Sowohl die 15-jährigen als auch die 30-jährigen festen Refinanzierungen verzeichneten diese Woche einen Aufwärtstrend bei den durchschnittlichen Zinssätzen. Auch die durchschnittlichen Zinssätze für 10-jährige Festfinanzierungen stiegen leicht an.

Zu Beginn der Pandemie erreichten die Refinanzierungszinsen einen historischen Tiefstand. Doch Anfang 2022 begann die Federal Reserve, die Zinsen anzuheben, um die hohe Inflation einzudämmen. Obwohl die Fed die Hypothekenzinsen nicht direkt festlegt, hat ihre Reihe von Zinserhöhungen zu einem Anstieg der Kreditkosten bei den meisten Verbraucherkreditprodukten, einschließlich Hypotheken und Refinanzierungen, geführt.

Nach mehr als einem Jahr aggressiver Zinserhöhungen entschied sich die Zentralbank jedoch, am 14. Juni auf eine Zinserhöhung zu verzichten. Die Fed hat signalisiert, dass sie diese Pause als Gelegenheit nutzen wird, um eingehende Wirtschaftsdaten zu prüfen, schließt jedoch weitere Zinserhöhungen in der Zukunft nicht aus. Die nächste Entscheidungssitzung der Fed ist für den 26. Juli geplant.

Aktuelle Hypothekenzinsen für Juli 2023

Wenn die Inflation weiter sinkt und es der Fed gelingt, die Zinsen stabil zu halten – und sie schließlich im Jahr 2024 zu senken – dürften die Hypothekenzinsen etwas nachlassen.

„Die Zinsen sind so weit, dass sie stabil bleiben“, sagte Kevin Williams, Gründer von Full Life Financial Planning. „Es ist also eher eine Frage, wie lange es dauern wird, bis die Zinsen wieder sinken und wann die Inflation wieder ein Niveau erreicht, bei dem der Dollar jeden Monat etwas mehr kauft“, fügte er hinzu.

Eine Rückkehr der Zinsen im Bereich von 2 % bis 3 % ist jedoch unwahrscheinlich. Sofern Sie nicht innerhalb des letzten Jahres ein Haus gekauft haben, ist es unwahrscheinlich, dass Sie durch die Umfinanzierung einer Hypothek mit einem niedrigeren Zinssatz Geld sparen können.

Unabhängig davon, in welche Richtung sich die Zinsen entwickeln, sollten sich Hausbesitzer nicht auf das Timing des Marktes konzentrieren, sondern stattdessen entscheiden, ob eine Refinanzierung für ihre finanzielle Situation sinnvoll ist. Solange Sie einen niedrigeren Zinssatz als Ihren aktuellen erhalten können, werden Sie durch eine Refinanzierung wahrscheinlich Geld sparen. Rechnen Sie nach, ob es für Ihre aktuellen Finanzen und Ziele sinnvoll ist. Wenn Sie sich für eine Refinanzierung entscheiden, vergleichen Sie unbedingt die Zinssätze, Gebühren und den effektiven Jahreszins (APR) – der die Gesamtkosten der Kreditaufnahme angibt – verschiedener Kreditgeber, um das beste Angebot zu finden.

30-jährige Refinanzierung mit festem Zinssatz

Für 30-jährige feste Refinanzierungen liegt der durchschnittliche Zinssatz derzeit bei 7,34 %, was einem Anstieg von 1 Basispunkt gegenüber dem Wert von vor einer Woche entspricht. (Ein Basispunkt entspricht 0,01 %.) Die Umfinanzierung auf einen 30-jährigen Festkredit von einer kürzeren Kreditlaufzeit kann Ihre monatlichen Zahlungen senken. Dies macht Refinanzierungen mit einer Laufzeit von 30 Jahren zu einer guten Lösung für Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre monatlichen Zahlungen zu leisten, oder einfach etwas mehr Spielraum wünschen. Beachten Sie jedoch, dass die Zinssätze im Vergleich zu einer 10- oder 15-jährigen Refinanzierung in der Regel höher sind und Sie Ihren Kredit langsamer zurückzahlen.

15-jährige Refinanzierung mit festem Zinssatz

Der durchschnittliche Zinssatz für ein 15-jähriges festes Refinanzierungsdarlehen beträgt derzeit 6,63 %, was einem Anstieg von 6 Basispunkten gegenüber dem Wert der Vorwoche entspricht. Bei einer festen Refinanzierung mit einer Laufzeit von 15 Jahren erhalten Sie eine höhere monatliche Rate als bei einem Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Allerdings können Sie Ihren Kredit auch schneller zurückzahlen und so über die Laufzeit des Kredits Geld sparen. Außerdem erhalten Sie im Vergleich zu einem Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren in der Regel niedrigere Zinssätze. Dadurch können Sie langfristig noch mehr sparen.

10-jährige Refinanzierung mit festem Zinssatz

Der durchschnittliche 10-jährige feste Refinanzierungssatz beträgt derzeit 6,73 %, ein Anstieg um 1 Basispunkt gegenüber der letzten Woche. Mit einer 10-jährigen festen Refinanzierung zahlen Sie jeden Monat mehr als mit einer 15- oder 30-jährigen Refinanzierung – aber Sie haben auch einen niedrigeren Zinssatz. Eine 10-jährige Refinanzierung kann ein gutes Geschäft sein, da eine frühere Abzahlung Ihres Hauses Ihnen langfristig hilft, Zinsen zu sparen. Denken Sie nur daran, Ihr Budget und Ihre aktuelle finanzielle Situation sorgfältig abzuwägen, um sicherzustellen, dass Sie sich eine höhere monatliche Zahlung leisten können.

