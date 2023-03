Zowel de 15-jaars vaste als de 30-jaars vaste herfinancieringen zagen hun gemiddelde rente deze week dalen. Ook de gemiddelde rente op 10-jarige herfinancieringen daalde.

Net als de hypotheekrente fluctueren de herfinancieringstarieven dagelijks en variëren van geldschieter tot geldschieter, maar stijgen en dalen ook op de lange termijn op basis van bredere marktomstandigheden en macro-economische factoren. De rente op herfinanciering piekte in 2022 toen de Federal Reserve de rente op de Federal Funds verhoogde in een poging de inflatie te temperen, maar we zien tekenen dat de rente langzaam begint te stabiliseren.

De renteverhoging van 0,25% die op 1 februari na de laatste Fed-vergadering werd aangekondigd, is de kleinste sinds maart 2022, een teken dat de Fed haar agressieve renteverhogingen mogelijk zal versoepelen naarmate de inflatie daalt. Als we kijken naar de gemiddelde hypotheekrentegegevens van het afgelopen jaar, dan zien we dat de hypotheekrente eind 2022 een piek bereikte en sindsdien een dalende tendens vertoont. We zijn nog ver verwijderd van de record-lage herfinancieringstarieven van 2020 en 2021, maar kredietnemers kunnen de rente in 2023 zien dalen.

“Tegen de achtergrond van afnemende inflatiedruk zouden we in de loop van het jaar meer consistente dalingen van de hypotheekrente moeten zien, vooral als de economie en de arbeidsmarkt merkbaar vertragen”, zegt Greg McBride, CFA en financieel hoofdanalist bij Bankrate. (Bankrate is, net als CNET Money, eigendom van Red Ventures.) Hij verwacht dat de 30-jarige vaste hypotheekrente het jaar zal eindigen in de buurt van 5,25%.

Ongeacht waar de tarieven naartoe gaan, huiseigenaren moeten zich niet concentreren op het timen van de markt, maar moeten in plaats daarvan beslissen of herfinanciering zinvol is voor hun financiële situatie. Zolang u een lagere rente kunt krijgen dan uw huidige rente, zal herfinanciering u waarschijnlijk geld besparen. Doe de wiskunde om te zien of het zinvol is voor uw huidige financiën en doelen. Als u besluit te herfinancieren, zorg er dan voor dat u tarieven, vergoedingen en het jaarlijkse percentage – dat de totale kosten van lenen weergeeft – van verschillende kredietverstrekkers vergelijkt om de beste deal te vinden.

Herfinanciering met een vaste rente van 30 jaar

Het gemiddelde tarief voor een 30-jarige vaste herfinancieringslening is momenteel 6,93%, een daling van 19 basispunten ten opzichte van deze tijd vorige week. (Een basispunt komt overeen met 0,01%.) Een herfinanciering met een vaste looptijd van 30 jaar heeft doorgaans lagere maandelijkse betalingen dan een herfinanciering met een looptijd van 15 of 10 jaar. Dit maakt 30-jarige herfinancieringen goed voor mensen die moeite hebben met het maken van hun maandelijkse betalingen of gewoon wat meer ademruimte willen. De rentetarieven voor een herfinanciering van 30 jaar zullen echter doorgaans hoger zijn dan de tarieven voor een herfinanciering van 10 of 15 jaar. Ook duurt het langer voordat u uw lening heeft afgelost.

Herfinanciering met een vaste rente van 15 jaar

De gemiddelde 15-jarige vaste herfinancieringsrente is momenteel 6,27%, een daling van 10 basispunten ten opzichte van vorige week. Met een vaste herfinanciering van 15 jaar heb je een grotere maandelijkse betaling dan een lening van 30 jaar. Aan de andere kant bespaar je geld op de rente, omdat je de lening eerder aflost. De rentetarieven voor een herfinanciering van 15 jaar zijn meestal ook lager dan die van een herfinanciering van 30 jaar, dus u bespaart op de lange termijn nog meer.

Herfinanciering met een vaste rente van 10 jaar

Het gemiddelde tarief voor een 10-jarige herfinancieringslening met vaste looptijd is momenteel 6,31%, een daling van 7 basispunten ten opzichte van een week geleden. U betaalt elke maand meer met een vaste herfinanciering van 10 jaar in vergelijking met een herfinanciering van 15 of 30 jaar, maar u heeft ook een lagere rente. Een herfinanciering van 10 jaar kan u helpen uw huis veel sneller af te betalen en rente te besparen. U moet echter uw budget en huidige financiële situatie analyseren om er zeker van te zijn dat u de hogere maandelijkse betaling kunt betalen.

