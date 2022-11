Hypothekenrefinanzierungssätze am 21. November 2022: Zinssatz fällt leicht

Der landesweite Durchschnittssatz für eine 15-jährige festverzinsliche Refinanzierung stieg in den letzten sieben Tagen, während die 30-jährigen festverzinslichen Refinanzierungssätze zurückgingen. Der durchschnittliche Zinssatz für 10-jährige feste Refinanzierungen verzeichnete ein Wachstum.

Wie die Hypothekenzinsen schwanken auch die Refinanzierungszinsen täglich. Mit Inflation auf einem 40-Jahres-Hochdas Die Federal Reserve hat die Federal Funds Rate angehoben sechs Mal im Jahr 2022, um die Wirtschaft zu bremsen. Obwohl die Hypothekenzinsen nicht von der Zentralbank festgelegt werden, erhöhen ihre Zinserhöhungen die Kosten für die Kreditaufnahme und wirken sich schließlich auf die Hypotheken- und Refinanzierungszinsen sowie den breiteren Wohnungsmarkt aus. Ob die Refinanzierungssätze weiter steigen oder fallen, wird weitgehend davon abhängen, wie sich die Dinge mit der Inflation entwickeln. Wenn die Inflation abkühlt, werden die Zinsen wahrscheinlich folgen. Aber wenn die Inflation hoch bleibt, könnten wir sehen, dass die Refinanzierungssätze ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Wenn die Zinsen für ein Refi derzeit niedriger sind als Ihr bestehender Hypothekenzins, können Sie Geld sparen, indem Sie jetzt einen Zinssatz festlegen. Berücksichtigen Sie wie immer Ihre Ziele und Umstände und vergleichen Sie Zinssätze und Gebühren, um einen Hypothekengeber zu finden, der Ihren Anforderungen entspricht.

30 Jahre festverzinsliche Refinanzierung

Der durchschnittliche 30-jährige feste Refinanzierungssatz beträgt derzeit 6,85 %, ein Rückgang von 2 Basispunkten gegenüber dieser Zeit letzte Woche. (Ein Basispunkt entspricht 0,01 %.) Ein Grund für die Refinanzierung eines 30-jährigen Festdarlehens von einer kürzeren Darlehenslaufzeit ist die Senkung Ihrer monatlichen Zahlung. Dies macht 30-Jahres-Refinanzierungen gut für Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre monatlichen Zahlungen zu leisten oder einfach etwas mehr Luft zum Atmen wünschen. Im Gegenzug für die niedrigeren monatlichen Zahlungen sind die Zinssätze für eine 30-jährige Refinanzierung jedoch in der Regel höher als die 10- und 15-jährigen Refinanzierungssätze. Außerdem zahlen Sie Ihren Kredit langsamer ab.

15 Jahre festverzinsliche Refinanzierung

Der durchschnittliche Zinssatz für ein 15-jähriges festes Refinanzierungsdarlehen liegt derzeit bei 6,18 %, ein Anstieg von 1 Basispunkt im Vergleich zu vor einer Woche. Bei einer 15-jährigen festen Refinanzierung haben Sie eine höhere monatliche Zahlung als bei einem 30-jährigen Darlehen. Sie können Ihr Darlehen jedoch auch schneller zurückzahlen und so über die Laufzeit des Darlehens Geld sparen. 15-jährige Refinanzierungssätze sind in der Regel niedriger als 30-jährige Refinanzierungssätze, was Ihnen hilft, langfristig noch mehr zu sparen.

10 Jahre festverzinsliche Refinanzierung

Der aktuelle durchschnittliche Zinssatz für eine 10-jährige Refinanzierung beträgt 6,27 %, ein Anstieg von 7 Basispunkten gegenüber dem, was wir in der Vorwoche gesehen haben. Mit einer 10-jährigen festen Refinanzierung zahlen Sie jeden Monat mehr als mit einer 15- oder 30-jährigen Refinanzierung – aber Sie haben auch einen niedrigeren Zinssatz. Eine 10-jährige Refinanzierung kann Ihnen helfen, Ihr Haus viel schneller abzuzahlen und langfristig Zinsen zu sparen. Sie sollten jedoch bestätigen, dass Sie sich eine höhere monatliche Zahlung leisten können, indem Sie Ihr Budget und Ihre finanzielle Gesamtsituation bewerten.