Wohin die Preise gehen

Ende 2022 erreichten die Hypothekenzinsen ein 20-Jahres-Hoch, doch nun ändert sich das makroökonomische Umfeld erneut. Im Januar sanken die Zinsen deutlich, bevor sie im Februar wieder anstiegen. Seit Beginn des Sommers schwanken die Hypothekenzinsen zwischen 6,5 % und 7 %.

Auch wenn die Fed eine Zinserhöhungspause eingelegt hat, werden die Hypothekenzinsen weiterhin täglich schwanken. Das liegt daran, dass die Hypothekenzinsen nicht direkt an den Federal Funds Rate gebunden sind. Hypothekenzinsen reagieren auf eine Vielzahl wirtschaftlicher Faktoren, darunter Inflation, Beschäftigung und die Aussichten für die Wirtschaft im Allgemeinen.

Der jüngste Verbraucherpreisindex zeigt, dass die jährliche Inflationsrate für den im Juni endenden Zwölfmonatszeitraum bei 3,0 % lag, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Wert von 4,0 % im Mai.

„Vor dem Hintergrund des nachlassenden Inflationsdrucks sollten wir im Laufe des Jahres einen stetigeren Rückgang der Hypothekenzinsen erleben, insbesondere wenn sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt spürbar verlangsamen“, sagte Greg McBride, CFA und Cheffinanzanalyst bei Bankrate, der Schwesterseite von CNET.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Zentralbank die Zinsen in absehbarer Zeit senken wird, aber positive Signale der Zentralbank und eine Abkühlung der Inflation könnten den Aufwärtsdruck auf die Hypothekenzinsen etwas abmildern.

Hier ist eine Tabelle mit den durchschnittlichen Refinanzierungssätzen, die von Kreditgebern in den USA bereitgestellt werden:

Durchschnittliche Refinanzierungszinssätze

Produkt Rate Vor einer Woche Ändern 30-jährige feste Refi 7,34 % 7,33 % +0,01 15-jährige feste Refi 6,63 % 6,57 % +0,06 10-jährige feste Refi 6,73 % 6,72 % +0,01

Preise Stand: 24. Juli 2023.

So finden Sie personalisierte Refinanzierungssätze

Es ist wichtig zu verstehen, dass die online beworbenen Tarife häufig bestimmte Bedingungen für die Berechtigung erfordern. Ihr Zinssatz wird von den Marktbedingungen sowie Ihrer spezifischen Kredithistorie, Ihrem Finanzprofil und Ihrem Antrag beeinflusst.

Eine hohe Kreditwürdigkeit, eine niedrige Kreditauslastung und eine Historie regelmäßiger und pünktlicher Zahlungen werden Ihnen im Allgemeinen dabei helfen, die besten Zinssätze zu erhalten. Sie können online ein gutes Gefühl für die durchschnittlichen Zinssätze bekommen, aber sprechen Sie unbedingt mit einem Hypothekenexperten, um herauszufinden, für welche spezifischen Zinssätze Sie sich qualifizieren. Um die besten Refinanzierungszinsen zu erhalten, sollten Sie Ihren Antrag zunächst so aussagekräftig wie möglich gestalten. Der beste Weg, Ihre Bonität zu verbessern, besteht darin, Ihre Finanzen in Ordnung zu bringen, verantwortungsvoll mit Krediten umzugehen und Ihre Kreditwürdigkeit regelmäßig zu überwachen. Vergessen Sie nicht, mit mehreren Kreditgebern zu sprechen und sich umzuschauen.

Eine Refinanzierung kann ein toller Schritt sein, wenn Sie einen guten Zinssatz erhalten oder Ihren Kredit früher zurückzahlen können – aber überlegen Sie sorgfältig, ob es im Moment die richtige Wahl für Sie ist.

Wann sollte eine Hypothekenrefinanzierung in Betracht gezogen werden?

Damit eine Refinanzierung sinnvoll ist, sollten Sie in der Regel einen niedrigeren Zinssatz als Ihren aktuellen Zinssatz erhalten. Neben den Zinssätzen ist die Änderung der Kreditlaufzeit ein weiterer Grund für eine Refinanzierung. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung über eine Refinanzierung neben den Marktzinssätzen auch andere Faktoren, darunter die geplante Aufenthaltsdauer in Ihrem jetzigen Zuhause, die Länge der Kreditlaufzeit und die Höhe Ihrer monatlichen Rate. Und vergessen Sie nicht die Gebühren und Abschlusskosten, die sich summieren können.

Da die Zinssätze im Laufe des Jahres 2022 stiegen, schrumpfte die Zahl der Refinanzierungsantragsteller. Wenn Sie Ihr Haus gekauft haben, als die Zinsen niedriger waren als heute, bringt die Refinanzierung Ihrer Hypothek möglicherweise keinen finanziellen Vorteil.