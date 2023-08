Einige genau beobachtete Hypothekenzinsen sind in den letzten sieben Tagen gestiegen. Sowohl die durchschnittlichen Zinssätze für 15-jährige Festhypotheken als auch für 30-jährige Festhypotheken stiegen. Gleichzeitig stiegen auch die durchschnittlichen Zinssätze für 5/1-Hypotheken mit variablem Zinssatz.

Mit dem Anstieg der Inflation im Jahr 2022 stiegen auch die Hypothekenzinsen. Um den Preisanstieg einzudämmen, begann die Federal Reserve damit, ihren Federal Funds Rate anzuheben – einen kurzfristigen Zinssatz, der festlegt, wie viel Banken sich gegenseitig für die Kreditaufnahme berechnen. Ziel der Zentralbank ist es, durch eine Verteuerung der Kreditaufnahme die Preise zu senken, indem die Verbraucherausgaben eingeschränkt werden.

Während ihrer Sitzung am 26. Juli leitete die Fed eine Erhöhung ihres Leitzinses um 25 Basispunkte (oder 0,25 %) ein und markierte damit die elfte Erhöhung im aktuellen Zinserhöhungszyklus. Der jüngste Anstieg könnte Auswirkungen auf die Hypothekenzinsen haben, aber Experten gehen davon aus, dass die Märkte dies möglicherweise bereits in den Zinssätzen berücksichtigt haben.

Aktuelle Hypothekenzinsen für August 2023

„Die Hypothekenzinsen werden von Woche zu Woche weiter schwanken, aber letztendlich denke ich, dass die Zinsen in der Spanne von 6 bis 7 % bleiben werden, die wir jetzt sehen“, sagte Jacob Channel, leitender Ökonom beim Kreditmarktplatz LendingTree.

Die Fed legt die Hypothekenzinsen nicht direkt fest, spielt aber eine einflussreiche Rolle. Die Hypothekenzinsen schwanken täglich als Reaktion auf eine Reihe wirtschaftlicher Faktoren, darunter Inflation, Beschäftigung und die allgemeinen Wirtschaftsaussichten. Eine niedrigere Inflationsrate ist eine gute Nachricht für die Hypothekenzinsen, aber die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Zentralbank in diesem Jahr wird den Aufwärtsdruck auf die bereits hohen Zinsen aufrechterhalten.

Anstatt sich jedoch Gedanken über die Hypothekenzinsen zu machen, sollten sich Hauskäufer auf das konzentrieren, was sie kontrollieren können: den bestmöglichen Zinssatz für ihre finanzielle Situation zu erhalten.

Um Ihre Chancen zu erhöhen, sich für den niedrigsten verfügbaren Tarif zu qualifizieren, ergreifen Sie die notwendigen Schritte, um Ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern und für eine Anzahlung zu sparen. Vergleichen Sie außerdem unbedingt die Zinssätze und Gebühren mehrerer Kreditgeber, um das beste Angebot zu erhalten. Ein Blick auf den effektiven Jahreszins (APR) zeigt Ihnen die Gesamtkosten der Kreditaufnahme und hilft Ihnen, einen direkten Vergleich zwischen den Kreditgebern anzustellen.

30-jährige Festhypotheken

Für eine 30-jährige Festhypothek zahlen Sie durchschnittlich 7,32 %, was einem Anstieg von 9 Basispunkten gegenüber vor sieben Tagen entspricht. (Ein Basispunkt entspricht 0,01 %.) Dreißigjährige Festhypotheken sind die am häufigsten genutzte Kreditlaufzeit. Eine 30-jährige Festhypothek hat in der Regel eine geringere monatliche Rate als eine 15-jährige – aber häufig einen höheren Zinssatz. Sie werden Ihr Haus nicht so schnell abbezahlen können und mit der Zeit mehr Zinsen zahlen, aber eine 30-jährige Festhypothek ist eine gute Option, wenn Sie Ihre monatlichen Zahlungen minimieren möchten.

15-jährige Festhypotheken

Der durchschnittliche Zinssatz für eine 15-jährige Festhypothek beträgt 6,62 %, was einem Anstieg von 6 Basispunkten gegenüber dem gleichen Zeitpunkt der letzten Woche entspricht. Im Vergleich zu einer 30-jährigen Festhypothek ist bei einer 15-jährigen Festhypothek bei gleichem Kreditwert und Zinssatz eine höhere monatliche Rate zu zahlen. Wenn Sie sich jedoch die monatlichen Raten leisten können, bietet ein Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren mehrere Vorteile. Dazu gehört in der Regel, dass Sie einen niedrigeren Zinssatz erhalten, Ihre Hypothek schneller abbezahlen und auf lange Sicht weniger Gesamtzinsen zahlen müssen.

5/1-Hypotheken mit variablem Zinssatz

Eine 5/1-Hypothek mit variablem Zinssatz hat einen durchschnittlichen Zinssatz von 6,34 %, was einem Anstieg von 14 Basispunkten gegenüber vor sieben Tagen entspricht. Bei einer ARM-Hypothek erhalten Sie in den ersten fünf Jahren in der Regel einen niedrigeren Zinssatz als bei einer 30-jährigen Festhypothek. Da sich der Zinssatz jedoch mit dem Marktzins ändert, müssen Sie nach Ablauf dieser Zeit möglicherweise mehr zahlen, wie in den Bedingungen Ihres Darlehens beschrieben. Wenn Sie planen, Ihr Haus vor der Tarifänderung zu verkaufen oder zu refinanzieren, könnte ein ARM für Sie sinnvoll sein. Wenn nicht, könnten Marktveränderungen Ihren Zinssatz erheblich erhöhen.