Wohin die Zinsen gehen

Zu Beginn der Pandemie fielen die Refinanzierungssätze auf historische Tiefststände, steigen aber seit Anfang 2022 stetig an. Die Fed hat die Zinsen kürzlich um weitere 0,75 Prozentpunkte angehoben und ist bereit, die Zinsen erneut zu erhöhen, um die Wirtschaft zu bremsen. Obwohl unklar ist, was als nächstes passieren wird, werden die Zinsen wahrscheinlich steigen, wenn die Inflation weiter steigt. Wenn die Inflation nachlässt, könnten sich die Zinsen einpendeln und zu sinken beginnen.

Wir verfolgen Refinanzierungszinstrends anhand von Daten, die von Bankrate gesammelt wurden, das Eigentum der Muttergesellschaft von CNET ist. Hier ist eine Tabelle mit den durchschnittlichen Refinanzierungssätzen, die von Kreditgebern in den USA gemeldet werden:

Durchschnittliche Refinanzierungszinssätze

Produkt Rate Letzte Woche Veränderung 30 Jahre fester Ref 6,85 % 6,87 % -0,02 15 Jahre festes Ref 6,18 % 6,17 % +0,01 10 Jahre festes Ref 6,27 % 6,20 % +0,07

Preise vom 21. November 2022.

So finden Sie den besten Refinanzierungssatz

Es ist wichtig zu verstehen, dass die online beworbenen Preise möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Ihr Zinssatz wird von den Marktbedingungen sowie Ihrer Kredithistorie und Ihrem Antrag beeinflusst.

Eine hohe Kreditwürdigkeit, eine niedrige Kreditauslastung und eine Historie konsistenter und pünktlicher Zahlungen helfen Ihnen im Allgemeinen dabei, die besten Zinssätze zu erzielen. Sie können online ein gutes Gefühl für die durchschnittlichen Zinssätze bekommen, aber sprechen Sie unbedingt mit einem Hypothekenexperten, um die spezifischen Zinssätze zu sehen, für die Sie sich qualifizieren. Um die besten Refinanzierungssätze zu erhalten, sollten Sie zunächst Ihre Anwendung so stark wie möglich machen. Der beste Weg, Ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern, besteht darin, Ihre Finanzen in Ordnung zu bringen, verantwortungsbewusst mit Krediten umzugehen und Ihre Kreditwürdigkeit regelmäßig zu überwachen. Vergessen Sie nicht, mit mehreren Kreditgebern zu sprechen und sich umzusehen.

Eine Refinanzierung kann ein guter Schritt sein, wenn Sie einen guten Zinssatz erhalten oder Ihren Kredit früher zurückzahlen können – aber überlegen Sie sorgfältig, ob es im Moment die richtige Wahl für Sie ist.

Wann sollte ich refinanzieren?

Die meisten Menschen refinanzieren sich, weil die Marktzinssätze niedriger sind als ihre aktuellen Zinssätze oder weil sie ihre Kreditlaufzeit ändern möchten. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung, ob Sie refinanzieren möchten, neben den Marktzinssätzen auch andere Faktoren, einschließlich der geplanten Bleibedauer in Ihrem derzeitigen Zuhause, die Laufzeit Ihres Darlehens und die Höhe Ihrer monatlichen Zahlung. Und vergessen Sie nicht die Gebühren und Abschlusskosten, die sich summieren können.

Da die Zinsen seit Jahresbeginn stetig gestiegen sind, ist der Kreis der Refinanzierungsbewerber deutlich geschrumpft. Wenn Sie Ihr Haus gekauft haben, als die Zinssätze niedriger waren als die aktuellen Zinssätze, werden Sie wahrscheinlich keinen finanziellen Vorteil aus der Refinanzierung Ihrer Hypothek ziehen.