz

Eine 5/1-Hypothek mit variablem Zinssatz hat einen durchschnittlichen Zinssatz von 6,08 %, der gleiche Zinssatz wie zum gleichen Zeitpunkt letzte Woche. In den ersten fünf Jahren erhalten Sie bei einer 5/1-Hypothek mit variablem Zinssatz in der Regel einen niedrigeren Zinssatz als bei einer 30-jährigen Festhypothek. Da sich der Zinssatz jedoch an den Marktzins anpasst, könnte es sein, dass Sie nach Ablauf dieser Zeit mehr zahlen, wie in den Bedingungen Ihres Darlehens beschrieben. Aus diesem Grund könnte ein ARM eine gute Option sein, wenn Sie planen, Ihr Haus zu verkaufen oder zu refinanzieren, bevor sich der Zinssatz ändert. Andernfalls können Marktveränderungen Ihren Zinssatz erheblich erhöhen.

Entwicklung der Hypothekenzinsen

Die Hypothekenzinsen waren während des größten Teils der Jahre 2020 und 2021 historisch niedrig, stiegen aber im Laufe des Jahres 2022 kontinuierlich an. Jetzt sind die Hypothekenzinsen etwa doppelt so hoch wie vor einem Jahr, was auf die anhaltend hohe Inflation zurückzuführen ist. Diese hohe Inflation veranlasste die Fed, ihren Leitzins im Jahr 2022 sieben Mal anzuheben. Durch die Erhöhung der Zinssätze macht es die Fed teurer, sich Geld zu leihen, und macht es attraktiver, Geld in Ersparnissen zu halten, wodurch die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen gedämpft wird.

Die Hypothekenzinsen ändern sich nicht im Gleichschritt mit den Maßnahmen der Fed, wie es beispielsweise bei den Zinssätzen für eine Eigenheimkreditlinie der Fall ist. Aber sie reagieren auf die Inflation. Infolgedessen werden sich abkühlende Inflationsdaten und positive Signale der Fed stärker auf die Entwicklung der Hypothekenzinsen auswirken als die jüngste Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Wir nutzen die von Bankrate erfassten Daten, um Änderungen dieser Tagessätze zu verfolgen. In dieser Tabelle sind die durchschnittlichen Zinssätze zusammengefasst, die von Kreditgebern im ganzen Land angeboten werden:

Durchschnittliche Hypothekenzinsen

Produkt Rate Letzte Woche Ändern 30 Jahre festgeschrieben 7,15 % 7,06 % +0,09 15 Jahre festgeschrieben 6,49 % 6,46 % +0,03 30-jähriger Jumbo-Hypothekenzins 7,17 % 7,11 % +0,06 30-jähriger Hypothekenrefinanzierungssatz 7,26 % 7,20 % +0,06

Preise Stand 3. Juli 2023.

So finden Sie personalisierte Hypothekenzinsen

Sie können einen individuellen Hypothekenzins erhalten, indem Sie sich an Ihren örtlichen Hypothekenmakler wenden oder einen Online-Rechner verwenden. Um die beste Hypothek für ein Eigenheim zu finden, müssen Sie Ihre Ziele und aktuellen Finanzen berücksichtigen.

Die spezifischen Zinssätze variieren je nach Faktoren wie Kreditwürdigkeit, Anzahlung, Verhältnis von Schulden zu Einkommen und Verhältnis von Beleihung zu Wert. Im Allgemeinen wünschen Sie sich eine höhere Kreditwürdigkeit, eine höhere Anzahlung, einen niedrigeren DTI und einen niedrigeren LTV, um einen niedrigeren Zinssatz zu erhalten.

Neben dem Hypothekenzinssatz können sich auch Faktoren wie Abschlusskosten, Gebühren, Rabattpunkte und Steuern auf die Kosten Ihres Eigenheims auswirken. Sie sollten einen Vergleich mit mehreren Kreditgebern durchführen – etwa Kreditgenossenschaften und Online-Kreditgebern sowie lokalen und nationalen Banken –, um ein Hypothekendarlehen zu erhalten, das zu Ihnen passt.

Was ist eine gute Kreditlaufzeit?

Ein wichtiger Punkt, den Sie bei der Auswahl einer Hypothek beachten sollten, ist die Kreditlaufzeit bzw. der Zahlungsplan. Die am häufigsten angebotenen Darlehenslaufzeiten sind 15 Jahre und 30 Jahre, es gibt jedoch auch Hypotheken mit einer Laufzeit von 10, 20 und 40 Jahren. Hypotheken werden weiter in Festhypotheken und Hypotheken mit variablem Zinssatz unterteilt. Bei Festhypotheken sind die Zinssätze während der gesamten Laufzeit stabil. Bei Hypotheken mit variablem Zinssatz werden die Zinssätze für eine bestimmte Anzahl von Jahren festgelegt (normalerweise fünf, sieben oder zehn Jahre). Anschließend ändert sich der Zinssatz jährlich auf der Grundlage des aktuellen Marktzinssatzes.

Ein Faktor, den Sie bei der Wahl zwischen einer Festhypothek und einer Hypothek mit variablem Zinssatz berücksichtigen sollten, ist die Dauer, die Sie voraussichtlich in Ihrem Haus wohnen bleiben. Wenn Sie planen, langfristig in einem neuen Haus zu bleiben, sind Festhypotheken möglicherweise die bessere Option. Festzinshypotheken bieten im Vergleich zu Hypotheken mit variablem Zinssatz eine längere Stabilität, allerdings können Hypotheken mit variablem Zinssatz manchmal von vornherein niedrigere Zinssätze bieten. Wenn Sie jedoch nicht vorhaben, Ihr neues Zuhause länger als drei bis zehn Jahre zu behalten, könnte Ihnen eine Hypothek mit variablem Zinssatz ein besseres Angebot bieten. Die beste Kreditlaufzeit hängt ganz von Ihrer eigenen Situation und Ihren Zielen ab. Berücksichtigen Sie daher bei der Auswahl einer Hypothek unbedingt, was Ihnen wichtig ist.