Het Bold Glamour-filter, nu meer dan 16 miljoen keer gebruikt sinds de release vorige maand, omlijnt je jukbeen en kaaklijn in een scherpe maar subtiele lijn. Het benadrukt ook het puntje van je neus, het gebied onder je wenkbrauwen en de appels van je wangen. Bovendien lift het je wenkbrauwen op, geeft het een glinstering aan je oogleden en krijg je dikke, lange, zwarte wimpers. Het heeft, zoals de naam al aangeeft, een glamoureus effect.

De esthetiek zelf is indrukwekkend. Het verbazingwekkende is echter hoe goed het werkt. Het filter hapert niet als je gezicht beweegt of als iets als een wuivende hand het gezichtsveld verstoort, zoals filters meestal doen.

@rosaura_alvrz

“Jullie. Dit is een probleem. Je merkt niet eens meer dat het een filter is”, klaagde gebruiker @rosaura_alvrz terwijl ze haar gezicht klopte om het filter te testen in een recensie op TikTok.

Professioneel filter en AR-maker Florencia Solari zegt dat Bold Glamour waarschijnlijk machine learning gebruikt, en hoewel het niet de eerste keer is dat een AI-filter furore maakt, zegt ze: “De ervaring met deze filters is zo naadloos en kan zo’n overtuigend niveau van realiteit, dat het geen verrassing is dat mensen in paniek raken.

En inderdaad, mensen worden gek. Dus hoe bezorgd moeten we zijn over deze vervormde realiteitswereld?

Eerst wat context. Jarenlang hebben augmented reality-filters op sociale-mediasites zoals Snap, Instagram en TikTok gebruikers in staat gesteld hun foto’s en video’s eenvoudig te bewerken met vooraf ingestelde kenmerken die vaak specifieke schoonheidsnormen in stand houden, zoals dikke lippen, ingevallen wangen, dunne neuzen en wijd opengesperde ogen .

Schoonheidsfilters, in combinatie met influencer-cultuur en algoritmische versterking, hebben geleid tot een snelle vernauwing van schoonheidsnormen op een manier die prioriteit geeft aan witheid en dunheid.

Jonge mensen gebruiken graag filters (de laatste cijfers die ik van Meta heb laten zien dat meer dan 600 miljoen mensen ten minste één van zijn AR-producten hebben gebruikt), maar er is minimaal onderzoek gedaan naar de effecten op onze geestelijke gezondheid, identiteit en gedrag.