Entwicklung der Hypothekenzinsen

Die Hypothekenzinsen waren während des größten Teils der Jahre 2020 und 2021 historisch niedrig, stiegen jedoch im Laufe des Jahres 2022 stetig an, als die Federal Reserve begann, die Zinssätze aggressiv anzuheben. Mittlerweile liegen die Hypothekenzinsen deutlich über dem Niveau von vor einem Jahr. Was bedeutet das für Hauskäufer in diesem Jahr?

„Die Hypothekenzinsen bewegten sich in den vergangenen zehn Monaten zwischen 6 % und 7 %. Obwohl die Immobilienpreise landesweit leicht gesunken sind, bedeuten die immer noch hohen Kreditkosten, dass hoffnungsvolle Hauskäufer wenig Erleichterung verspüren“, sagte Hannah Jones von Economic Research Analyst bei Realtor.com.

Wenn die Inflation jedoch weiter sinkt und es der Fed gelingt, die Zinsen dort zu belassen und schließlich zu senken, werden die Hypothekenzinsen im Jahr 2023 wahrscheinlich leicht sinken vor einigen Jahren.

Die jüngste Immobilienprognose von Fannie Mae geht davon aus, dass der durchschnittliche 30-jährige Festhypothekenzins zum Jahresende bei rund 6,6 % liegen wird.

„Hypothekenzinsen schwanken schon seit einiger Zeit, und auch wenn sie in den nächsten sechs Monaten bis zu einem Jahr irgendwann nach unten tendieren könnten, da sich das Inflationswachstum weiter abkühlt, wird ihr Weg wahrscheinlich holprig verlaufen“, sagte Channel.

Wir nutzen die von Bankrate, einer CNET-Schwesterseite, gesammelten Informationen, um Änderungen dieser Tagessätze zu verfolgen. In dieser Tabelle sind die durchschnittlichen Zinssätze zusammengefasst, die von Kreditgebern in den USA angeboten werden:

Aktuelle durchschnittliche Hypothekenzinsen

Darlehensart Zinsrate Vor einer Woche Ändern 30-jähriger Festzins 7,32 % 7,23 % +0,09 15 Jahre Festzins 6,62 % 6,56 % +0,06 30-jähriger Jumbo-Hypothekenzins 7,37 % 7,26 % +0,11 30-jähriger Hypothekenrefinanzierungssatz 7,45 % 7,39 % +0,06

Preise Stand 3. August 2023.

So finden Sie die besten Hypothekenzinsen

Um einen individuellen Hypothekenzins zu finden, wenden Sie sich an Ihren Hypothekenmakler vor Ort oder nutzen Sie einen Online-Hypothekenservice. Berücksichtigen Sie bei der Suche nach einer Hypothek unbedingt Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre Ziele.

Eine Reihe von Faktoren – darunter Ihre Anzahlung, Ihre Kreditwürdigkeit, Ihr Beleihungswert und Ihr Schulden-Einkommens-Verhältnis – wirken sich alle auf den Zinssatz Ihrer Hypothek aus. Eine höhere Kreditwürdigkeit, eine höhere Anzahlung, ein niedriger DTI, ein niedriger LTV oder eine beliebige Kombination dieser Faktoren können Ihnen dabei helfen, einen niedrigeren Zinssatz zu erzielen.

Der Zinssatz ist nicht der einzige Faktor, der die Kosten Ihres Eigenheims beeinflusst. Berücksichtigen Sie unbedingt auch zusätzliche Faktoren wie Gebühren, Abschlusskosten, Steuern und Rabattpunkte. Sie sollten mit verschiedenen Kreditgebern – wie lokalen und nationalen Banken, Kreditgenossenschaften und Online-Kreditgebern – und einem Vergleichsbüro sprechen, um die beste Hypothek für Sie zu finden.

Was ist die beste Kreditlaufzeit?

Denken Sie bei der Auswahl einer Hypothek daran, die Kreditlaufzeit oder den Zahlungsplan zu berücksichtigen. Die häufigsten Hypothekenlaufzeiten sind 15 Jahre und 30 Jahre, es gibt jedoch auch Hypotheken mit einer Laufzeit von 10, 20 und 40 Jahren. Hypotheken werden weiter in Festhypotheken und Hypotheken mit variablem Zinssatz unterteilt. Die Zinssätze einer Festhypothek werden für die Laufzeit des Darlehens festgelegt. Bei Hypotheken mit variablem Zinssatz werden die Zinssätze für eine bestimmte Anzahl von Jahren festgelegt (üblicherweise fünf, sieben oder zehn Jahre). Anschließend ändert sich der Zinssatz jährlich auf der Grundlage des aktuellen Marktzinssatzes.

Bei der Entscheidung zwischen einer Festhypothek und einer Hypothek mit variablem Zinssatz sollten Sie berücksichtigen, wie lange Sie in Ihrem Zuhause bleiben möchten. Wenn Sie planen, langfristig in einem neuen Haus zu bleiben, sind Festhypotheken möglicherweise die bessere Option. Hypotheken mit festem Zinssatz bieten im Vergleich zu Hypotheken mit variablem Zinssatz im Laufe der Zeit eine höhere Stabilität, Hypotheken mit variablem Zinssatz können jedoch von vornherein niedrigere Zinssätze bieten. Wenn Sie jedoch nicht vorhaben, Ihr neues Haus länger als drei bis zehn Jahre zu behalten, könnte eine Hypothek mit variablem Zinssatz für Sie ein günstigeres Angebot sein. Eine allgemein gültige beste Kreditlaufzeit gibt es nicht; es hängt alles von Ihren Zielen und Ihrer aktuellen finanziellen Situation ab. Recherchieren Sie unbedingt und überlegen Sie, was Ihnen bei der Auswahl einer Hypothek am wichtigsten ist.