Waar koersen naartoe gaan

Aan het begin van de pandemie bereikte de herfinancieringsrente een historisch dieptepunt. Maar begin 2022 begon de Fed de rentetarieven te verhogen in een poging de op hol geslagen inflatie te beteugelen. Hoewel de Fed de hypotheekrente niet rechtstreeks vaststelt, leidden de renteverhogingen van de Fed tot hogere leenkosten bij de meeste consumentenleningen, waaronder hypotheken en herfinancieringen. De hypotheekrente bereikte eind 2022 het hoogste punt in 20 jaar.

Uit recente gegevens blijkt dat de totale inflatie langzaam maar gestaag is gedaald sinds de piek in juni 2022, maar nog steeds ruim boven de 2% inflatiedoelstelling van de Fed ligt. Na het verhogen van de rente met 25 basispunten in februari, heeft de Fed aangegeven (pdf) dat zij van plan is het tempo van haar renteverhogingen in 2023 te vertragen – maar niet te stoppen. Beide factoren zullen waarschijnlijk bijdragen aan een geleidelijke pull-up hypotheek- en herfinancieringsrente dit jaar, hoewel consumenten geen scherpe daling of terugkeer naar de dieptepunten uit het pandemietijdperk mogen verwachten.

We volgen trends in herfinancieringstarieven met behulp van informatie die is verzameld door Bankrate, dat eigendom is van het moederbedrijf van CNET. Hier is een tabel met de gemiddelde herfinancieringspercentages van kredietverstrekkers in de VS:

Gemiddelde herfinancieringsrentetarieven

Product Tarief Een week geleden Wijziging 30 jaar vaste refi 6,93% 7,12% -0,19 15 jaar vaste refi 6,27% 6,37% -0,10 10 jaar vaste refi 6,31% 6,38% -0.07

Tarieven per 16 maart 2023.

Hoe u het beste herfinancieringspercentage kunt vinden

Het is belangrijk om te begrijpen dat de online geadverteerde tarieven vaak specifieke voorwaarden vereisen om in aanmerking te komen. Uw rentepercentage wordt beïnvloed door marktomstandigheden, uw specifieke kredietgeschiedenis, financieel profiel en aanvraag.

Het hebben van een hoge kredietscore, een lage kredietgebruiksratio en een geschiedenis van consistente en tijdige betalingen zullen u over het algemeen helpen om de beste rentetarieven te krijgen. U kunt online een goed beeld krijgen van de gemiddelde rentetarieven, maar zorg ervoor dat u met een hypotheekprofessional spreekt om te zien voor welke specifieke tarieven u in aanmerking komt. Om de beste herfinancieringstarieven te krijgen, moet u eerst uw aanvraag zo sterk mogelijk maken. De beste manier om uw kredietwaardigheid te verbeteren, is uw financiën op orde te krijgen, verantwoord krediet te gebruiken en uw kredietwaardigheid regelmatig te controleren. Vergeet niet om met meerdere kredietverstrekkers te praten en rond te shoppen.

Herfinanciering kan een goede zet zijn als u een goede rente krijgt of uw lening eerder kunt afbetalen, maar denk goed na of dit op dit moment de juiste keuze voor u is.

Wanneer een hypotheek oversluiten overwegen

Over het algemeen is het een goed idee om te herfinancieren als u een lagere rente kunt krijgen dan uw huidige rente, of als u de looptijd van uw lening moet wijzigen. Houd bij het beslissen of u wilt herfinancieren rekening met andere factoren dan de marktrente, zoals hoe lang u van plan bent in uw huidige woning te blijven, de duur van uw lening en het bedrag van uw maandelijkse betaling. En vergeet de vergoedingen en afsluitingskosten niet, die kunnen oplopen.

Naarmate de rentetarieven in 2022 stegen, kromp de pool van herfinancieringsaanvragers. Als u uw huis kocht toen de rentetarieven lager waren dan nu, is er mogelijk geen financieel voordeel bij het herfinancieren van uw hypotheek.