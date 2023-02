Forensen arriveren op 17 november 2022 in het Oculus-station en winkelcentrum in Manhattan in New York City.

WFH Research, dat enquêtes en onderzoeksprojecten uitvoert over werkafspraken en attitudes, heeft vorige week bevindingen vrijgegeven waaruit blijkt dat werken op afstand steden miljarden per jaar kost. Volgens gegevens verzameld van juni tot november bedroeg de vermindering van de uitgaven per persoon in New York City $ 4.661, gevolgd door $ 4.200 in Los Angeles en $ 4.051 in Washington, DC. per persoon.

Hotels zien ook een trager begin en einde van de week voor zakenreizigers. Volgens Pete Hillan, een partner bij PR-bedrijf Singer Associates, dat klanten heeft in de horeca, zien hotels in heel Californië echter meer gevallen van gecombineerde zakenreizen en vakantiereizen.

In steden als New York, Los Angeles en Atlanta stelt de driedaagse persoonlijke werkweek horecabedrijven voor uitdagingen. Met minder werknemers in kantoren op maandag en vrijdag – wat voor sommige bedrijven hun sterkste verkoopdagen waren – zijn veel bedrijven gedwongen om werkschema’s te verschuiven of initiatieven te lanceren om klanten aan het begin en einde van de week binnen te halen.

Persoonlijke werkdagen daalden het meest, 37%, in Washington, vergeleken met pre-pandemische niveaus, gevolgd door Atlanta met 34,9% en Phoenix met 34,1%. De sectoren informatie, financiën en professionele en zakelijke dienstverlening zijn toonaangevend op het gebied van thuiswerken.

Volgens Jose Maria Barrero, mede-oprichter van WFH Research, is 28,2% van de werknemers hybride – sommige dagen op kantoor en sommige dagen op afstand – vergeleken met 12,7% die volledig op afstand werkt. Hoewel 59,1% van de werknemers fulltime op locatie is, hebben horecabedrijven die zich richten op kantoorpersoneel nog steeds moeite om rond te komen, zei Barrero. WFH Research ontdekte dat slechts 5% van de betaalde werkuren pre-pandemie op afstand was.

Andrew Rigie, uitvoerend directeur van de New York City Hospitality Alliance, zei dat mensen meer geneigd zijn om meer uit te geven aan ontbijt of lunch, of naar happy hour gaan na het werk, wanneer ze in commerciële districten zijn, in vergelijking met het bedrag dat ze uitgeven in restaurants en bars in hun eigen buurt als ze op afstand werken.

De vraag naar bedrijfsdiners en verzorgde maaltijden is in veel gevallen echter niet verdwenen.

“We hebben geconstateerd dat er een aanzienlijke vraag is vanuit het bedrijfsleven, zowel vanuit het oogpunt van de lunch als later een echt vermakelijk happy hour, tot op zekere hoogte op een hoger niveau dan vóór de pandemie”, zegt Steve Simon, partner van het in Atlanta gevestigde Fifth Group Restaurants.